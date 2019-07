Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Halmstad 4.7.2019

Päivän Pankki: 2 Evaluate (Lähtö 7, T75-2)

Ideavarma: 3 Shadow Gar (Lähtö 12, T75-7, T5-5, Päivän Duo-2)

Ideavarma: 15 J.J. (Lähtö 10, T75-5, T5-3)

Ideaveto: 4 Kick The Dust Ås (Lähtö 6, T75-1)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pommi: 9 Smevikens Cruiser (Lähtö 11, T75-6, T5-4, Päivän Duo-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 4, 2

Toto75-2: 2

Toto75-3: 4, 3, 1

Toto75-4: 5, 2

Toto75-5: 15, 2

Toto75-6: 9, 1, 8, 7, 12, 10

Toto75-7: 3

Suuri

Toto75-1: 4, 2, 1, 6, 9

Toto75-2: 2

Toto75-3: 4, 3, 1

Toto75-4: 5, 2

Toto75-5: 15, 2

Toto75-6: 9, 1, 8, 7, 12, 10

Toto75-7: 3

Profiilipeli alkaa arkisin yleensä neloslähdöstä klo 20.30 Suomen aikaa, mutta tänään torstaina ravataan kokonaan eri aikataululla. Peräti 14 lähtöä sisältävät ravit alkavat jo kello 18 Suomen aikaa, ja T75-peli lähdöstä kuusi klo 20.20.Sprintterimestaruuden kolme karsintaa ovat 75-kohteita. Finaali ravataan lähtönä 13 klo 23.10.saa nytvahvistukseksi kärryilleen, ja lähtöpaikka sekä askelemerkit muutenkin näyttäisivät sopivan mainiosti menestykseen Sprintermästaressa. Oriin juoksu meni pieleen viimeksi, kun se valmentajaohjastamana jäi huonolta paikalta hännille tukaliin asemiin sisäradalle. Loppua ori tuli melkeinpä parhaiten, mutta aivan kärkeen oli enää mahdoton ehtiä. Edellisessä Melander ajoi Solvallan kurakelissä ehkä turhankin reippaasti ja ennen kaikkea antoi turhaan selässään vaanineelle Missle Hillille tilaa lopussa. Sitä edelsi hyvä esitys silloinkin rajulla avauksella Kungapokalenin finaalissa. Nyt on hyvä sauma hallita keulasta tätä juoksua, ja Björn Goop hallitsee kärryillä taktiset kuviot.ja sen taustatiimillä on ässät käsissä kierroksen päättävässä tammalähdössä. Shadow Gar avaa lujaa ja hallinnee tätä juoksua alusta loppuun, kuten teki viimeksi vastaavaa kisaa kalmarissa. Mukana oli paljon samoja hevosia. Toki mm.avaa lujaa, mutta vaikea silti kuvitella kenenkään voivan vastustaa Shadow Garia kiihdytyksessä. Edellisissä kahdessa juoksussaan Shadow Gar jäi ulompaa startanneena johtavan rinnalle, ja esitykset olivat hyviä niissäkin. Edellinenkin voitto tuli keulasta ja urallaan 25 voittoa ottanut Shadow Gar tekee keulasta vahvaa jälkeä. Mikä parasta, tamma ei edes mikään jättisuosikki.on aivan hirmuisen kyvykäs hevonen sarjoihinsa ja mahtavassa iskussa, joten huonoltakin paikalta on iso sauma. Tammalla voisi olla jo neljäkin voittoa putkeen, sillä tappiojuoksussa jäi voimia talteen, kun levottomasti ajetussa kisassa kolmannesta ulkoa ei auennut missään vaiheessa latua, ja tamma laukkasi loppusuoralla voimissaan sisällä ilman kunnon vapaata väylää. Ainakin sijoitus olisi voinut olla parempi. Nyt J.J. kohtaa erittäin sopivan vastuksen, ja yleensä sen valmentajaajaa tammalla rohkeasti eteenpäin, ja sillä taktiikalla irronnee tänäänkin menestystä.Kierroksen avaa hienotasoinen melko vähän tienanneiden lupausten kisa, jossa toisaaltahyvältä paikaltaan todella voitokkaana on varmasti liki, mutta toisaaltakolmevuotiastuntuu sittenkin kiinnostavammalta. Viimeksi ori näytti voltista terävää lähtönopeutta, ja sama voi toistua myös autolähdössä. Toissakerralla Kick The Dust Ås hallitsi myös johtavan rinnalta, ja sillä näyttäisi olevan ominaisuuksia vaikka kuinka menestyksekkääseen raviuraan. Mielenkiintoista seurata, mihin Untersteinerin kolmevuotias vielä yltääkään. Lähdössä on siis paljon hyviä hevosia tällaiseen sarjaan, mutta Kick The Dust Ås tuntuu sittenkin aliarvostetulta hyvältä paikaltaan, ottaen huomioon, kuinka lupaava uran alku on ollut.valmentamaon lähellä yllättää todella tasaisessa stayerlähdössä. Ori on loistavassa iskussa ja sopii suomalaiskuskikäteen todella hyvin. Viimeksi jäi kasapäin voimaa talteen hevosmuurin takana ja sitä ennen valjakko kiri heittämällä ykköseksi paria kuukautta aikaisemmin. Kesän avausstartti sopi varmasti hevosen motivaation kannalta mainiosti, ja tänään on mielenkiintoista nähdä, mihin Smevikens Cruiser melkeinpä mielimatkallaan pystyy.