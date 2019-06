Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Halmstad 24.6.2019 – 118466 euroa ekstraa

Päivän pankki: 2 Felicity Shagwell (Lähtö 6, T64-4, T4-1)

Ideaveto: 1 Bay View (Lähtö 8, T64-5, T4-3, PD-1)

Päivän pommi 1: 5 Zabul Fi (Lähtö 4, T64-1)

Päivän pommi 2: 6 Bellmondo (Lähtö 9, T64-6, T4-4, PD-2)

Toto64-1 9 Betting Gangster aloitti kautensa Jägersrossa kiskaisemalla kovan 10,4-tuloksen. Takarivistä hyvään paikkaan päästessään on lähellä voittoa, vaikka vastuskin on hyvätasoinen. 6 Hill Street on ottanut Pohjolassa kaksi hienoa keulavoittoa, vaikka orin tyyli ei täysin miellytäkään. Siitä huolimatta hevonen ravasi viimeksi 12,8-tuloksen täydellä matkalla aivan puolivaloilla. 5 Zabul Fi ja 3 Devil Sound ovat lähdön pommimerkit. Jälkeen mainittu avaa reippaasti matkaan ja saanee varmuudella hyvän juoksun. Ori oli kahdesti pussissa ja viimeksi juoksusta tuli raskas Kungapokalenin karsinnassa.

RANKING: A) 9 B) 6, 5, 3 C) 2, 4, 1, 7, 8 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 9, 6, 5, 3 Suuri: 9, 6, 5, 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-24&track=Hd



Toto64-2 Tasainen Stosprintern-karsinta on toisen T64-kohteen teemana. Suosikki olkoon 3 Fast Moving Cash. Tamma oli toissa kerralla hieno voittojuoksussaan, ja vaikka ylivauhtikin suosi, tuli Örjan Kihlströminkin ajokki päätöslenkin 12,0-vauhtia. Viimeksi Diamantstoetin finaalissa juoksusta tuli vain yksinkertaisesti liian raskas johtavan rinnalta. 4 No Matter on tauluaan vaarallisemmassa iskussa. Viime vuoden E3-yllätysvoittaja on sotkenut laukkoihin menestystään, mutta viime startin esitys antoi toivoa paremmasta huomisesta, vaikka tamma vasta neljäs olikin. Ravilla No Matter pystyy ilman muuta menestymään. 8 Flash Am on myös hyvä hevonen tähän sakkiin, mutta lähtöpaikka on kovin ikävä. RANKING: A) 3, 4, 8 B) 2, 5 C) 9, 6, 1, 7 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3, 4, 8 Suuri: 3, 4, 8, 2, 5 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-24&track=Hd



Toto64-3 2 Felicity Shagwell on lähellä johtaa lähtöä alusta loppuun. Kaksivuotiaana otsikkoihin noussut tamma on edelleen hyvän hevosen maineessa ja tästä on hyvä sauma napata kauden avausvoitto. 3 Fast And Quickiä pelataan paljon hyvältä paikalta. Tamma on tehnyt hyvää jälkeä, mutta nyt vastus kovenee, eikä finaalipaikka tule helpolla. 8 Procalate menestyy, jos hevonen selvittää ikävän kasiraiteen. Tamma avaa kovaa matkaan. 9 Zeta Wise As ansaitsi itsellensä paikan Drotting Silvias Pokalenin finaaliin nappireissun päätteeksi. Siellä hevonen ei riittänyt kovimpia vastaan. 4 Ti Punch Broline sai toissa kerralla napit ja oli asiallinen kakkonen. Sitä ennen se teki ikätovereitaan vastaan hyviä esityksiä.

RANKING: A) 2 B) 8, 3, 9, 4 C) 5, 1, 7, 6 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2 Suuri: 2 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-24&track=Hd



Toto64-4 Tasainen tammalauma karsii finalistit myös kolmannessa Stosprintern-karsinnassa. 1 Global Well Off olisi keulasta suosikki voittamaan, mutta vakavasti on suhtauduttava 3 M.T.Naomin lähtönopeuteen. Oletettavaa myös on, että Roger Malmqvist lataa kaiket alkuun. M.T.Naomin istuessa keulassa voisi 5 Zeeland Kronos päästä etenemään keulapaikalle. Zeeland Kronos oli alkukaudesta hieman vaisu, mutta viimeksi tamma antoi osoittaa, että suunta on parempaan päin. Tamman luokka riittää tähän ja Peter Untersteinerin suojatti osaa lähteä liukkaasti liikkeelle. Paljon pelataan numeroa 7 Call Me Brodda, mutta jätetään se paljon pelattuna pois systeemeistä.

RANKING: A) 5, 1 B) 2, 3 C) 7, 9, 4, 6 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5, 1 Suuri: 5, 1 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-24&track=Hd



Toto64-5 1 Bay View olisi lähellä voittaa, jos se saisi puolustettua keulapaikan kiihdytyksessä. Pystyy tamma toki muualtakin saapumaan. 8 Aleppo Pine on tauluaan todella paljon vaarallisemmassa kunnossa ja hyvältä paikalta se olisi ollut todella maistuva. Kauden avauksessa hevoselle annettiin nätti reissu, minkä jälkeen tamma tuli hyvällä tyylillä maaliin. Viimeksi se laukkasi kesken hyvän kirin viimeisellä takasuoralla. 9 Fanny Cheval kerää paljon peliä, mutta ei lähtökohtaisesti kiehdo tässä, vaikka ihan hyväluokkaisesta menijästä onkin kyse.

RANKING: B) 1, 8, 2, 9 C; 6, 7, 10, 3, 4, 5 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1, 8 Suuri: 1, 8, 2, 9 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-24&track=Hd



Toto64-6 11 Taiga Woodland taipui raastavan matkavauhdin jälkeen kovassa Klass II -finaalissa. Sitä ennen ruuna oli keulasta kahdesti oikein hyvä. 5 Spartak Face menestyy heti kun se vain maltaa ravata koko matkan. 9 Majestic Wine oli johtavan rinnalta Åbyssä hyvä, viimeksi ruunan juoksu meni piloille alkumatkasta. 10 El Gaitero Sisu oli johtavan rinnalta hyvä viimeksi, ja sitä ennen hevonen kiri tilat saatuaan hienosti Åbyssä.

RANKING: A) 11 B) 9, 5, 6, 10 C) 7, 2, 8, 3, 4, 1, 12 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 11, 9, 5, 6, 10 Suuri: 11, 9, 5, 6, 10 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-24&track=Hd



