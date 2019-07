Ravivihje: Toto75 Halmstad 6.7.2019 – jättipottikierros

Suosikki: 4 Emmylou on sopivan tehtävän edessä tammalähdössä. Färjestadin keulavoiton tapaan se saa jälleen jenkkikärryt peräänsä ja tallin mukaan treenit ovat sujuneet positiivisesti. Kun kuskikin on lähdön parhaita, on valjakolla ilman isompaa vauhti-ilottelua saumat vetää alusta loppuun. Varma.



Haastajat ja yllättäjät: 6 Thanasi Bob on suurin uhka edellisen keulapaikan osalta, mutta ulkopuolelta mitan ottaminen ei normaalisti onnistune. Viimeksi se vedätti takasuoralla aina kärkeen saakka, mutta hiipui hieman maalisuoralla. Jägersrossa edelle jäi yksi liian kova. 15 Cheerful Rivner punnersi toissa kerralla voittajaksi johtavan rinnalta, eikä viime suorituksessakaan ollut isompaa moittimista. Paikka on nytkin sama, muttei kärkeen nouseminen silti mahdotonta ole. 9 Callmesally ratkaisi Åmålissa varsin vaivattomasti noustuaan 2. sisältä toisen radan vetäjäksi puolimatkassa. Mahdollisuuksia on tässäkin, jos juoksupaikka ei jää liian kauas. 7 Fantasia Sisu on selvästi tauluaan paremmassa iskussa, mutta paikka on haasteellinen ja kuski kokemattomimmasta päästä. 14 Je t'Aime Lucky on pitänyt taukoa ja tammalla on tähdätty tähän. Sopivissa selissä se voi kivuta ylöskin. Jägersrossa keulasta hallinnut 13 Olivia Cheri kesti viimeksi johtavan rinnalta asiallisesti kolmanneksi. 1 Mahjong on myös kelpo menijä, mutta voi jäädä ykkösradalta syvällekin jonoon. 3 Modern Love kulki Åbyssä sisäradalta juosten, vaikka sijoitus jäikin vaatimattomaksi.



Juoksunkulku: Emmylou pääsee vaivatta sisäpuolelta starttaavien edelle ja juoksee keulassa. Thanasi Bob voi jäädä ainakin aluksi toisen radan veturiksi. Cheerful Rivnerilla ja Callmesallylla on edellytyksiä pärjätä, vaikka kiertäisivät ajoissakin eteenpäin.



Pelijakauma: Emmylou (26%) on ansaitusti suosikki.



Ranking: A) 4 B) 6, 15, 9, 7, 14, 13, 1, 3 C) 10, 8, 11, 2, 5 D) -