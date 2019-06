Ravivihje: Toto75 Bjerke 9.6.2019

Suosikit: 6 Heart Of Steel sai ottaa Solvallan finaalissa keulassa vauhtia hieman matkalla pois ja 08,3-vauhtinen lopetus riitti kontrolloituun voittoon. Johtoon Peter Untersteinerin suojatilla on hyvät mahdollisuudet päästä tälläkin kertaa, mutta tasokkaassa seurassa vauhti voi pysyä reippaampana läpi kisan. 2 Alcoy on kova tekijä ja heittää haasteen, vaikkei alussa luultavasti ole nopeimpia. Viime kerralla se kiersi kolmannen kautta keulaan ja voitti varmasti. 9 Vincero' Gar joutui taipumaan Solvallassa keulapaikalta viime metreillä Bucks To Burnille, muttei suoritusta voi silti moittia. Vastus kovenee entisestään, mutta italialaisruuna on kyllä riittävän hyvä itsekin.



Haastajat ja yllättäjät: 8 Vainqueur R.P. on siirtynyt Ranskan visiitin jälkeen Björn Goopin talliin. Lähtöpaikka ja alla oleva tauko eivät tee tehtävästä helppoa, mutta luokkansa puolesta ori pystyy menestymään ja treenitkin ovat sujuneet hyvin. Edellisen voittonsa se nappasi viime syksynä helposti keulasta. 11 Speedy Face mahtuu myös mukaan lapulle vaativasta paikasta huolimatta, sillä pari viime suoritusta ovat olleet erittäin hyviä. Åbyssä se erkani keulasta vaivattomasti lopussa. 10 Tsunami Diamant laukkasi Copenhagen Cupissa loppukurvissa yritettyään 4. ulkoa kolmatta pitkin. Sen osalta vastus helpottuu, mutta paikka on tietysti hankala. Vähän pelattuna kuitenkin mukaan. 7 Hambo Transs R. ei uhannut viimeksi 2. sisältä päälähtöön osallistuvaa Slide So Easya, mutta pisteli itsekin juosten. 4 Dibaballa oli viimeksi kakkossijasta huolimatta raviongelmia, eikä sellaiseen ole tässä varaa.



Juoksunkulku: Heart Of Steel ottanee ulompaakin keulapaikan heti hallintaansa. Alcoy tai Vincero' Gar rinnalle?



Pelijakauma: Heart Of Steelin (26%) pitäisi olla eniten pelattu. Kehnosta paikasta huolimatta Speedy Face (4%) tuntuu aliarvostetulta.



Ranking: A) 6, 2, 9 B) 8, 11, 10, 7, 4 C) 1, 5, 3 D) -