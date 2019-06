Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: T64 Solvalla 11.6.2019

Taktinen veto:

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 1 Carisma Sisu (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Päivän Pankki: 7 Order To Fly (Lähtö 5, T64-2)

Ideaveto: 3 Venerdi (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto: 1 Indiana Boko (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 1, 5, 9

Toto64-2: 7

Toto64-3: 3, 4

Toto64-4: 1

Toto64-5: 1, 4, 6, 2, 5

Toto64-6: 3, 9

Hinta: 6,00 €



Suuri

Toto64-1: 1, 5, 9, 8, 3

Toto64-2: 7

Toto64-3: 3, 4, 5

Toto64-4: 1

Toto64-5: 1, 4, 6, 2, 5, 10, 7

Toto64-6: 3, 9

Hinta: 21,00 €



Ravit alkavat klo 19.00. Ruotsin pääkaupungin raveista löytyy normaaliin tapaan runsaasti suomalaisväriä, ja ainakin pari suomalaissisältöisistä valjakoista on tosi lähellä onnistua:tallinjatulevaSolvallan T64:ssä on nyt pari tosi usein voittavaa pankkiehdokasta, ja muissakin kohteissa on selvähköt sävelet, joten jopa pelkän kuusi oikein -voittoluokan pelaaminen voi olla fiksu veto. Jos ei luota täysin pankkeihin, voi hajottaa laput niin, että esimerkiksi yksi tai kaksi hevosistajavoittaa. Voi tehdä kaksi eri lappua tai Veikkauksen totosivun hajotus-alalehdeltä löytyy apua paljon monimutkaisempienkin hajotussysteemien laatimiseen.valmentamaon aloittanut kauden 2019 todella upeilla esityksillä. Ensin se meni keulasta 11,6 Gävlessä todella helposti. Sitten Copenghagen Cup-päivänä se jäi takarivistä vaille mahdollisuuksia mutta kiri viidenneksi vahvasti neljättä rataa tätä kovempia hevosia mm. Gentoa ja Giovanni Biancoa vastaan. Viimeksi tamma jäi johtavan rinnalle, missä painoi rivakasti. Se söi silti aikaisin keulahevosen Hossiana Bokon, mutta joutui loppumetreillä päästämään kaksi ohi – esitys oli silti tosi vankka. Nyt Carisma on erittäin liki johtaa koko matkan sopivassa oppilaslähdössä, jossa vatsassa ei ole edellisten kahden juoksun veroisia hevosia. Ohjastajaon tosi hyvä nouseva kuski ja parhaita nimiä tällaisissa lähdöissä.Montélähtö on seitsemän hevosen koitos, mutta varsin kova lähtö silti. Ylivoimaisesti kovimmalta tuntuu kuitenkin, joka aloitti kautensa viimeksi kivikovasta Kultadivisioonasta. Order To Fly joutui pakittamaan siinä hännille ja se ei varsin maltillisen matkavauhdin jälkeen pystynyt saamaan kärkeä kiinni, mutta tuli kuitenkin hyvin. Vire varmasti paranee starttien myötä, ja näitä hevosia vastaan ori on riittävä jo viime kisan tasollaan. Se näytti viime syksynä viihtyvänsä erinomaisesti satulalähdöissä, ja tässä on suurensuuri sauma palata voittokantaan.Päätöskohteen suosikitjakohtasivat toukokuun puolivälissä Solvallassa. Alone oli upea kierrettyään johtavan rinnalle ja hallittuaan kisaa, mutta Venerdikin oli vahva kirittyään lopussa kolmatta ilman vetoapua aivan suosikin korvalle. Sen jälkeen Venerdi voitti ohjastajien MM-osalähdön Solvallassa varsin tyylikkäästi. Nyt lähtöpaikat suosivat suuresti Venerdiä, kun Alone osaa olla varsin jähmeä alkumetreillä. Tämä voi ratkaista, ja peliosuuksien suhde (alustavasti 19% Venerdi-53% Alone) ei lainkaan vastaa todennäköisyyksiä. Mahdollisuudet lienevät näistä asemista varsin tasaveroiset.tallinvoisi olla paljon suurempi voittosumma kolmevuotiskauden jälkeen. Se esimerkiksi laukkasi loppukaarteen lopussa Oaksin finaalissa, ja voimia näytti olevan varastossa. Moni viime kauden esityksistä näytti tamman kuuluvan ikäluokan kyvykkäimpiin, ja se palaa nyt radoille luultavasti vielä parempana. Paikka on hyvä, vastus kova mutta sopiva, ja kovan kapasiteetin omaavaajokki on heti kauden avaukseensa hyvin kiinnostava.11 Brake Cooling/Jorma Kontio8 Booze Of Mine/Jorma Kontio8 Famous Pace/Jarno Koskela (Heikki Koskela)4 Tarabuso Jet/Jorma Kontio (Katja Melkko, omistaa Talli Tarabuso, Suomi)9 Uppohoppa/Örjan Kihlström (Pasi Aikio)4 Joyeuxanniversaire/Jorma Kontio (Timo Nurmos)1 Carisma Sisu/Magnus Djuse (Petri Salmela)10 Lexington Hall/Kai Jussila (Timo Nurmos)1 Indiana Boko/Jorma Kontio (Timo Nurmos)5 Tsar Brodde/Jorma Kontio9 Alone/Örjan Kihlström (Pasi Aikio)11 Chocoboy/Jarno Koskela (Heikki Koskela)