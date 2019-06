Ravivihje: Toto75 Boden 15.6.2019

Suosikki: 1 Quito Lane on loistopaikalta avauskohteen avainhevonen. Ruuna aloitti Robert Berghin käsistä voitolla, mutta meni Rommen huhtikuun 75-lähdössä keulasta peitsille lopussa ja hylättiin. Örebrossa se ei pystynyt parantamaan 3. sisältä lopussa, mutta lähtökin oli huomattavasti tätä tiukempi. Huoltotauko lienee tehnyt hyvää ja keulat pitäessään voitto on ulottuvilla. Mahdolliset lähdönuusinnat kuitenkin huolestuttavat, sillä taipumuksia turhaan virkeyteenkin on joskus ollut.



Haastajat ja yllättäjät: 4 Macelleria on siirtynyt viime startin jälkeen Berghin talliin. Ruuna on tehnyt 75-tasollakin tänä vuonna ihan kelpo suorituksia, joten se ei ole tässä onnistuneella juoksulla ulkona. 6 Canwin B.F. on aloittanut kauden kolmella voitolla, mutta vastus tiukkenee nyt selvästi. Toki varustemuutokset, mm. kenkien riisuminen voi auttaa sitä eteenpäin. Startin onnistuessa mahdollinen. Vähemmän pelatutkaan eivät tässä lähdössä ole merkittävästi suosikkeja kehnompia. 2 Electric Eye Am kontrolloi Rovaniemellä keulasta. Joskus Ruotsin aikana sillä oli ongelmia volttilähdön kanssa. 9 Livi Mystery ei saanut edellisen takaa viimeksi mahdollisuutta, muttei ehkä olisi pystynyt haastamaan. Juoksun onnistuessa eväitä kärkipäähän on. Samassa lähdössä 8 Bajkal Graff jäi 2. ulkoa ilman vetoapua viimeisen kierroksen alussa ja putosi hieman kärkiparista lopussa. Bodenissa ruuna kesti kuolemanpaikan hyvin ja voisi nyt päästä jopa suosikin peesiin. 5 Mellby Fog kävi viimeistelemässä 75-vireensä Bodön pikkuradalla, jossa paikka johtavan rinnalla oli liian vaativa. Uumajassa 5-vuotias kierteli takaa vahvasti voittoon.



Juoksunkulku: Quito Lanella on hyvät mahdollisuudet pitää keulapaikka hallinnassaan ellei sitten Canwin B.F. löydä avojaloin uusia vaihteita starttiin.



Pelijakauma: Quito Lane (36%) on oikeutettu suosikki. Kolmen eniten pelatun yhteinen kannatus on kuitenkin liian iso yllättäjiin nähden.



Ranking: A) 1 B) 4, 6, 2, 9, 8, 5 C) 10, 7, 3, 11, 12 D) -