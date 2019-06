Ravivihje: Grand Slam Toto75 Rättvik 22.6.2019 – 261 200 euroa ekstraa

Kierroksen ehkä tasaisin kohde, jossa kupongille kannattaa mahduttaa merkkejä lompakon paksuuden mukaan. 6 Qeen Roc kohtasi toissa kerralla Solvallassa kovia ikätovereita ja jaksoi 2. ulkoa hyvin kolmanneksi. Myös Axevallassa vastus oli tasokas ja tamma tuli tilaa saatuaan viimeisen satasen juosten. 5 Heather Deo kamppaili viimeksi toiselta ilman vetoapua rehdisti kakkoseksi ja riittää samanlaisena taatusti korkealle. 3 Digital Pro on esittänyt viime kilpailuissa mainiota kuntoa ja pääsee vaihteeksi juoksemaan lähempänä kärkeä. Alipelattuna tamma kuuluu ensimmäisten joukossa kupongille. 9 Global Avenue sortui viimeksi lähtölaukkaan, mutta oli sitä ennen toiselta ilman vetoapua vahva kakkonen ja kulki päätöskierroksen 12,4-tahtia. Tamma lukeutuu suosikkeihin, vaikka kuski heikkenee hieman aiemmasta. 11 Angel From Above kehittyy starttien myötä kaiken aikaa ja on pienillä prosenteilla kiinnostava takarivin paikaltakin. Uransa kolmella voitolla aloittanut 1 Ess Springrock tuntuu suosikkina ylipelatulta, sillä vastus on paljon aiempaa kovempi.

Ranking: A) 6, 5, 3, 9 B) 11, 1, 8, 12, 2 C) 7, 10, 4