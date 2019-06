Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Östersund 7.6.2019

Ideavarma: 1 Komnes Omer (T64-3, T4-1)

Ideaveto: 1 Unique Juni (T64-5, T4-3, PD-1)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ideaveto: 4 Maxus (T64-4, T4-2)

Ideaveto: 5 First Mel Hope (T64-1)

Päivän pommi: 7 Adrianunow (T64-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5, 3, 6, 7, 1, 2

Toto64-2: 3, 2, 13, 12, 6, 9

Toto64-3: 1

Toto64-4: 7, 4, 2

Toto64-5: 1, 3

Toto64-6: 1

Hinta: 21,60 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 5, 3, 6, 7, 1, 2

Toto64-2: 3, 2, 13, 12, 6, 9

Toto64-3: 1

Toto64-4: 7, 4, 2

Toto64-5: 1, 3

Toto64-6: 1, 10, 9, 13

Hinta: 86,40 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

PieniToto64-1: 5, 3, 6, 7, 1, 2Toto64-2: 3, 2, 13, 12, 6, 9Toto64-3: 1Toto64-4: 7, 4, 2Toto64-5: 1, 3Toto64-6: 1Hinta: 21,60 €SuuriToto64-1: 5, 3, 6, 7, 1, 2Toto64-2: 3, 2, 13, 12, 6, 9Toto64-3: 1Toto64-4: 7, 4, 2Toto64-5: 1, 3Toto64-6: 1, 10, 9, 13Hinta: 86,40 €