Ravivihje: Toto75 Östersund 8.6.2019

Suosikki: 6 Jaques Noir tahkosi viime lauantaina 3. ulkoa viimeisellä kierroksella kolmannen radan veturina, eikä pysynyt loppuun asti aivan kärkikuvioissa. Esitys oli silti asiallinen ja täysi matkakin sopii ruunalle selvästi paremmin. Erik Adielsson voltista lähdettäessä Ruotsin ykköskuski ja juoksuradalta keulapaikan hankkiminen on todennäköistä. Siitä voitto olisi ulottuvilla. Selkeiden tasoerojen lähdössä isomman yllätyksen mahdollisuus tuntuu erittäin pieneltä, joten peliteknisestikin avauskohteen ratkaiseminen varmalla voisi olla paras ratkaisu.



Haastajat ja yllättäjät: Realistisia mahdollisuuksia voittoon on myös neljällä haastajalla, joista 8 Kövras So Far vaikuttaa edullisimmalta. Robert Berghin suojatti on osoittanut erinomaista kuntoa ja voi kiriä lopussa korkealle. Toki paikka mahdollistaa myös juoksun epäonnistumisen. 7 Leader Brodde teki Rättvikissä parin kuukauden tauolta kelpo suorituksen tullen viimeisen kierroksen takajoukoista 12,4-kyytiä. Jos Mattias Djuse pääsee sillä juoksuradalta kärjen lähettyville, menestyminen on mahdollista. 4 Mr Clayton J.F. on tehnyt 75-tasolla hyvää jälkeä, mutta voitot ovat kiertäneet. Ylemmässä sarjassakin kärkipäähän. Pari helpompaa lähtöä voittanut 3 Zorro Swing voi myös kamppailla hyvistä sijoituksista onnistuneella reissulla.



Juoksunkulku: Jaques Noir ottanee terävällä kuskilla juoksuradalta keulat, vaikka etuvoltissakin on asiallisia lähtijöitä.



Pelijakauma: Jaques Noir (32%) on ansaittu suosikki. Kövras So Far (9%) on liian vähän pelattu, Mr Clayton J.F. (21%) ja Zorro Swing (18%) vastaavasti hieman liikaa.



Ranking: A) 6 B) 8, 7, 4, 3 C) 5, 1, 12, 9, 2, 10 D) -