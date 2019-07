Ravivihje: Toto86 Lindesberg 3.7.2019

Suosikit: Tasaisessa kohteessa ykkösvihje 1 Desefinadolle, joka aloitti toukokuussa uudesta tallista kelpo suorituksilla. Avauskisassa se eteni puolivälissä takaa keulaan ja hallitsi tapahtumia perille. Viimeksi tuli lähtölaukka, mutta ruuna paikkasi sen hyvällä lopetuksella. 6 Al's Orlando Boy on jäänyt melko vähälle pelille, mutta ruunan kunto on mainio. Voittostartissa se ratkaisi 2. sisältä helposti ja kahdessa viime kilpailuissa loppukirit ovat jättäneet positiivisen maun. Kuskikin vahvistuu tuntuvasti ja nopea lähtijä voi saada hyvätkin asemat. 8 U.R.Amazing teki kevään kisoissa erittäin vahvoja loppuvetoja, mutta väsyi viimeksi johtavan rinnalta loppukaarteessa osoittautuen kipeäksi. Vire on siis pieni arvoitus, mutta normaalina ruuna on mahdollinen voittaja ulkoakin.



Haastajat ja yllättäjät: Pitkältä tauolta palaava 7 Marlon Donvici jätti kokeessa varsin hyvävireisen vaikutelman ja on juoksun juontuessa heti mahdollinen. Ruotsissa debytoiva 4 Lady Palema puolestaan starttaa arvoituksena niin pelaajille kuin taustajoukoillekin. Ei tammaa voi huomiottakaan jättää, kun paikkakin on varsin hyvä. 2 Cool On Photos ei jaksanut puristaa viimeksi pitkällä matkalla perille asti, mutta osoitti aiemmin hyvää virettä. Kuopion kisassa se laukkasi lyhyesti kiihdytyksessä ja kirin lopun mukavasti. Kaikilta takarivin hevosiltakin löytyy edellytyksiä nousta kamppailemaan kärkisijoista, mikäli matkavauhti antaa siihen mahdollisuuden. 5 Champion Chip on vaihtanut viime startin jälkeen valmentajaa.



Juoksunkulku: Desefinado pääsee hyvin liikkeelle ja omaa mahdollisuuksia kärkipaikan puolustamiseen. Al's Orlando Boy avaa reippaasti, mahdollisesti myös Lady Palema.



Pelijakauma: Desefinadon (19%) kuuluisi olla suosikki, ja lopulta näin lieneekin. Al's Orlando Boy (3%) on tosi edullinen.



Ranking: A) 1, 6, 8 B) 7, 4, 2, 9, 10, 11, 5, 12 C) 3 D) -