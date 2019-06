Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Halmstad 3.6.2019 – 98563 euroa ekstraa

Taktinen veto

Päivän pankki 1: 4 Zlatan Knick (Lähtö 5, T64-2)

Päivän pankki 2: 2 Sobel Jasmine (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Ideaveto: 3 Whisky Akema ja 4 Explosive Merlot (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Päivän pommi: 2 Moneykeeper (Lähtö 4, T64-1)

Toto64-1 3 Romero voitti kovatasoisen Breeders' Crown -lähdön keulapaikalta. Keulaan päästessään Marc Eliaksen ajokki olisi kova luu lyötäväksi, mutta asia ei kuitenkaan ole niin selväpiirteinen. Keulapaikan yrittänee puolustaa 1 Quick Vald, millä hyvin todennäköisesti myös siitä ajettaisiin. 2 Moneykeeper voi saada hyvän juoksun joko johtavan takana tai toisessa ulkona, ja jos keulakaksikon välille syntyy sanaharkkaa, voi Andre Eklundhin ruuna pommittaa kaikista ohi. 6 Zeeland Kronos aloitti uran tyylikkäästi, mutta kahdessa viimeisessä startissa tamma ei riittänyt kovimpia ikätovereitaan vastaan. Ikävältä lähtöpaikalta Peter Untersteinerin ajokki on liikaa luotettu. RANKING: A) 3-1 B) 2-6-5-4



Toto64-2 4 Zlatan Nick kesti keulasta toiseksi hurjaa Istanbul Bokoa vastaan. Nyt vastus on kevyempää luokkaa ja juostava matka puolta kierrosta lyhyempi. 7 Tango Real maistuu ikävästä lähtöpaikasta huolimatta. Laura Myllymaan valmentama ruuna oli Vaggerydin voittojuokussa oikein hyvä keulapaikalta. Viimeksi hevonen juoksi keulassa kovassa 10-avauksessa. Lopussa hevonen väsähti keulapaikalta taustalle. Väsymiseen ei kannata kuitenkaan kiinnittää liikaa huomiota, vaan sen startin saanee antaa anteeksi. 8 Lexus Håleryd on kerännyt surkeasta lähtöpaikastaan huolimatta liian paljon peliä. Ruuna ei ole esittänyt mitään erikoista, ja sen voitto tulisi yllätyksenä. RANKING: A) 4 B) 7-6-8-1 C) 3-2-5



Toto64-3 1 Dizzy River on alustavassa pelijakaumassa suosikki, mille ei kyllä löydy perusteita. Äkkiseltään voisi kuvitella, että sisäradan lähtöpaikka olisi hyvä juttu, mutta näin ei kuitenkaan ole. Johan Untersteinerin valmentama ruuna voi hitaana avaajana jäädä yllättävänkin tukaliin asemiin, ja samassa myös liian kauaksi voittoa ajatellen. 3 Whisky Akema parantanee vain saatuaan kunnon startin alle pitkän tauon jälkeen. Toissa kerralla Claes Svenssonin ajokki laukkasi hyvistä asemista päätöslenkille lähdettyä. Tauolta paluussa matka tyssäsi lähtölaukan muodossa jo ennen siivekkeen irtoamista. Viimeksi hevonen teki keulasta hyvän esityksen. 4 Explosive Merlot ansaitsisi jo voittaa. 15.4. ori taivalsi johtavan rinnalta, mistä se sinnitteli kolmanneksi. Huomioitavaa on myös, että sillä kertaa täydellisen nappireissun Explosive Merlotin takana saanut Dizzy River tuli vain niukasti ohi. Nyt ohittamisesta tulee haastavampaa. 5 Chock Nock on myös tauluaan paremmassa vireessä, mutta pelikansa on ollut hyvin hereillä ruunan nykyvireestä. RANKING: A) 3-4 B) 1-5-7 C) 8-2-6



Toto64-4 Jos 2 Sobel Jasmine suorittaa tasollaan, se voittanee neljännen kohteen. Tamman viime esitys jätti kuitenkin kysymysmerkkejä ilmaan. Normaalina ollessaan Peter Untersteinerin suojatti etenee johtopaikalle hallitsemaan tapahtumia. 8 Victoria Lane joutunee heikolta lähtöpaikalta taustalle, mistä voittoon asti yltäminen vaatisi suosikin alavireisyyttä tai ylivauhtista juoksua. Joakim Lövgrenin hevonen kilpailee kyllä kunnossa ja on riittävä hevonen voittamaan lähdön. 6 Blue Line D.K. voi sotkea juoksua ainakin alussa, mutta voittoon asti taisteleminen vaatisi lisää tsemppiä loppuun. RANKING: A) 2 B) 8 C) 9-3-10-4-6-5-7-1-11



Toto64-5 2 Guzz Mearas otti viimeksi takaa sen mitä pystyi. Esitystä ei voi moittia, vaikka ori suursuosikkina toiseksi jäikin. Sitä ennen Johan Untersteinerin valmennettava voitti nätin reissun päätteeksi hyvällä tyylillä. Hyvältä lähtöpaikalta starttaava ori saanee hyvän juoksun, jonka jälkeen hevonen pystyy voittamaan. Varmaksi Guzz Mearas ei kuitenkaan kelpaa. 7 Extreme on ottanut kaksi tyylikästä keulavoittoa ja sinne päästessään ori heittäisi kovan vastuksen suosikille. Hevonen pystyy menestymään myös muualta. Lähdön kolmas kova on 9 Redneck Woodland, joka voitti viimeksi johtavan rinnalta. RANKING: A) 2-7-9 B) 3-1-6 C) 8-4-5



Toto64-6 Arvoituksellinen volttilähtö päättää jackpotkierroksen Halmstadissa. 3 Captain Simcoe voitti viimeksi Solvallan V86-lähdön keulapaikalta. Keulasta ori olisi jälleen kova luu lyötäväksi. 9 Dontbreakthebankås otti sisältä nappireissun pääteeksi nelossijan kelpotuloksella. Huhtikuussa Åbyssä hevonen kiri hyvällä tyylillä maaliin, vaikka toki alun kova ylivauhti ruunaa suosikin. Klosterskogenissa hevonen laukkasi alussa, mutta tuli asiallisesti maaliin takajoukoissa. Onnistuneella juoksulla Dontbreakthebankås pystynee haastamaan suosikin. Suosikin epäonnea kärkkyvät myös kovissa lähdöissä kypsynyt 8 Aquamarin ja tauolta palaava 7 Alpha Peak. RANKING: A) 3 B) 9-8-7 C) 4-10-5-2-1-11-6



