Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Arvika 5.7.2019, ekstraa 162 859 euroa

Päivän pankki 1: 3 Food Money (Lähtö 8, T64-5, T4-3, PD-1)

Päivän pankki 2: 4 Zolo Sensation (Lähtö 4, T64-1)

Ideaveto: 8 Effin Dibs (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Päivän pommi: 10 Fina Boelito (Lähtö 5, T64-2)

Mahdollinen ohipeli: 5 Moe Jokern (Lähtö 5, T64-2)

Toto64-1 4 Zolo Sensation ei ole mikään supertähti, mutta keulasta 800 metrin radalla siitä ei ole tultu viime aikoina ohi. Toissa startissa Årjängissä kärkipari pääsi karkuun, mutta Zolo Sensation kiri 4. sisältä asiallisesti sen tuntumaan. Ohjastajien MM-osalähdössä Lindesbergissä se oli 3. ulkoa 11-lopetuksessa vailla mahdollisuuksia kärkeen. 1 Dontstopbelievin oli Solvallan MM-osalähdössä 2. sisällä pitkään pussissa, mutta oli tilaa saatuaan vain tasainen. Nappijuoksu saattaa olla loistopaikalta jälleen tarjolla. 10 Balotelli Crown jäi viimeksi lähtölaukassaan noin 50 metriä, mutta oli vielä vahvalla juoksulla ja huippuajalla kolmas. 31.5. Solängetissä se lopetti kilometrin 5. ulkoa 12,8 valtaosin 3. rataa ilman vetoapua kiertäen. 9 Mill Ultra oli viimeksi keulasta asiallinen. Se tulee hyvin takaakin ja saa tästä suojajuoksun. RANKING: A) 4 B) 1, 10, 9, 7, 8, 6 C) 5, 2, 3 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4 Suuri: 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-05&track=Ar



Toto64-2 11 Egge Piril on voittanut taulun laukattomat juoksunsa, mutta viimeksi olisi tullut ravillakin tappio. Ruuna matkasi kuolemanpaikalle, pudotti loppukurviin mentäessä voittajan karattua sisäradalle ja laukkasi lopussa kolmossijan. Tehtävä näyttää sopivalta, mutta voltin viitosrata ei ole tietenkään mieluisin lähtöpaikka. 14 Tarragon Tabac juoksi viimeksi 2. ja 3. ulkona ja sai vasta sata metriä ennen maalia kiritilaa. Edelliskerralla se kiersi 1. takasuoralla keulaan ja irtosi selvään voittoon. 12 Texida oli voittojuoksuissaan mainio, mutta sen jälkeen keulasta ja viimeksi kuolemanpaikalta pehmeä. 9 Nettan Viking menetti keulapaikkansa viimeksi 700 metriä ennen maalia, ja 8 Mån Viktor jäi samassa 2. ulkoa ilman vetoapua. Se tuli vahvemmin perille, mutta vauhdikkaimmin liikkui viimeisellä takasuoralla lähtöön laukannut 10 Fina Boelito, kunnes laukkasi 4. radalle nostettuna uudestaan. 5 Moe Jokern kiri viimeksi onnekkaasti voittoon 3. sisältä. 3 Balder Töffen S.K. nostettiin samassa lähdössä kierros jäljellä 4. radalle ja oli vailla mahdollisuuksia kärkeen. 4 Hammars Önska siirtyi 500 metriä ennen maalia kuolemanpaikalta keulaan, mutta väsyi loppukurvissa. RANKING: A) 11 B) 14, 12, 10, 8, 3, 4, 9, 5, 2, 1 C) 7, 6, 13, 15 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 11 Suuri: 11, 14, 12, 10, 8, 3, 4, 9, 5, 2, 1 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-05&track=Ar



Toto64-3 1 Goetmals Joe viihtyy 800 metrin radoilla ja voitti Åmålissa viimeksi kuolemanpaikalta ja 13.5. keulasta. Välissä se oli Färjestadissa neljäs kuolemanpaikalta, mutta nyt se on taas ykkösradalta todennäköinen keulahevonen. 9 Veritas Grif laukkasi viimeksi Solvallassa lähtökiihdytyksessä. Pussista viimeisellä takasuoralla päästyään se lopetti 600 metriä 12,6. Laukat pilasivat kaksi edellisstarttiakin, mutta voittojuoksussaan se nousi etusuoralla sisältä toiselle radalle ilman vetoapua ja voitti varmasti. 8 Effin Dibs juoksi viimeksi 4. sisällä ja kiri kohti mahdollista voittoa, kunnes hakaus kilpakumppanin kanssa ja siitä seurannut lyhyt laukka keskeyttivät nousun. 4 What A Creation kiersi viimeksi hänniltä vahvan 1400 metrin kirin ilman vetoapua, vaikka ravissa oli toivomisen varaa. RANKING: A) 1, 9, 8 B) 4, 6, 5, 3, 2, 10 C) 7, 11 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1, 9, 8, 4, 6, 5 Suuri: 1, 9, 8 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-05&track=Ar



Toto64-4 6 Perfect Broline sai viimeksi vähän prässiä keulassa ja taipui päätösssatasella kakkoseksi. Edellisstatrttinsa se voitti keulasta. 2 Global U.Neverknow on laukannut joka toiseen starttiin, ja nyt olisi ehjän juoksun vuoro. Silloin se pystyy loistopaikalta paljoon. Ruuna viihtyy 800 metrin radalla ja on voittanut Arvikassa ennenkin. 4 Carbureightr yritti viimeksi juoksuradalta keulaan, muttei päässyt jäi juoksemaan 3. sisällä. Kiri ei irronnut lopussa yhtä hyvin kuin edelliskerralla. 9 Celtic juoksi viimeksi sisärataa 40-50 metrin päässä vauhdilla vetäneestä keulahevosesta, kiri asiallisesti ja hävisi kakkossijan maalikuvassa. 8 Fantastica on väläytellyt T75-tasollakin, mutta on yhden spurtin hevonen. RANKING: A) 6, 2 B) 4, 9, 8,1, 3 C) 5, 7, 10 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 6, 2, 4, 9, 8 Suuri: 6, 2, 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-05&track=Ar



Toto64-5 3 Food Money kiri viimeksi asiallisesti kakkoseksi Rättvikin T75:ssä häviten vain hirmukuntoiselle Milligan’s Schoolille ja lyöden mm. Elian Webin 2 Star Advisor Joli ei esittänyt viimeksi Åmålissakaan ihmeitä, joten Food Moneyn selkä kelvannee jälleen. Silloin Food Money Moneysta ei tulla ohi.. 6 Fossens Bonus paransi Momarkeniin edellisstartistaan, jossa oli 4. sisältä vaisu. RANKING: A) 3 B) 2, 6 C) 1, 5, 4, 7, 8 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 3 Suuri: 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-05&track=Ar



Toto64-6 1 Quite A Charm palasi viimeksi 3 kuukauden tauolta hyvässä kunnossa ja lopetti 800 metriä hänniltä 11,4. Se lähtee liukkaasi voltin ykkösradalta ja juossee nyt joko keulassa tai keulan takana. 6 Eerin Am kohtasi viimeksi kovia ja joutui lisäksi kiertämään alussa ja lopussa 3. rataa, joten sijoitukseen ei kannata tuijottaa. Juoksuradalta on hyvät mahdollisuudet helpompaan juoksuun. 7 Royal Sensation E. ja 9 Made For Heaven voittivat viimeksi helpot lähdöt keulasta. 10 Alexia Marshall jäi pussiin juostuaan 3. sisällä, mutta viihtyisi kärkiporukassa ja kärsii lähtöpaikasta. RANKING: A) 1, 6 B) 7, 10, 9, 2, 5, 11, 3, 4, 8, 12 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 1, 6, 7, 10, 9, 2 Suuri: 1, 6, 7, 10, 9, 2, 5, 11, 3, 4, 8, 12 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-05&track=Ar



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4

Toto64-2: 11

Toto64-3: 1, 9, 8, 4, 6, 5

Toto64-4: 6, 2, 4, 9, 8

Toto64-5: 3

Toto64-6: 1, 6, 7, 10, 9, 2

Suuri

Toto64-1: 4

Toto64-2: 11, 14, 12, 10, 8, 3, 4, 9, 5, 2, 1

Toto64-3: 1, 9, 8

Toto64-4: 6, 2, 4

Toto64-5: 3

Toto64-6: 1, 6, 7, 10, 9, 2, 5, 11, 3, 4, 8, 12

