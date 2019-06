Ravivihje: Toto86 Vaggeryd 12.6.2019

Suosikit: 6 My Dream Art ei jaksanut Örebron stayerkisassa kuolemanpaikalta, mutta vastaili viimeksi varmaan voittoon keulasta. Tälläkin kertaa se voi päästä etenemään aikaisessa vaiheessa johtoon, eikä enemmän pelattujen tehtävä olisi silloin helppo. Kun peliprosentit ovat alhaalla, kokeillaan ideavarmaksi. 9 Explosive Merlot on löytänyt talvitauon jälkeen otteisiinsa suoritusvarmuutta ja ratkaisi viimeksi varmasti johtavan rinnalta. Åbyssä ori sai tyytyä samalta juoksupaikalta nelossijaan. Tehtävä on periaatteessa sopiva, mutta erikoispitkällä matkalla toista rataa pitkin voittaminen ei ole simppeliä. 4 Thriller N.P. teki talvella hyvää työtä, muttei ollut maaliskuun lopun 75-finaalissa enää parhaimmillaan. Viimeksi parin kuukauden huililta palannut ruuna sai 4. ulkoa passiivisen juoksun, mutta tuli lopun välistä asiallisesti. Pitkällä matkalla sille tarjottaneen selkäjuoksu.



Haastajat ja yllättäjät: 7 Enzo Am on tehnyt Färjestadin yllätysvoiton jälkeenkin asialliset suoritukset, mutta juoksuriippuvaiselle menijälle ajolinjojenkin on osuttava nappiin, jotta voittoja tulee. 10 Elliot Coger starttasi viime torstaina Kalmarissa, mutta esiintyi 3. ulkoa loppua kohti melko nihkeästi. Fredrik Perssonin suojatti voitti tämän kisan vuosi sitten, mutta takamatkaa oli silloin 20 metriä vähemmän.



Juoksunkulku: My Dream Art pystyy avaamaan voltista reippaastikin ja etenee nopeasti keulaan. Explosive Merlot etenee jossain vaiheessa toista rataa pitkin eteenpäin.



Pelijakauma: My Dream Art (5%) on jäänyt aivan liian vähälle pelille. Explosive Merlot (56%) on saanut liikaa kannatusta.



Ranking: A) 6, 9, 4 B) 7, 10 C) 3, 8, 5, 1, 2 D) -