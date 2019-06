Ravivihje: Toto75 Kalmar 23.6.2019

Suosikit: Voitot puuttuvat 4 Pastore Bobin taulusta, muttei ruunan kunnossa mitään vikaa ole ollut. Sweden Cupin karsinnassa se tuli lopun hyvin 08-vauhtia, muttei saanut finaalissa 3. sisältä kunnon mahdollisuutta. Nyt Johan Untersteiner tähdännee kaikin voimin keulaan, josta koko matkan johtokin on ilman hurjaa revitystä mahdollinen. 6 Disco Volante ei viihtynyt Solvallan limaisella alustalla Elitloppetissa, mutta toukokuun alun suoritukset Lotteriassa olivat keulasta hyviä. Kuolemanpaikka häämöttää, mutta mahdollisuudet voittoon ovat silti olemassa. Pelillisesti kiehtovin on 3 Coktail Fortuna. Axevallan kauden avauksessa 10-vuotias pisteli takaa lopun oikein vahvalla potkulla, mutta 07-lopetuksesta huolimatta aivan kärkeen ei ollut taktiikkajuoksussa asiaa. Vincennesissä ruuna seurasi sisärataa pitkin asiallisesti. Kärjen lähettyviltä matsiin, mikäli matkustelut eivät ole vieneet terää. Myös 1 Policy Of Truth kuuluu aikaisin kupongille. Reijo Liljendahlin suojatti palasi pitkältä tauolta mainiolla suorituksella toukokuun puolivälissä oltuaan 3. ulkoa Nadal Brolinen ja Milliondollarrhymen takana kolmas. Färjestadin esitys samalta juoksupaikalta ei ollut yhtä hyvä, vaikka ruuna kipusikin puolittain voittajan rinnalle.



Haastajat ja yllättäjät: 6 Generaal Bianco jäi Sweden Cupin karsinnassa 3. sisälle vaille kiritilaa, mutta joutui jäämään sen jälkeen yhdestä startista ähkyoireiden takia pois. Selissä viihtyvä ruuna voi saada tällä kertaa sopivankin juoksun, jos ja kun kisassa pidetään vauhtia. 2 Slide So Easyllä ajettiin Oslo GP:ssä keulasta ja väsy iski aikaisin. Tällä kertaa selkäjuoksu on melko todennäköinen, eikä ruuna ole sellaisella ulkona. 9 Dante Bokon huumori(?) ei riittänyt kahteen starttiin saman päivän aikana, mutta muuten ruuna osoitti keväällä hyvää virettä. 7 Baron Giftin puhti ei riittänyt Solvallan finaalissa 2. ulkoa, mutta aiemmat suoritukset ykköstasolla olivat erittäin positiivisia. Ei aivan mahdoton, jos huoltotauko on tehnyt hyvää.



Juoksunkulku: Pastore Bob on normaalisti eturivin nopein ja voi päästä keulaan, vaikka sisempääkin lähdetään reippaasti. Disco Volante johtavan rinnalle?



Pelijakauma: Coktail Fortuna (6%) on selvästi maistuvin merkki. Myös Policy Of Truth (12%) on jäänyt turhan paljon eniten pelattujen varjoon. Dante Boko (12%) on takaa liikaa luotettu.



Ranking: A) 4, 5, 3, 1 B) 6, 2, 9, 7 C) 8 D) -