Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Solvalla 25.6.2019 – 82 401 euroa ekstraa

Päivän Pankki: 4 Hot Chocolate (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideaveto: 8 Winner Bac (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Päivän Pommi 1: 3 Zeus Bi (Lähtö 4, T64-1)

Päivän Pommi 2: 8 Expensive (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Päivän Pommi 3: 7 Lass Revenue (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Toto64-1 6 Ural vaikuttaisi keräävän avauskohteessa päälle 60 prosentin kannatuksen. Kyseessä on ilman muuta lähdön todennäköisin voittaja, mutta näin korkeilla lukemilla ei voittoa uhkaavia tekijöitä saisi kovin paljoa olla. Nyt niitä on vähintään kaksi, eli oriilla on vaara jäädä ravaamaan toista ilman vetoapua, minkä lisäksi se on välissä ollut yhdestä startista pois kaviopaiseen takia. Ural jää pienen systeemin varmaksi, mutta suurempaan otetaan muitakin. 3 Zeus Billä on lähdön korkein peliarvo, ainakin jos sen prosentit jäävät vihjeiden kirjoitusvaiheessa olleille kahden-kolmen tasolle. Alipelattuja olivat varhaisessa jakaumassa myös 1 Urban Kronos, joka Solvallassa tuli sisäkautta hyvävoimaisen oloisena perille, sekä tallikaveri 4 Tobacco, joka puolestaan Bjerkessä jäi rintaman taakse mainion oloisena kiinni. 5 Don’t Mind Me voi ravia lähtiessään juosta keulassa ja johtaa pitkään, mutta kunnosta ei ole päteviä näyttöjä.

Ranking: A) 6 B) 3, 1, 4, 5, 7, 9 C) 8 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 6 Suuri: 6, 3, 1, 4



Toto64-2 Vaatimattoman tasoinen amatöörilähtö, jossa periaatteessa “mitä vain” voi tapahtua. Ainakin alustavat peliprosentit olivat melko käsittämättömät, sillä suosikiksi pelattu 7 Twist Lane käynnistyi viimeksi Årjängissä kuin mummo lumessa eikä esittänyt takajoukoissa mitään merkittävää. Juoksuradan paikalta on selvä riski jäädä roikkumaan ulkoradoille, eikä ruunan kuntokaan siis vaikuta ihmeelliseltä. Myös 3 Veritas Grif oli kerännyt ihmeen suuren peliosuuden. Tammassa ei ollut Färjestadissa lähtölaukan jälkeen minkäänlaista vetoa, eikä meno näyttänyt muutenkaan priimalta. Melko yllättävää että hevonen on ylipäätään ilmoitettu näin nopeasti uudelleen starttiin, mutta joka tapauksessa se ei tunnu näillä lukemilla ja amatöörikuskilla lainkaan kiinnostavalta. Lähdön niukka suosikki kuuluisi olla 8 Nika, mutta senkään kohdalla ei ajosuorituksen onnistumisesta ole takeita. Viimeksi tamma ajettiin loppukaarteessa pussiin ja se laukkasi hyvävoimaisena vastustajaan törmättyään. Kapasiteetti hevosella olisi tälläiseen tehtävään korkea. 12 Caipirinha Razz kärsii pahasta lähtöpaikasta ja juoksusta voi muodostua raskas. Axevallassa johtopaikalta murskatyyliin voittanut tamma kuuluu joka tapauksessa kaikille kupongeille. 10 Ara taipui viimeksi hieman jouduttuaan juoksemaan päätöskierroksen toista ilman vetoapua. Nappireissulla ruuna pystyy tässä seurassa yllätykseen.

Ranking: A) 8, 12, 10 B) 9, 7, 3, 4, 13, 2, 5, 6, 1 C) 11, 14, 15 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 8, 12, 10, 9 Suuri: 8, 12, 10, 9



Toto64-3 Todennäköisin menestyjä on Jägersrossa keulasta ylivoimaisesti voittanut 4 Burning Man, mutta pelimielessä maistuvin merkki on Björn Goopilla vahvistuva 8 Winner Bac. Burning Manin kohdalla kuskinparannus Örjan Kihlströmiin ei ole yhtä merkittävä ja lisäksi Petri Puron valmennettava on uransa varrella osannut ailahdella. Varman päälle pelattaessa kannattaa molemmat laittaa kupongille ja eiköhän sinne siinä tapauksessa kuulu myös 1 Zelig Bi. Vermossa murskatyyliin keulasta voittaneen oriin vire on kuitenkin pieni arvoitus, sillä Åbyssä se ei suursuosikkina vaikuttanut yhtä hyvältä ja laukkasi johtavan rinnalta päätöspuolikkaan alussa. 7 Mago sortui viimeksi lähtölaukkaan, mutta sitä ennen se oli mainio kahdessa voittojuoksussaan. Suosikit lienevät onnistuessaan nyt liian kovia lyötäviksi. 6 Viper Lavec on mennyt hyvin viime kisoissaan ja mahtuu revityksiin, kuten myös Axevallassa laukkansa vahvasti paikannut 2 Estelle Brodda.

Ranking: A) 8, 4 B) 1, 7, 6, 2, 3, 11, 10 C) 9, 5 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 8, 4 Suuri: 8, 4



Toto64-4 Varhaisessa pelijakaumassa oli liikaa kannatusta saanut 3 Remain in Light. Se on toki aloittanut uransa hallituilla keulavoitoilla ja oli Gävlessäkin hyvä kakkonen toiselta ilman vetoapua. Vastus kuitenkin tiukkenee kaiken aikaa, eikä esimerkiksi 5 The Bald Eaglen lyöminen onnistu tuosta vain. Reijo Liljendahlin valmennettava kamppaili toissa kerralla raskaalla reissulla urheasti kakkoseksi ja oli viimeksi ilman takakenkiä vielä parempi. Ruuna teki 5. ulkoa mainion 11,5/700m kirin ja rutisti kärkirintamasta hallitusti ykköseksi. Aikaisessa vaiheessa kupongille kuuluvat myös 8 Expensive ja 7 Nice and Quick, jotka viime juoksujen perusteella tuntuvat kovin aliarvostetulta. Ensinmainitun tauoltapaluuta on kehuttu jo “Päivän Pommi” –osastossa. Nice and Quick taas kiri toissa kerralla Jägersrossa 3. ulkoa hyvin kakkoseksi ylivoimaisen Typhoon Facen jälkeen. Viimeksi ori seuraili johtavan takaa kovalla ajalla mukavasti neljänneksi huippukyvykkään Guzz Mearasin voittaessa. Tämän illan vastus ei tunnu yhtä vaativalta ja lähtönopeudellaan ori voi saada ulkoakin hyvät asemat. 1 Västerbo Lexington on tauolta vaikea veikattava, mutta Björn Goopin ohjastuksessa joka tapauksessa vaarallinen.

Ranking: A) 5, 3, 8, 7 B) 1, 6, 9, 2, 4 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5, 3, 8, 7, 1 Suuri: 5, 3, 8, 7, 1



Toto64-5 Lyhyessä voltissa juoksunkulun ennustaminen on tuttuun tapaan haastavaa, etenkin kun paalulla on monta starttinopeaa valjakkoa. Vaikean Toto64-kierroksen ideavarmana kokeillaan 4 Hot Chocolatea, joka spurttasi viimeksi maalisuoraa komeasti ja vahvistuu tälle iltaa Carl Johan Jepsonilla. 3 Olivia Cheri oli hyvä Jägersron keulavoitossaan ja saa tänään Örjan Kihlströmin rattailleen. Tamma osaa voltistakin lähteä varmasti ja lujaa ja olisi piikkiin päästessään taas paha ohitettava. 1 Elise Andover ei Gävlen tasokkaassa tammalähdössä kyennyt alkulaukan jälkeen ymmärrettävästi hänniltä parantamaan. Jörgen Westholminin treenattava on tulosriviään parempi, ja jos piikin pitäminen sisäradalta onnistuu, sieltä tallikommenttien mukaan myös ajetaan. 2 Selma Töll voitti Rättvikissä lyhyen voltin johtopaikalta ja on tässäkin yksi keulaan mielivistä. Vastus kovenee paljon, mutta tammaa ei silti kannata unohtaa ainakaan useammasta merkistä. 10 Waffle Cone tuntuu takamatkan kovimmalta, mutta nopeissa olosuhteissa on kahdenkympin kiinniottaminen hyviin paaluhevosiin erittäin vaikeaa. 2 Kyrkebys Rut on esittänyt huippukuntoa ja pystyy sopivasti kiritilaa löytäessään spurttaamaan jopa voittomatsiin.

Ranking: A) 4 B) 3, 1, 2, 10, 8, 9, 6, 7, 11, 5 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4 Suuri: 4



Toto64-6 15 Visa As oli tekemässä Solvallassa kovaa esitystä johtavan ulkopuolelta, mutta menetti loppukaarteen laukkaan ilmeisesti voiton tai ainakin kakkossijan. Kolmosrivin uloimmalta paikalta lisämetrejä on tiedossa paljon, joten korkeasta kapasiteetistaan huolimatta tamma saa vain niukan ykkösvihjeen. Peliprosenttien valossa lähdön kiinnostavin merkki on 7 Lass Revenue, joka Rommessa tuli maalisuoraa ”tuplasti” lujempaa kuin muut. 14 Cameron Dream on aloittanut Björn Goopin valmennuksesta kahdella huippuesityksellä. Samanlaisena ruuna menestyy tässäkin, mutta vajaan puolentoista kuukauden paussilta vireestä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta. 13 Kövras So Far rutisti Bergsåkerissa johtavan rinnalta rehdisti niukkaan voittoon. Örjan Kihlström voi löytää ruunasta vielä yhden lisävaihteen, jollaista kolmosrivin paikalta saatetaan vaatiakin. 2 Real Masterpiece pilaa usein laukkoihin, mutta olisi ravatessaan tässäkin seurassa vaarallinen. Bollnäsissä ruuna kulki laukan jälkeen viim. 1800m noin 11,9-kyytiä. 12 Global Undecided saanee paljon pelikannatusta tehtyään vastikään keskiviikkona hurjan esityksen Solvallassa. Ruuna kamppaili raskaasta reissusta huolimatta komeasti ykköseksi ennen Recklessiä. Nyt tehtävästä tulee takarivin uloimmalta paikalta aivan erilainen, eikä kaukaa takapareista ole helppo ehtiä 2140 metrin matkalla voittoon. Kun viime juoksukin voi näin lyhyellä starttivälillä painaa jaloissa, jätetään Jorma Kontion ajokki pienellä riskillä pois systeemeistä.

Ranking: A) 15, 7, 14 B) 13, 2, 12, 6, 10, 9 C) 8, 5, 1, 3, 4, 11 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 15, 7, 14 Suuri: 15, 7, 14, 13, 2



