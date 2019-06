Ravivihje: Toto75 Eskilstuna 29.6.2019

Suosikit: 4 Global Winner ei pystynyt toissa kerralla johtavan rinnalta ohittamaan keulahevosta ja Östersundissa tuli laukka avauskurviin. Sen jälkeen 4-vuotias nousi vielä kärjen tuntumaan. Keulaan päästessään voitto olisi tässä ulottuvilla, mutta varmaa se ei ole, ja muitakin otetaan mukaan lapulle. Sisäpuolelta starttaava 3 Sugarcraft voi heittää kapuloita rattaisiin. Päätöskierroksen alussa viimeksi takaa johtavan kupeelle kiertänyt ruuna taipui hieman lopussa, mutta menee tällä kertaa taas kengittä ja jenkeillä. 6 Macelleria avasi Robert Berghin käsistä mainiolla suorituksella kamppaillen johtavan rinnalta voitosta maaliin saakka. Kovemmassa tehtävässäkin se voi riittää pitkälle kun starttiväli on lyhyempi. 7 Sandsjöns Enzo ei noussut viimeksi takaa kärkeen, mutta startti oli tähän valmistava ja ori menee nyt taas kengittä. Mantorpin ykkönen tuli toiselta ilman vetoapua. Jos finaalissa pidetään tempoa, nousee vahva 4-vuotias matsiin.



Haastajat ja yllättäjät: 5 Falcon Am voitti Gävlessä vaivatta keulasta ja kulki Rättvikin Breeders Crown -lähdössäkin takaa juosten perille. Nopeus ei ehkä riitä kärkipaikan hankkimiseen tässä, mutta juoksun onnistuessa kärkisija on mahdollinen. 12 Look Håleryd ratkaisi Solvallassa ylivauhtisen kisan 4. ulkoa vaivattomasti 11,5-lopetuksella. Vauhtijuoksussa se voisi yltää tässäkin ylös. 1 Quito Lane pinnisteli viimeksi keulasta niukkaan voittoon, mutta ruunalla on ollut tyylin kanssa ongelmia lopussa. Kovan finaalin voittaminen ole helppoa jos kaikki ei ole aivan mallillaan, eikä uutta kuskiakaan voi siinä mielessä laskea eduksi. Balanssia muutetaan raskaampaan suuntaan. Ei mahdoton toki, jos keulan puolustaminen onnistuu. 11 Eskimo Brother oli Östersundissa yllättävänkin hyvä suoraan tauolta ja hallitsi keulasta. Paikka ei ole häävi, mutta ruuna voi parantaa vielä otteitaan. Hieman tasavauhtinen 2 Crazy First Love jaksaa puurtaa, mutta finaalivoitto on hyvältä paikaltakin tiukassa. 8 Maximus M.M:n asetelmat ovat hankalat, vaikka nopeasta lähtijästä onkin kyse.



Juoksunkulku: Quito Lane avaa hyvin, mutta voi olla sisäradalta silti vaikeuksissa Sugarcraftia ja Global Winneria vastaan. Myös Macelleria ja Maximus M.M. omaavat lähtönopeutta.



Pelijakauma: Global Winnerin (40%) suosikkiasema tuntuu hieman liian suurelta. Macelleria (8%) ja Sandsjöns Enzo (6%) vaikuttavat edullisilta.



Ranking: A) 4, 3, 6, 7 B) 5, 12, 1, 11, 2, 8 C) 9, 10 D) -