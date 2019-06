Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto 64 Färjestad 10.6.2019 – 102160 euroa ekstraa

Taktinen veto

Päivän Pankki: 6 Global Withdrawl (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Ideaveto: 4 Caid Griff (Lähtö 4, T64-1)

Ideaveto: 2 Fast And Quick (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ideaveto: 8 Loser On Loser (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideaveto/Päivän Pommi: 2 Global Anytime (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Toto64-1 T64-1 (Lähtö 4): Kierros alkaa potentiaalisella kahden hevosen lähdöllä. 6 Policy Of Truth ja 4 Caid Griff nousevat selvästi parhaiten esille, mutta kaikki viisi uloimpaa lähtevää ovat toki mahdollisia. Policy Of Truth oli viimeksi hyvä tullessaan loppua Nadal Brolinen vanavedessä. Koko viimeinen kierros oli Policy Of Truthille 09,0 ja loppuaikakin 09,6. Ruuna on oikea suosikki, mutta sisempää starttaava 4 Caid Griff on nopea avaaja ja saanee keulan. Siitä Daniel Redénin tallin ori on hyvänä päivänään vaikea ohitettava, ja tallin hevoset ovat usein kovia heti paussilta. Nämä kaksi hevosta riittänevät saamaan T64-laput jatkoon.

A) 6, 4 B) 7, 3, 5 C) 2, 1 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 6, 4 Suuri: 6, 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-10&track=Fä



Toto64-2 T64-2: Nuorten ohjastajien ja oppilaiden lähtö voisi olla hankalakin pelipähkinä, mutta hevoset ovat ehkä sittenkin hieman kahden-kolmen kerroksen väkeä. 7 Paradox ja 8 Jubel ovat näyttäneet hienoa virettä viime juoksuissaan, ja Paradoxin ohjastaja Emilia Leo lienee lisäksi porukan taitavin. 2 Hugo Brew puolestaan on ollut viime juoksuissaan hyvä huonoilta lähtöradoilta – nyt on nappipaikka kakkonen. 1 Certo Cito on myös ollut pirteä viime kisoissaan, mutta se ei verkkaisena avaajana taida ainakaan hyötyä ykköspaikastaan.

A) 8, 7 B) 2, 1, 5, 9, 4, 3, 6, 12, 10, 11 C) - IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 8, 7, 2 Suuri: 8, 7, 2 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-10&track=Fä



Toto64-3 T64-3: Kolmevuotiaiden tammojen kisassa on näytöiltään kolme ylitse muiden. 2 Global Anytime on volttilähetyksellä ajettavassa kisassa selvästi kiintoisin, sillä se on ollut tosi räväkkä viime juoksuissaan, lähtöpaikka on kolmikosta paras ja jostain syystä Mattias Djusen ajokki on silti suosikeista vähiten pelattu. 4 Award Kronos ei ole vielä hävinnyt ja 10 Mellby Hawaii aloitti kauden tulemalla lupaavasti voimissaan maaliin. Muusta porukasta tuntuisi yllätysvalmiilta lähinnä Frode Hamren tallin 8 Jetske Beemd, joka on aloittanut Norjassa kauden lupaavasti.

A) 2, 4, 10 B) 8, 6, 3, 1, 5 C) 7, 9, 11 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4, 2, 10 Suuri: 4, 2, 10 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-10&track=Fä



Toto64-4 T64-4: 6 Global Withdrawl tuntuu kierroksen varmimmalta voittajalta. Kausi on alkanut kahdessa startissa ilman voittoa, mutta vastus on ollut selvästi tätä kovempi, ja hevonen on ollut hyvä. Viimeksi ruuna tuli 08,7-tahtia kolmatta ilman vetoapua Solvallassa viimeiset 600 metriä vahvasti perille, mutta kärkihevoset lopettivat kaikki lujaa. 7 Convivial Church oli hyvä kolmas viimeksi Drottningpokalenin finaalissa ja paalun 3 Ready To Roll sekä 1 Intense Boko ovat lupaavia, mutta silti Global Withdrawl vaikuttaa ylikylältä tähän tehtävään.

A) 6 B) 7, 10, 2, 1 C) 3, 5, 4 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 6 Suuri: 6 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-10&track=Fä



Toto64-5 T64-5: Suosikki 11 Mellby Glorious ei ole mitenkään häikäissyt kauden kahdessa ensimmäisessä. Viimeksi se jäi ilman selkää toiselle radalle, mutta esitys oli silti varsin vaisu. 8 Loser On Loser sen sijaan tuli kauden ensimmäisessä juoksussa hyvin loppua ja viime kaudella tamma kohtasi pelkästään ikäluokkahuippuja. Muu porukka onkin sitten hyvin tasaista. 2 Let It Go on kiinnostava Örjan Kihltrömin ajamana, kun se voisi pieneltä paalulta päästä vaikkapa keulaan. 7 Kantens Rose aloitti uransa tyylikkäillä voitoilla ja viime kerralla peli pilaantui laukkaan ulkoradoilla ensimmäisessä kaarteessa. Jos suosikit eivät onnistu, mikä tahansa on mahdollinen voittaja.

A) - B) 8, 11, 2, 7, 6, 9, 10, 1, 5, 3, 4 C) - IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 8, 11 Suuri: 8, 11, 2, 7 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-10&track=Fä



Toto64-6 T64-6: Erittäin haastava pelikohde tämäkin. 2 Fast And Quickillä ja 1 Sweet On Youlla on isosti etua lähtöpaikoistaan, mikäli startti onnistuu. Fast And Quick vaikuttaa lupaavalta, ja keskipitkä 2640 metrin matkakin voi olla plussaa. Sweet On You tarvinnee taas nappijuoksun, ja tämä ratkaisseekin juoksupaikat alussa. Takamatkalla on monta potentiaalista yllättäjää, mutta peliprosentteja vertaillessa nousevat peliin ainakin 5 Hot Chocolate, joka sai viimeksi raskaan reissun ja voi parantaa saatuaan startin alle, sekä 6 Misirilou, joka kierteli yllättävän vahvasti viime kerralla.

A) 2, 1 B) 11, 12, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 3, 4 C) - IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2, 1, 11 Suuri: 2, 1, 11, 12, 5, 6 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-06-10&track=Fä



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 6, 4

Toto64-2: 8, 7, 2

Toto64-3: 4, 2, 10

Toto64-4: 6

Toto64-5: 8, 11

Toto64-6: 2, 1, 11

Hinta: 10,80 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 6, 4

Toto64-2: 8, 7, 2

Toto64-3: 4, 2, 10

Toto64-4: 6

Toto64-5: 8, 11, 2, 7

Toto64-6: 2, 1, 11, 12, 5, 6

Hinta: 43,20 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

PieniToto64-1: 6, 4Toto64-2: 8, 7, 2Toto64-3: 4, 2, 10Toto64-4: 6Toto64-5: 8, 11Toto64-6: 2, 1, 11Hinta: 10,80 €SuuriToto64-1: 6, 4Toto64-2: 8, 7, 2Toto64-3: 4, 2, 10Toto64-4: 6Toto64-5: 8, 11, 2, 7Toto64-6: 2, 1, 11, 12, 5, 6Hinta: 43,20 €

Suomalaisvaljakot

Jackpot-kierroksen peli on aina kiinnostava, mutta nyt siinä on erityisen mainiot ainekset. Pankkeja ei löydy kuin yksi,, mutta kun avauskohteessakin mennään kahdella merkillä, ei lappu kuitenkaan paisu kuin pullataikina. Edullisimman tilanteen saa, kun kohdistaa pelinsä vain täysosumien voittoluokkaan, jolloin palautusprosentti näissä jackpot-kierroksissa jää usein 100%:n lähettyville.on päässyt nyt nelivuotislähdössä selvästi aiempia kisojaan helpompaan seuraan, mutta se ei silti ole mitenkään yli äyräiden pelattu. Ruuna tuli viimeksi todella vahvasti loppua, vaikka jäikin viidenneksi. Monelta jäi ehkä huomaamatta, että kärki lopetti tuossa lähdössä raivoisan lujaa. Global Withdrawl tuli viimeiset 600 metriä kolmatta rataa 08,7-tahtia ja saavutti koko ajan pikkuhiljaa keulaa, mutta ei ehtinyt enää haastaa. Edellisessään kauden avauksessa ruuna oli myös hyvä potentiaalisen huippuhevosen Evaluaten peesissä. Paalulla on mukavia nousevia hevosia, muttajakovuus tuskin piisaa nyt, kun vastassa on ikäluokan kovimpiin kuuluva hevonen.Kierroksen avaava ykkössarja vaikuttaa kahden hevosen kisalta. Suosikkituntuu yliarvostetulta viime kerran ok-lopetuksesta kovalla tuloksella 09,6 huolimatta. Kiinnostavin ja todennäköisesti pahin vastustaja lienee, joka viime kaudella meni 10,1. Oriin ravin kanssa oli kuitenkin huolta loppukaudesta, ja nyt se palaa pitemmältä tauolta. Ruuna meni monta kertaa peitsille lopussa. Mikäli ravi sujuu, se on varmasti valmis pärjäämään tässä seurassa, sillähevoset tulevat tauoltakin vahvasti, ja hevosen luokka riittää kyllä.Toinen Redénin tallin hevonen,, on kehittynyt kovasti talven jälkeen. Nelivuotias kesti toissa kerralla kunnialla hyvällä tuloksella 14,0 täydellä matkalla juoksun johtavan rinnalla. Viimeksi se kiri lopun lujaa viidennestä ulkoa, mutta ei saanut aivan keulan Au Pair Girliä kiinni, vaikka tuli viimeiset 800 metriä kolmatta ja neljättä rataa pitkin 11,0. Pitkä matka tuntuisi olevan plussaa, ja pieneltä paalulta pääsee heti hyviin asemiin tai jopa keulaan. Jostain syystä Fast And Quickiä ei ole pelattu mitenkään ylivoimaiseksi suosikiksi, vaikka lähdössä tuskin on parempaa hevosta ja kuskikin on huippu.kilpaili koko kolmevuotiskauden ikäluokan parhaita tammoja vastaan. Vaikka tiliä ei suuressa mittakaavassa tullutkaan, joukossa oli hyviä esityksiä, ja esimerkiksi kauden neljässä päätösstartissa onnistuminen oli vaikea lähtöratojenkin takia: 10–10–11–12. Näiden joukossa oli molempien E3-matkojen finaalit 925 000 kruunun ykköspalkinnoilla. Viimeksivalmennettava aloitti kautensa hyvännäköisenä saadessaan liian myöhään tilaa kolmannesta ulkoa. Tamma tuli juosten maaliin, ja se voi parantaa paljonkin. Jos se on edes lähellekään vastaava kuin tallin ikätoveri Activated, joka voitti Drottningpokalenin, saavat vastustajat olla tänään hereillä.Vaikka tammoille rajattu kolmevuotislähtö on volttilähtö, voisaada etua sisällä sijaitsevasta paikastaan.valmennettava on ollut tosi hienon näköinen parissa viime juoksussaan. Viimeksi se hallitsi naureskellen toisesta ulkoa. Harvoin näkee nykyään minkään hevosen ratkaisevan lähtöään noin ”kahdella askeleella”. Edellisessään se tuli viimeiset 400 metriä alle ”kymppiä”, mutta sai tilaa kolmannesta sisältä liian myöhään voidakseen enää haastaa keulahevosta.7 Ring Of Fire/Erik Adielsson (Reijo Liljendahl, omistaa ja kasvattaneet Ravitalli H. Laakkonen ja ML Stable Oy, Suomi)5 Danne Edel/Björn Goop (Reijo Liljendahl)6 Policy Of Truth/Erik Adielsson (Reijo Liljendahl)1 Girlpower Sisu/Jarno Koskela (Heikki Koskela)6 Ti Amo Face/Erik Adielsson (Reijo Liljendahl)9 La Mauresque/Kristian Lindberg (Hannu Toivanen)