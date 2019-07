Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Mantorp 1.7.2019

Taktinen veto:

Päivän Pankki: 5 Hodder (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Ideavarma: 12 Exclusive Fire (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideaveto: 4 Sukpoint C.C. (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pommi: 2 Love No More (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4, 2, 5, 3, 1

Toto64-2: 4, 7, 9, 8

Toto64-3: 5

Toto64-4: 5, 8, 2, 14

Toto64-5: 12

Toto64-6: 3, 4

Hinta: 16,00 €







Suuri

Toto64-1: 4, 2, 5, 3, 1

Toto64-2: 4, 7, 9, 8

Toto64-3: 5

Toto64-4: 5, 8, 2, 14

Toto64-5: 12, 8

Toto64-6: 3, 4, 7

Hinta: 48,00 €





Berliinistä Ruotsiin E4:ää pitkin tullut Exclusive Fire on tosi vahva hevonen mataliin sarjoihinsa. Samoin Veijo Heiskasen tallin suomalaistamma Love No More on onnistuessaan lähellä illalla.Ei kannattane yrittää ohi illan pankista Hodderista. Vaikka ori osaa laukatakin, vastus on nyt niin vaisu, että Peter Untersteiner saa satsata täysillä ravilla pysymiseen. Loppu hoituu automaattisesti.Illan pankki onvalmentama lahjakkuus, joka on pankki osittain paremman puutteessa. Ori on todella hieno ja lupaava, mutta mitenkään helppo hevonen tai luotettava pankki se ei ole. Kuitenkin tänään vastus on niin äärettömän köykäinen ja toisaalta ori on mennyt nyt kahdesti ravia, joten perusteita suureen peliosuuteenkin löytyy. Viimeksi se hävisi toiselle lahjakkaalle ja epävarmalle, Fireman AM:lle, ja jos Hodder olisi ollut loppusuoralla paremmin ajettavissa, se olisi luultavasti voittanut. Untersteiner joutui keskittymään ravilla pysymiseen, mikä sekin on tärkeää, mutta hevonen ei näyttänyt tyhjältä – vain hankalalta ajettavalta. Muut olivat kaukana. Tähän starttiin varmasti koitetaan uusia säätöjä, ja hyvin avaava Hodder on erityisen liki johtaa koko matkan.Nuori berliiniläisvalmentajaon tehnyt onnistuneita iskuja Ruotsin raveihin, ja nyt vuorossa on todella lupaava, joka voi Mantorpissa osoittautua sarjoihinsa ylivoimaiseksi laitteeksi. Nelivuotias ori on voittanut lähes puolet 18 startistaan, ja varsinkin toissastartissaan Mariendorfissa se oli jäätävä. Johtavan rinnalta ori katosi pitkällä loppusuoralla maisemaan, ja tuon esityksen perusteella lähtöpaikka ei ole suuri miinus. Hevonen ei ole nopea avaaja. Toisaalta sillä kestää ajaa rohkeasti eteenpäin ja Berliinin kaltaisella esityksellä vastustajille tulee tässä hiki, eikä saksalaisvaljakko ole edes suosikki tässä lähdössä.Yksi päivän mainioimmista vedoista on päätöskohteen, joka onsiirryttyään tehnyt kaksi jäätävää esitystä. Ensin se johtavan rinnalta sai niukasti päästää jättisuosikki Infinituksen ohi, kun tämä oli saanut liftata selässä. Viimeksi se avasi keulaan ja hallitsi reippaassa vauhdissa tosi hyviä hevosia vastaan siinäkin. Nyt suosikkiavannee keulaan, mutta on hieman kyseenalaista, voiko sillä ladata alussa tai ajaa keulasta, sillä kuuma ruuna saattaa painaa liikaa ohjille. Näin Sukpoint C.C.:llä on mainio sauma onnistua taas, ja se on liian vähän pelattu suosikkiin verrattuna.valmentamaansaitsisi jo menestystä. Tammaa ajaa, ja se kilpailee suomalaisomistuksessakin. Viimeksi Årjängissä jäivät voimat talteen johtavan takana, ja sitä ennen Love No More kulki vahvasti ensimmäisen kaarteen laukan jälkeen hänniltä totoon kiertäen 13:n pintaan viimeisen tuhannen ja vauhti kiihtyi maalia kohti. Vahva Love No More osaa myös avata hyvin ja se on turhaan melko pelaamaton tässä tammalähdössä, vaikka toki epävarma sijoituskohde onkin.10 Jasmine De Veluwe/Jorma Kontio (Timo Nurmos, kasvattaja ja omistaja Lars Ingman Oy, Suomi)7 Maxtime/Jorma Kontio (Timo Nurmos)4 Keep Love/Jorma Kontio5 Livi Magic/Jorma Kontio2 Pyrit/Jorma Kontio2 Love No More/Henna Halme (Veijo Heiskanen, omistaja Fincumet Group Oy ja Scuderia Power Oy, Suomi)5 I Am Rapida/Jorma Kontio (Timo Nurmos)8 Maserati Woodland/Carl Johan Jepson (Laura Myllymaa)1 American Dream (FI)/Henna Halme (Veijo Heiskanen, omistaja ja kasvattaja Outi Hanttu, Suomi)8 Attaboy/Jorma Kontio (Timo Nurmos)4 Gargamel Sisu/Jorma Kontio (Timo Nurmos)6 Dugur/Jorma Kontio6 Massive Turnover/Jorma Kontio