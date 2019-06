Ravivihje: Toto86 Åmål 26.6.2019 – jättipottikierros

Suosikit: 6 Venerdi saa hieman ulkona olevasta paikasta huolimatta ykkösvihjeen. Italialaisruuna on osoittanut vahvaa kuntoa, Elitloppet-perjantaina se kiri varmaan voittoon 3. ulkoa ja vastaili viimeksi keulasta vastustajilleen. Jos alku ei mene liian vaativaksi, on Federico Espositon ajokilla hyvä voittosauma. 2 Silent Hill ratkaisi toissa kerralla helposti johtavan rinnaltakin ja tuli Vaggerydin 75-sarjassa 2. ulkoa mukavasti. Paikka on hieman tasaiselle avaajalle sopiva. 10 Short In Cashista on vaikea arvioida, millä ”jalalla” ori on milloinkin liikkeellä. Ravilla voittosauma on aina hyvä paikasta riippumatta. Mantorpissa se laukkasi lähtösuoran päässä juuri kun oli siirtynyt johtoon.



Haastajat ja yllättäjät: Yllättäjistä kiinnostavimmalta vaikuttaa 4 Pikachu Face, joka ei saanut tauolta paluussaan kunnon tilaa sisältä. Kenkiä riisutaan tällä kertaa ja reipas lähtijä voi päästä hyviin asemiin. 1 Ottens Dibaba kipusi Färjestadissa 5. ulkoa totoon, mutta tamman tyyli ei ollut edelleenkään aivan priimaa. Toukokuun starteissa se laukkasi alkumatkalla. Ravilla hyvä lähtijä voi saada sopivan juoksun ja olla kärkipäässä. 7 Man O'Warilla on myös edellytyksiä pärjätä tämän tason lähdöissäkin. Parin viime startin perusteella kuntokin vaikuttaa taas hyvältä.



Juoksunkulku: Ottens Dibaba pyrkii sisältä johtoon, mutta ulompaa ainakin Pikachu Face ja Venerdi hamuavat myös alussa kärkipaikoille.



Pelijakauma: Venerdin (25%) kuuluisi ehkä olla suosikki, mutta tasaisesta triosta on tietysti kyse. Pikachu Face (3%) on jäänyt selvästi aliarvostetuksi.



Ranking: A) 6, 2, 10 B) 4, 1, 7 C) 8, 3, 11, 9, 5, 12 D) -