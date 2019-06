Ravivihje: Toto75 Mantorp 1.6.2019

Suosikit: Alin 75-divisioona on erittäin tasainen ja kaikilla on jonkinlaiset saumat aina voittoon asti. Todennäköisenä keulahevosena 4 Key West Snapper saa niukan ykkösvihjeen. Åbyssä ruuna hallitsi johtopaikalta, mutta kompuroi viimeksi maalisuoralla laukalle kun sai ulompaa haastetta. Sopivalla vauhdinjaolla koko matkan johtokin on mahdollista. 5 Global Warrior sai viime kerralla kärjessä vähän painettakin, mutta vastasi silti hyvin maaliin asti. Omin avuin Johan Untersteinerin 4-vuotias ei pääse edellisen ohitse, mutta hyvällä juoksulla kärkisija olisi täysin mahdollinen. Tallikaveri 8 Sandsjöns Enzo on mennyt kevään aikana selvästi eteenpäin. Åbyssä se teki kovassa lähdössä taustalla kelpo suorituksen ja ratkaisi viimeksi johtavan rinnalta vaivattomasti. Ulkoa ori jäänee alussa taka-alalle, mutta ehtii keskipitkällä matkalla silti korkealle.



Haastajat ja yllättäjät: 3 Qwartz on vähemmän pelatuista kiinnostavin, sillä 3-vuotias vaikuttaa ottaneen isoja harppauksia kehityksessään. Viimeksi se jäi 3. sisälle täysin pakettiin, mutta paranteli silti ennätystään tuntuvasti. 6 Ivanhoen suoritukset eivät ole olleet mitenkään loistokkaita, mutta suvukas ruuna voi tietysti parantaa. Mantorpin starteissa se ravasi keulassa. Viimeksi se nousi alkulaukan jälkeen loppukaarteessa kärjen rinnalle, mutta suora oli jo työläs. Tasainen avaaja jäänee alussa taustalle, mutta matka lienee hyödyksi, kuten 1 The Real Facelle. Se piti viimeksi keulasta märissä olosuhteissa varmaan voittoon ja on tehnyt hyvää jälkeä muutenkin. Ei mahdoton. Glen Kronoksen pikkuveli 9 Totti Face on jättänyt kengittä kilpaillessaan erittäin positiivisen vaikutelman, vaikka lähdöt ovat olleet helppoja. 7 Look Håleryd kulki viimeksi 5. sisältä asiallisesti takana, 12 Barista Oak on pystynyt voittamaan kaikenlaisilla juoksuilla. 2 Let's Go Ernie pääsee toisinaan hyvin matkaan, 10 Ediegon ja 11 McGarretin balanssia kevennetään viime kerrasta. Nekin mahtuvat mukaan isompaan systeemiin.



Juoksunkulku: Key West Snapper avaa keskeltä johtoon ja puolustaa paikkaansa. Sandsjöns Enzo voi kiertää rinnalle.



Pelijakauma: Key West Snapper (14%) on jäänyt liian vähälle pelille, samoin Qwartz (5%). Ivanhoe (16%) tuntuu liikaa luotetulta.



Ranking: A) 4, 5, 8 B) 3, 6, 1, 9, 7, 12, 2, 10, 11 C) - D) -