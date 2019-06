Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Solvalla 4.6.2019

Taktinen veto

Ideaveto: 3 One Two Beat (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Päivän Pommi/Ideaveto: 1 Eder Bob (Lähtö 8, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivän Pommi/Ideaveto: 5 Karat Band (Lähtö 4, T64-1)

Päivän Pommi: 2 Exodus Brick (Lähtö 5, T64-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 1, 4, 5

Toto64-2: 4, 2

Toto64-3: 1, 3

Toto64-4: 4, 8, 11

Toto64-5: 4, 1

Toto64-6: 4, 3

Hinta: 14,40 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 1, 4, 5

Toto64-2: 4, 2

Toto64-3: 1, 3, 6

Toto64-4: 4, 8, 11

Toto64-5: 4, 1

Toto64-6: 4, 3

Hinta: 21,60 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

PieniToto64-1: 1, 4, 5Toto64-2: 4, 2Toto64-3: 1, 3Toto64-4: 4, 8, 11Toto64-5: 4, 1Toto64-6: 4, 3Hinta: 14,40 €SuuriToto64-1: 1, 4, 5Toto64-2: 4, 2Toto64-3: 1, 3, 6Toto64-4: 4, 8, 11Toto64-5: 4, 1Toto64-6: 4, 3Hinta: 21,60 €

Solvallan ravien suomalaisvaljakot:

Profiilipeli T64 alkaa arkisin yleensä neloslähdöstä klo 20.30 Suomen aikaa. Ravit alkavat klo 19. Suomalaisväriä Ruotsin pääkaupungin raveista löytyy normaaliin tapaan runsaasti, mutta suomalaisvaljakoiden joukosta ei löydy nyt varsinaisia superideoita. Tipseissä on sen sijaan paljon muuta mielenkiintoista pelattavaa.Solvallaan ei löydy tiistai-illalle taatusti osuvia varmoja, mutta moni lähtö selvitetään vähillä merkeillä, ja toisaalta ideat ovat hyvät. Näin kannattaa rakentaa joko tavallinen 64-systeemi ilman keskittymistä ylävoittoluokkaan tai vaikkapa hajottaa laput siten, että osan ideoista on onnistuttava. Kimppapelaaminen on myös aina hyvä vaihtoehto.on ollut hyvä viime aikoina kivikovia hevosia vastaan. Viimeksi se avasi keulaan ja päästi sitten suuren kyvyn Short In Cashin eteensä, minkä jälkeen se tsemppasi hyvin maaliin asti. Se avaa lujaa ja voi hyvinkin olla tässä keulahevonen. Joka tapauksessa juoksu sujunee hyvin, ja ruuna on varmana suorittajana tosi lähellä taistelussa kärkisijoista. Kun se ei ole lähdön pelatuimpia, tuntuu pelaaminen hyvältä vaihtoehdolta, sillä se tuntuu yhtä todennäköiseltä menestyjältä kuin suosikkija sauma on muita vastustajia olennaisesti parempi.oli toki tosi vahva Harper Hanoverin lähdön nelosena, mutta aivan hurjan alustavan peliosuutensa (70%) veroinen se ei kuitenkaan ole. Kova startti voi painaakin jaloissa, ja vastassa on pari hyvää.on kyvyiltään vastaavaa luokkaa suosikin kanssa jaon taas hyvällä paikalla ja loistovireessä. Don’t Mind Mee voisi estää suosikin keulaan pääsyn ja Eder voisi nyt vaihteeksi saada täysosumankin. Ori on tullut kaikissa viime starteissaan hankalista asemista rajut lopetukset. Viimeksi edellä oli Kultadivisioonahevosia Looking Superb ja Stepping Spaceboy.on tehnyt mahtavat esitykset viime juoksuissaan, ja silti ori on pienessä lähdössä vasta neljänneksi eniten pelattu alustavasti. Viimeksi kiersi isopalkintoisessa Margaretan nuorten hevosten lähdössä 1000 metrin kirillä neljännestä ulkoa ykköseksi hienosti tsempaten. Sitä edellisessä pari viisi viikkoa aikaisemmin ori sai jo otteen tämän kisan suosikista, mutta jälkimmäinen sai turpansa edelle ennen maalilinjaa. Fort Knox meni keulassa ja Karat Band kiri ulkoratoja.on siitä pelaajaystävällinen ohjastaja, että yleensä hän antaa ajokeilleen mahdollisuuden, eikä pahemmin kyttäile. Lähdössä on kovat lahjakkuudet mukana, mutta Karat Band on ehdottomasti yksi suurimmista kyvyistä.Kakkoskohde on toinen kolmevuotislähtö, jossa on melkein täysi porukka lupauksia.avasi voittotilinsä toisella yrityksellä komealla tavalla, ja se starttaa hyvältä paikalta. Silti valjakko on jäämässä turhan vähälle pelihuomiolle. Tämä on oriin ensimmäinen ryhmälähtö, mutta Westholmin hevoset osaavat yleensä lähteä lujaa, ja viime startin perusteella sukuoriilla (kultadivisioonan voimapesän Zenit Brickin täysveli) ei tarvitse kumarrella tässä välttämättä kenellekään. Porukka on tasainen, ja siitä toki löytyy varmasti suuria lupauksia, mutta Exodus on hyvin todennäköisesti yksi niistä, ja arvottu melkein parhaimpiin mahdollisiin lähtöasemiin.1 Heather Deo/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)5 Mr Caviaro/Henrik Nilsson (Kai Luomala)8 Go Around/Jorma Kontio1 Skylite Savoy/Kevin Oscarsson (Kasvattajat Seppo ja Laura Vanhakartano, Suomi)2 Brave Dame Vivian (FI)/Tuomas Korvenoja (Tiia Pihamaa, omistaa ja kasvattaneet Paula ja Pekka Lähteinen)6 Luckyline Wilma/Kaj Widell9 Choco Lane/Jorma Kontio2 Livi Nike H.M./Jorma Kontio (Sandra Luomala)3 Fairchild/Ville Karhulahti1 Fort Knox/Björn Goop (Pasi Aikio)6 Salty Dog/Tuomas Korvenoja9 The Bald Eagle/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)5 Orlando/Ulf Ohlsson (Riina Rekilä)11 Nika (FI)/OIga Sehlova (Kasvattaja Nika Horses Oü ja Artak Avetisjan)3 Cupido Sisu/Kevin Oscarsson (Petri Salmela)5 Danne Edel/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)5 Anddontsayitsover/Kaj Widell7 Feather Sisu/Ulf Ohlsson (Petri Salmela)9 S.G.Charpentier/Jorma Kontio (Timo Nurmos)