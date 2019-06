Ravivihje: Toto86 Åby 5.6.2019 – jättipottikierros

Suosikki: Pienessä oppilaslähdössä nopea 5 Maserati Woodland on nousee ykköshevoseksi. Christian Fioren ajokki on napannut kahdessa viime kisassa oikein helpot keulavoitot ja johtopaikka häämöttää tälläkin kertaa. Vastus on hieman aiempaa kovempi, mutta Laura Myllymaan suojatti pystyy parantamaan itsekin vielä. Ei varmaksi, kun muutama kiinnostava vastustajakin lähdöstä löytyy.



Haastajat ja yllättäjät: Kehnosta viime suorituksesta huolimatta pelillisesti houkuttelevin haastaja on 1 Love No More, jolta Veijo Heiskanen ottaa tällä kertaa kaikki kengät pois. Tallin hevosilta on nähty tällä balanssimuutoksella aiemmin reippaitakin parannuksia ja 4-vuotias tamma on myös treenannut paremmin viime aikoina. 7 Vinci I.M. on tehnyt Peter Untersteinerin tallista keulajuoksuilla hyvät suoritukset, vaikka tulikin viimeksi linjalla ohitetuksi. Suosikin ulkopuolelta kärkeen ei liene nyt asiaa. Kuolemanpaikan välttäessään mahdollinen. Tallikaveri 6 Amusement on aloittanut 4-vuotiskautensa niin ikään mukavasti, mutta on ollut viime startin jälkeen kerran poissa. Puutteellinen lähtönopeus jättänee sen porukan perälle. 2 La Cerise ei ole esittänyt erikoisempaa, mutta on siirtynyt tauon aikana Petri Puron valmennukseen, joka herättää mielenkiintoa. 3 Carlos Stephanie laukkasi viimeksi taustalla loppukaarteessa, mutta on mennyt muuten kelvollisesti.



Juoksunkulku: Maserati Woodland ottaa keulapaikan vaivatta haltuunsa. La Cerise päässee sen taakse.



Pelijakauma: Maserati Woodland (50%) on ansaitusti selvähkö suosikki. Love No More (3%) on vähän pelattuna erittäin kiehtova. Amusement (15%) tuntuu yliarvostetulta.



Ranking: A) 5 B) 1, 7, 6, 2, 3 C) - D) -