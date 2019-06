Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Kalmar 6.6.2019 –155 707 euroa ekstraa

Kalmarissa on tänään illan pääpelissä Ruotsin kansallispäivän kunniaksi T64:ssä tuplajackpot. Täysosumalla voi voittaa jopa 450 000, kun jaossa on maanantailta molemmilta alavoittoluokilta jäänyttä bonusrahaa noin 155 000 euroa.

Taktinen veto:

Päivän Pankki: 1 Loveexplosion H.C. (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideavarma: 1 Tengil Face (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto: 10 Loquito Star (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Päivän Pommi: 1 Global Up’n Away (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Toto64-1 T64-1 (Lähtö 4): Kierros alkaa heti aivan huipputasaisella lähdöllä, vaikka mukana on vain viisi hevosta. 1 Spartan Kronos voisi olla jopa varma, mutta ori palaa taas yli puolen vuoden paussilta. Se oli upea taukoa edeltäneessä juoksussaan, ja Conrad Lugauer tuo toisaalta hevosensa yleensä hyvin valmiina kilpailuihin. Toisaalta myös 2 Monark Newmen voisi olla vaikkapa varma-ainesta ilman viime kerran tosi vaisua esitystään. Se keskeytti, mutta edellinen juoksu, missä ori juuttui pakettiin Perfect Spiritin takana taas oli lupaava. Derbynsä kakkoseksi sijoittunut Monark kärsi viime kauden borrelia-taudista, ja sillä olisi periaatteessa kykyjä vaikka huipulle asti. Myös loput kolme hevosta tässä juoksussa ovat hyvin kiintoisia, eikä tulojärjestystä ole helppoa ennustaa.

Toto64-2 T64-2: 9 Howard T. lienee oikea suosikki, mutta se tuntuu karkeasti liikaa pelatulta alustavalla 66% osuudellaan lähdön pelimerkeistä. 1 Global Venture lienee aivan vastaava lupaus, ja jos se avaisi lujaa auton takaa, mistä ei ole vielä näyttöä, saisi se etua pahimpaan kilpakumppaniin. Tämä ruuna palaa tauolta, mutta Peter Untersteinerin hevoset ovat usein myös tosi hyvässä iskussa suoraan pausseiltaan. Suosikit ovat kokemattomia, ja tässä lähdössä on ison totopommin mahdollisuuksiakin. Esikerkiksi 7 G.K.Ursus on saanut monta kertaa peräkkäin raskaat juoksut ja omaisi voimia yllättää sopivalla juoksunkululla.

Toto64-3 T64-3: Oppilaslähtö ja tammalähtö, siinäpä arvoitus. Suosikit eivät näyttöjensä perusteella vakuuta mitenkään erityisesti, ja tekee mieli hakea maksavampia vaihtoehtoja. 1 Global Up’n Away ei avaa lujaa, mutta se tulee nykyään vahvasti maaliin, ja yllätykseen on siis eväitä. 4 La Paradeta on ollut epäonninen viime juoksuissaan. Se laukkasi loppusuoran alussa viimeksi voimissaan ja jäi edellisessä juoksussaan pussiin.

Toto64-4 T64-4: Ei ole aivan yksinkertaista pitkässä tasoituksessakaan, mutta voidaan lähteä siitä, että 1 Tengil Face johtaa pitkään. Ori on vahva ja tasavauhtinen, ja Adrian Kolgjini sen rattailla tulee takuulla yrittämään ajaa muut väsyksiin sopivan reippaalla vauhdilla. Jos tämä ei onnistu, ovat vaihtoehdot tosi monet: moni lähdön hevosista sopii fyysisiltä ominaisuuksiltaan juuri pitkälle matkalle, ja tasoitukset tekevät tehtävästä arvoituksellisen. Jättiyllättäjäksi voisi pujahtaa 3 J.A.Connie Bell, joka saanee nappireissun ja on väläytellyt vahvaa kesäkuntoa sekä on melko pelaamaton.

Toto64-5 T64-5: 1 Loveexplosion H.C. on aivan valtavassa iskussa, mutta miten sisäradan paikka ratkeaa? Joka tapauksessa Christoffer Erikssonin ajokilla on alustavasti etua pahimpiin vastustajiin 12 Zagarolo Jetiin ja 11 Conrads Explosiviin. Jos suosikki jatkaa viime starttien tasollaan, se ei kirivaiheessa seurustele näiden vastustajien kanssa, ja Chritoffer Eriksson on taitava kuski, joka ratkaisee alkuasetelman pulmat.

Toto64-6 T64-6: 5 Hairos F.Boko ei ole ollut kolmessa viime esityksessään täysin vakuuttava, ja se on isona suosikkina liikaakin luotettu. 10 Loquito Star on huonommalla paikalla, mutta vireeltään ehkä parempi. 3 Bonduran d’Inverne avaa lujaa ja on siksi hyvä pelihevonen lyhyelle matkalla nappipaikaltaan, mutta mikään leijona se ei vaikuta olevan. Lähtö ei ole kovinkaan huippuluokkaa, ja voittaja löytynee edellä mainitusta kolmikosta, mutta jos porukasta haluaa hakea maksavampaa vaihtoehtoa, osuu valinta 6 Fighter Markeen, joka on riviään paremmassa iskussa. Viimeksi Solvallassa oli kovempi porukka vastassa, kenkien riisuminen sekä jenkkikärryt tuntuivat sopivan, ja voimia saattoi jäädä ahtaassa välissä loppumetreillä jopa hieman varastoonkin.

Kierros on sopivasti haastava, ja lopussa saattaa lymytä kunnon aarre. Illan kierrokselle löytyy mukavasti hyviä maksavia peli-ideoita.Jackpotkierroksen peli kiinnostaa nyt kovasti. Isoista suosikeistatuntuu järkevästi pelatulta – kakkoskohteen takarivin alustavasti 65-prosenttinenpuolestaan ei. Pitkän matkanon alustavassa pelijakaumassa ehkä päivän paras tipsi, ja voisi vaikkapa laittaa sen sekä Loveexplosionin varmoiksi.Jos haluaa parantaa osuman mahdollisuutta, voi jättää ”voitto ainoastaan, kun kuusi oikein” -merkin tökkäämättä normaalia paremman pelin palautusprosentin kustannuksella. Jackpothan nostaa nimenomaan kuusi oikein -voittoluokan palautusprosentin huomattavasti normikierrosta ylemmäs.On todennäköistä, etteipysty pitämään sisäradaltaan keulaa tässä, ja se on pankkiehdokkaan kannalta tietenkin riski. Kuitenkin ruuna on nyt niin ylivoimaisessa vireessä tähän melko vaatimattomaan porukkaan, että voitto häämöttää joka tapauksessa.on terävä kuski, joka luovinee pian alun jälkeen vapaille vesille sisäradan loukkupaikastaan.Ruunan kiri oli viimeksi Mantorpissa älytön, kun se neljännestä ulkoa vain suhahti viimeisellä takasuoralla ykköseksi ja katosi saman tien vastustajien ulottuvilta. Tuohon riitti viimeiset 800 metriä 11-tahtia, mutta viimeisen takasuoran 400 metrinen oli 07,5-kyytiä, ja näytti, ettei hevosella ollut edes kaikki pelissä vielä! Vastaavalla kirillä muut ovat tänäänkin tiukoilla. Luultavasti vire pitää, sillä myös edellisessään ruuna oli hurja. Siinä se ravasi 2400 metriä laukan jälkeen alle 14-tahtia.valmennustalli on nyt kokonaisuudessaan hyvässä menossa, jaon siksikin tosi kiintoisa veto illalle. Pitkä matka ja paalun ykkösrata sopii vahvalle oriille kuin nenä päähän. Viimeksi se Åbyssä johti ensimmäisen kierroksen paljon kovemmassa porukassa samalla matkalla. Lopussa Tengil pääsi open stretchille kirimään, mutta ori ei loppusuoran kovassa vauhdissa aivan ehtinyt ykköseksi.Se on parhaimmillaan saadessaan vetää keulassa tasaisen kovaa vauhtia, kuten tänään todennäköisesti tapahtuu. Tällöin takamatkojen hevosten työ tulee todella hankalaksi.Halmstadissa vaikuttavansuojattivoisi tänään taas onnistua – ainakin vire on kohdillaan viime juoksujen perusteella. Toissa kerralla se kiri nimenomaan tällaiselta takarivin paikalta startanneen ennätykseensä. Sitä edelsi kaksi vakuuttavaa voittoa helpoissa lähdöissä ja viimeksi ruuna oli ehkä kaikkein paras mutta epäonninen.Kohtaloksi koitui äkillinen vauhdin hidastuminen puolikkaan kohdalla, jonka seurauksena paineissaan olleen hevosen jalka osui edellä menneen kärryyn, ja tuli laukka. Laukan jälkeen Loquito kulki viimeiset 900 metriä 10,4-tahtia, joista takasuoran 500 metriä jopa hieman lujempaa, 09,8-tahtia. Tämä porukka ei ole edellisiä lähtöjä juurikaan kovempi, ja vastaavien esitysten jatkuessa Myllymaan suojatti pystyy kirimään ykköseksi.Vain tammoille rajattu oppilaslähtö on todellinen arvoitus – mikään suosikeista ei esimerkiksi vakuuta.voisi olla kisan yllättäjä hyvältä paikaltaan. Se on tullut kahdesti peräkkäin hyvin loppua. Tamma ei avaa mitenkään räjähtävän lujaa, mutta saanee sisäradalla kuitenkin hyvän reissun, mikä voi olla ratkaisun avain tällaisessa tasaisessa taistossa.Viimeksi se tuli Tingsrydin mailin radalla viimeiset 700 metriä 11,6-tahtia, mutta ei saanut otetta matkalla verkkaisesti vetäneistä keulahevosista, jotka pystyivät näin kovaan lopetukseen.9 Maicon/Peter Ingves10 Loquito Star/Christian Fiore (Laura Myllymaa)