Ravivihje: Toto86 Solvalla 19.6.2019 – jättipottikierros

Suosikit: Tasaisessa lähdössä ykkösvihjeen saa 4 Fille Am. 3-vuotiskauden kuolemanpaikkavoittoon päättänyt ruuna aloitti tämän kauden hallitulla keulavoitolla ja olemus oli kaikin puolin positiivinen. Lähtönopeus auton takaa on kysymysmerkki, mutta ainakin kärkiporukasta voitto olisi mahdollinen. Myös 11 Oh Lord esiintyi edukseen viime startissa ratkaistuaan pelin 2. ulkoa 12,6-lopetuksella. Rommessa se laukkasi keulasta omia aikojaan viimeisellä takasuoralla. Kykyjä kärkeen on. Epävarmasti on esiintynyt myös 8 Awaited, joka punnersi kauden avauksessa 3. ulkoa kärkeen 13-vauhtisella kirillä. Ulkoa Björn Goopin suojatti tuskin on heti kärkikuvioissa, mutta pystyy nousemaan sinne lopussa.



Haastajat ja yllättäjät: 2 Zorro Kronos aloitti huhtikuussa kauden kakkossijalla, mutta on sairastellut sen jälkeen. Mantorpissa se juoksi 3. ulkona kaukana kärjestä ja tuli viimeiset 700 metriä 13,3-vauhtia. Tallin mukaan vire ei ole nyt parhaimmillaan. Hyvältä paikalta sitä ei voi täysin sivuuttaakaan. Myös 7 Kid You Not on pitänyt taukoa, huhtikuun startissa se esiintyi hännillä vaisusti. Jenkkiruunassa on potentiaaliakin ja rivakkana lähtijänä se voi saada ulkoakin kärkipaikan haltuunsa. Taulussa näkyvä voitto tuli keulasta. Taukohevosten sarjaa jatkaa 10 Selfie Brodde, jolla on eväitä nousta sarjoissaan, kunhan vielä varsin rujo tyyli saadaan hiottua sulavammaksi. Viime kisassa ruuna laukkasi 3. ulkoa 800 metriä ennen maalia, helmikuussa se kohtasi kovia hevosia ja kesti kuolemanpaikan kunnialla. Suurempaan yllätykseen voisi olla potentiaalia 5 Odds Indicatorilla, joka parsi viime kerralla avauskurvin pahan laukkansa vahvalla nousulla kolmanneksi tullen toki lopulta hylätyksi. Edellisellä kerrallakin askeleet sekosivat ensimmäisessä kurvissa, ja kohennusta asiaan haetaan nyt raskaammalla balanssilla.



Juoksunkulku: Muutaman hevosen kohdalla lähtönopeus on kysymysmerkki, mutta Kid You Not omaa ulkoakin hyvät mahdollisuudet kärkipaikalle. Virkeällä ruunalla saatetaan ajaa siitä.



Pelijakauma: Oh Lord (8%) vaikuttaa edulliselta, Zorro Kronos (24%) on ylipelattu. Yllättäjistä Odds Indicator (1%) ansaitsisi enemmän huomiota.



Ranking: A) 4, 11, 8 B) 2, 7, 10, 5 C) 9, 1, 6, 3, 12 D) -