Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Solvalla 2.7.2019

Taktinen veto:

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 3 Hankypanky Rubyred (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Hyvä Suomi! -veto/Ideavarma: 2 Cab Lane (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto: 2 Mr Maha (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ideaveto: 6 Stonewashd Diamant (Lähtö 4, T64-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4, 6

Toto64-2: 2, 7, 5

Toto64-3: 7, 2, 5

Toto64-4: 2, 9

Toto64-5: 3

Toto64-6: 2

Hinta: 3,60 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 4, 6

Toto64-2: 2, 7, 5, 1, 9

Toto64-3: 7, 2, 5

Toto64-4: 2, 9

Toto64-5: 3

Toto64-6: 2, 4, 1, 9

Hinta: 24,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

PieniToto64-1: 4, 6Toto64-2: 2, 7, 5Toto64-3: 7, 2, 5Toto64-4: 2, 9Toto64-5: 3Toto64-6: 2Hinta: 3,60 €SuuriToto64-1: 4, 6Toto64-2: 2, 7, 5, 1, 9Toto64-3: 7, 2, 5Toto64-4: 2, 9Toto64-5: 3Toto64-6: 2, 4, 1, 9Hinta: 24,00 €

Solvallan T64:ssä on nyt tosi usein voittava pankkiehdokas, ja muissakin kohteissa on selvähköt sävelet, joten jopa pelkän kuusi oikein -voittoluokan pelaaminen voi olla fiksu veto. Voi myös kierrättää parhaita ideoita esimerkiksi hajotussysteemeissä. Veikkauksen totosivun hajotus-alalehdeltä löytyy apua paljon monimutkaisempienkin hajotussysteemien laatimiseen.on todennut, että siinä voisi olla hevosta vaikkapa Tammaderbyn kärkeen. Parhaimmillaan otteet ovatkin olleet hurjia. Parissa viime startissa on ollut epäonnea, mutta vireessä ei silti tosiaankaan näyttäisi olevan vikaa. Toissakerralla se jäi johtavan rinnalle ja oli siitä vahva, vaikka ravi ei ehkä ollutkaan sulavimmillaan tuossa. Sen jälkeen jalkoja hoidettiin, ja tamma tekikin kaamean esityksen Elitloppet-lauantain 75:ssä, mutta laukka ensimmäiseen kaarteeseen esti voiton. Tilanteessa oli kosolti epäonneakin – Hankypanky Rubyred laukkasi edessä olevan hiljentäessä vauhtia, ja ilman tuota se olisi takuulla päässyt etenemään keulaan ja voittoon. Nytkin se melkein vielä ehti kärkitaistoon mahtavalla nousulla. Tamma avaa hyvin auton takaa, ja erittäin todennäköisesti se johtaa koko matkan illalla.Illan raveissa on tosiaan kovia hevosia ja lähtöjä, kun joukossa on 300000 kruunun ykköspalkinnon Margaretan aikaisten hevosten kisoja. Näinpä Timo Nurmos tuo ulos yhden derbytoivoistaan,. Ori oli suosikkeja Kriterium -finaaliinkiin, mutta se ei ollut parhaimmillaan tuona päivänä ja antautui keulasta. Moni asia oli pielessä tuolla viikolla, ja nyt oriilla ladataan siis kohti Derbyä ja revanssia tuosta kolmevuotiskauden ainoasta tappiosta. Nurmoksen hevoset tulevat lähes aina todella hyvin valmistautuneina radoille, eikä ole mitään syytä epäillä, etteikö Cab Lane olisi sitä tässä hyväpalkintoisessa lähdössä. Lähtöpaikkakin sopii, ja kaikki viittaa menestykseen jo tänään.talliin siirtynytaloittaa pitkältä tauolta, mutta koelähdön perusteella kaikki on kunnossa. Ori hölkki siinä kaukana muiden edellä 16,5 viimeisen tuhannen, ja voimaa jäi takuulla varastoon. Tehtävä vaikuttaa oikein sopivalta, ja hevosen ilmoittaminen suoraan Örjan Kihlströmin ajettavaksi kielii siitä, että menestystä haetaan tosissaan heti kättelyssä. Ori näytti myös hyvin stabiililta voltin kakkosradalta kokeessa, ja moni asia viittaa nyt siihen, että Mr Maha johtaisi ainakin pitkään. Se oli jo kolmevuotiaana tosi lupaava,´ja on mahdollista, että ori en kehittynyt vielä tuosta.Avauskohde on kahden hevosen lähtö, vaikka pelaajat tuntuvat olevan sitä mieltä, ettäriittäisi yksinkin. Kakkossuosikkion kuitenkin aivan vastaavan kova tamma, ja neljä kertaa vähemmän pelattu alustavasti (63%-15%), joten asetelma houkuttelee koittamaan kakkossuosikkia. Sen juoksu meni aivan mahdottomaksi loppukaarteessa viimeksi Vincennesissä kivikovassa tammalähdössä, ja loppusuoraa tamma tuli taas hyvin jo pelin menettäneenä. Sitä edellisessä Charlottenlundissavalmennettava jäi takarivistä johtavan rinnalle, ja oli lopussa myös tosi epäonninen, kun Queen Of Sand pääsi sisärataa etenemään voittoon keulahevosen laukattua. Sitä edellisessä taas Lesperanza tykitti takasuoran Solvallassa alle 04:ää, joten ei ihme, ettei Stoenwashd Diamant pystynyt vastaamaan, mutta siihen nähden jälkimmäinenkin tuli tosi vahvasti maaliin asti, kaukana seuraavien edellä. Jokohan Stonewashd vihdoin saisi ansaitsemansa täysosuman – hevosen vire on ainakin koko ajan huipussa.8 Brother Bill/Jorma Kontio (Timo Nurmos)11 Betting Winner/Kaj Widell6 Galileo AM/Jorma Kontio5 S.G.Charpentier/Örjan Kihlström (Timo Nurmos)2 Westline/Kaj Widell7 No Limit Queen/Björn Goop (Omistaja Onkel Invest ja kasvattaja Katri Lindgren, Suomi)2 Mr Maha/Örjan Kihlström (Pasi Aikio)9 Religious/Kevin Oscarsson (Nina Pettersson-Perklen)14 Idreamicanfly/Ville Karhulahti2 East Doris/Kaj Widell3 Hankypanky Rubyred/Jorma Kontio (Timo Nurmos)8 Indiana Boko/Örjan Kihlström (Timo Nurmos)1 Amerindienne/Örjan Kihlström (Timo Nurmos)2 Cab Lane/Jorma Kontio (Timo Nurmos)