Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: GS75 Hagmyren 30.6.2019, ekstraa 372 976 euroa

Ideavarma: 9 Art Kjarvald (Lähtö 7, GS75-7, T4-4, PD-4)

Ideaveto: 5 Svärting A.C. (Lähtö 6, GS75-3)

Ideaveto: 7 Bäcklös Uriel (Lähtö 8, GS75-5, T4-2)

Päivän pommi: 8 Kavata (Lähtö 5, GS75-2)

Toto75-1 6 Professor Ö.K. juoksi viimeksi viimeiset 2000 metriä kuolemanpaikalla ja tsemppasi rehdisti perille saakka. Voittojuoksuissaan se teki mainiot ajat ja esitykset. Ori hyötyy siitä, että Ruotsissa saa käyttää ajovitsaa ja lähtee voltista liukkaasti. 5 Stumne Fyr eteni viimeksi Rommessa puolikkaan jälkeen keulaan ja voitti selvästi. 10 Balder Mollyn kiri lähimmäksi vastaavanlaisista asemista kuin nyt, 4 Björlifix olisi hävinnyt voittajalle 40 metriä ilman loppusuoran laukkaansa ja ollut vain kolmas-neljäs. 3 Spang Viktor kiri viimeksi 4. ulkoa vahvasti voittoon ja laukkasi edelliskerralla voittajan näköisenä noususta loppusuoran alussa. Nyt Björn Karlsson pyrkii keulapaikalle vetämään tasaisen reipasta vauhtia. 8 Månlykke A.M. on sairastellut ja voi olla pitkältä tauolta vanhoilla meriiteillä ylipelattu. RANKING: A) 6, 5, 3 B) 10, 9, 8, 7, 4 C) 1 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 6, 5, 3 Suuri: 6, 5, 3, 10, 9 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-30&track=Hm



Toto75-2 6 Hulte Sofia ei ole hävinnyt laukatonta starttia koskaan, mutta viimeksi meni jo tiukoille. Voittoputki tuskin jatkuu taivaisiin asti, mutta nyt tehtävä näyttää sopivalta ja keulapaikka irronnee helposti. 9 Nygårds Inez laukkasi viimeksi lähtöön ja lähti toissa kerrallakin hapuillen, mutta kulki sen jälkeen vahvasti. 8 Kavata on 20 metriä paremmin sarjassa sisällä Hulte Sofian ja Nygårds Inezin viime kohtaamisiin nähden ja juoksun onnistuessa yllätysvalmis. RANKING: A) 6 B) 9, 8 C) 5, 4, 1, 7, 2, 3 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 6 Suuri: 6, 9, 8 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-30&track=Hm



Toto75-3 5 Svärting A.C. ei ole vähään aikaan voittanut, mutta nyt tehtävä näyttää sopivalta. Ruuna lähtee asiallisesti ja viihtyy keulassa tai kuolemanpaikalla, mutta keulaan ei ole asiaa – sinne avaa 1 Källdals Laura. Viimeksi se ei kovan avauksen jälkeen rauhoittunut ja painoi itsensä väsyksiin, mutta toissa kerralla se johti maaliin saakka ja löi puhtaasti suosikki 7 Torpa Pålin. Se oli viimeksi 2. ulkoa pettymys. 2 Rönningholms Bryn on saatu vihdoin terveeksi ja juoksee nyt ensi kertaa urallaan suorassa. Kuntokäyräkin näyttää ylöspäin, ja Ove A. Lindqvist on rattailla mielenkiintoinen vahvistus. 12 Haga Bruden taipui viimeksi taistelutta keulasta, ja sen peliprosentissa on Örjan Kihlström –lisää. RANKING: A) 5, 1, 7, 2 B) 3, 4, 12, 6, 8 C) 10, 9, 11 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 5, 1, 7, 2 Suuri: 5 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-30&track=Hm



Toto75-4 2 Forsberg sai viimeksi nappijuoksun 2. ulkona ja hävisi vain edellään juosseelle Järvsö Tordille – joskin tosin paljon. Se on kunnossa, mutta käynnistyy sen verran kankeasti, että voi menettää edun takamatkalaisiin nopeasti. 14 Gangsi laukkasi viimeksi loppusuoralla noususta jonkun sijoista 1-3. 10 Dånpilen kiri asiallisesti loppua viimeksi 4. ulkoa ja pystyy tallikommenttien mukaan täydelläkin matkalla 28-tulokseen. 4 Styfs Kongen lämpeni ja laukkasi viimeksi. Edelliskerralla se voitti 600 metrin kirillä 2. sisältä suuremmin loistamatta. RANKING: A) 2, 14 B) 10, 4, 3, 7, 1 C) 11, 5, 6, 9, 12, 13, 15 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 2, 14 Suuri: 2, 14, 10, 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-30&track=Hm



Toto75-5 7 Bäcklös Uriel kiersi viimeksi vahvan 700 metrin kirin 3. ja 2. rataa ilman vetoapua ja tuli maaliin samassa rintamassa johtaneen 4 Alfa Linan ja sitä seuranneen 6 Stommens Bertan kanssa. Nyt kaikki starttaavat samalta paalulta. 9 Axel Sigfrid ei ole vielä urallaan hävinnyt, mutta kun voittosumma kasvaa joka startissa 50 000 kruunulla, tehtävät väistämättä kovenevat. Lisäksi keulaan on tällä kertaa tuskin asiaa kuten viimeksi. Silloin se löi takanaan juosseen 2 Rappjervin ja 1 Juni Jon vain muutamilla metreillä. 8 Tekno Jerven laukkasi 600 jäljellä kuolemanpaikalta, mutta saavutti vahvasti kärkeä lopussa. Jan-Olov Persson on ennakkokommenteissaan yllättävän pessimistinen Rappjervin ja Juni Jon suhteen, vaikka sarja suosii niitä viime starttiin verrattuna suhteessa takamatkan suosikeihin. RANKING: A) 7, 9, 8 B) 4, 6, 2, 1, 3, 5 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 7, 9, 8 Suuri: 7, 9, 8, 4, 2, 1 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-30&track=Hm



Toto75-6 Lähtökiihdytyksestä tulee mielenkiintoinen, sillä nopeimmat avaajat 3 Minelli ja 5 Björs Viking viihtyisivät paremmin johtavan takana kuin keulassa, mistä antoivat viime starteissaan molemmat hieman periksi. Keulaan joutunee Björs Viking, josta 10 Faks Nils kiri ajajien MM-lähdössä nappijuoksun jälkeen lopussa ohi. Viimeksi Faks Nils oli kovassa T75-lähdössä 4. sisältä asiallinen viides. 12 Karlängs Lill kiersi 5. ulkoa viimeksi Dannerossa vahvan kirin. 4 Närbyflickan paikkasi viimeisen takasuoran laukkansa mukavasti. Minelli laukkasi lähtöön, 9 Fanny Tabac ei ihmeitä esittänyt. RANKING: A) 3, 5, 10 B) 12, 4, 7 C) 1, 2, 9, 6, 8, 11 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 3, 5, 10 Suuri: 3, 5, 10, 12, 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-30&track=Hm



Toto75-7 9 Art Kjarvald jäi täysin ajamattomaksi 2. ulos pussiin Nordic Kingissä ja olisi tallikommenttien mukaan ollut tilaa saadessaan kolmen sakissa. Elitkampenissa kiri jäi kurakelillä suutariksi. Hagmyrenissä 13.6. oli niin ikään kurakeli. Art Kjarvald avasi keulaan, mutta laski Tand Kraftin eteensä ja oli tasainen kolmas. 8 Pydin lopetti viimeksi kierroksen 5. ulkoa 21,8, mutta mailin matka ja kasirata ovat molemmat sitä vastaan. RANKING: A) 9 B) 8 C) 5, 7, 2, 10, 3, 4, 12, 6 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 9 Suuri: 9 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-30&track=Hm



IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 6, 5, 3

Toto75-2: 6

Toto75-3: 5, 1, 7, 2

Toto75-4: 2, 14

Toto75-5: 7, 9, 8

Toto75-6: 3, 5, 10

Toto75-7: 9

Hinta: 21,60 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto75-1: 6, 5, 3, 10, 9

Toto75-2: 6, 9, 8

Toto75-3: 5

Toto75-4: 2, 14, 10, 4

Toto75-5: 7, 9, 8, 4, 2, 1

Toto75-6: 3, 5, 10, 12, 4

Toto75-7: 9

Hinta: 180,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

