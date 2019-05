Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Solänget 31.5.2019, ekstraa 85 545 euroa

Taktinen veto

Päivän pankki 1: 15 Global U.S.A. (Lähtö 9, T64-6, T4-4, PD-2)

Päivän pankki 2: 6 Digital Ink (Lähtö 4, T64-1)

Ideaveto: 7 Everest Sisu (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän duo -1)

Päivän pommi: 4 Tangens Lilja (Lähtö 6, T64-3)

Toto64-1 6 Digital Ink palasi Ruotsiin kanuunakunnossa ja hakee kahden pussistartin jälkeen onnistumisia tauluun "maakuntasarjasta". Mikään tuskin estää voittoa tänään. 7 Special Promise oli yllättää kengät jalassa tavallista vaisumman Lexus Dreamin nappijuoksun jälkeen Number Onessa, mutta maali pelasti voittajan. Seiskaradalta ei samanlaista nappijuoksua ole luvassa. 3 Wasa Warriorin juoksu 13-paikalta mailin ryhmässä meni viimeksi kuin elokuvissa. Toki ruuna oli hyvä lopettaessaan 800 metriä 3. rataa 10-vauhtia, mutta nyt vastus kovenee tuntuvasti. RANKING: A) 6 B) 7, 8, 3, 1 C) 4, 2, 5 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 6 Suuri: 6



Toto64-2 15 Sergent d'Inverne eteni viimeksi harvassa parijonossa 950 jäljellä 2. ulos. Sieltä se lopetti puolikkaan 3. rataa ilman vetoapua voittoisasti 12,9 ja oli ihan asiallinen, mutta 3. rivistä juoksu tuskin onnistuu yhtä juohevasti ja siten alustava yli 40:n peliprosentti tuntuu liian suurelta. 8 Sign Your Name palasi viimeksi tauolta ja pakitti parijonon hännille, mistä se lopetti kierroksen 3. radan jonossa 12,1. Lähtöpaikka ei parane, joten kiertämistä lienee taas luvassa. 9 Topnotch Liss ajautui kiripuolikkaalla viimeksi 4. radalle eikä jaksanut nousta 5. ulkoa tototaistoon, viimeiset 800 m 14,4. 2 Adrianunow laukkasi viimeksi yllättäen keulasta 900 jäljellä ja uudestaan hännillä loppukurviin. Se näytti muuten hyvältä ja vaikuttaisi olevan muuten kunnossa, muttei ole starttiraketti ja avaa tuskin kakkosradaltakaan ainakaan suoraan keulaan. 5 Bamse Å. sitä vastoin lähtee liukkaasti. Viimeksi se taipui kuolemanpaikalta. 3 Ryjet paikkasi pahan alkulaukkansa viimeksi halvassa lähdössä hyvin. RANKING: A) 15, 8, 9 B) 2, 5, 3, 7, 14, 13, 10 C) 12, 1, 11, 4, 6 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 15, 8, 9, 2, 5, 3 Suuri: 15, 8, 9, 2, 5, 3



Toto64-3 7 Spik Lokella on kolmen voiton ja kahdeksan totosijan putki alla alkuvuodelta, mutta ihan lyömättömältä hevoselta se ei vaikuta. Voitot ovat tulleet yleensä keulasta, eikä aina yhtä vakuuttavasti kuin viimeksi. Myös tallikommentit kertovat, että Spik Loke viihtyy kärkiporukassa, mutta että takaakin tulemista täytyy harjoitella. Aamunpäivän yli 40:n peliprosentti on tähän nähden liian korkea. 1 Eigelands Fredrik palasi viimeksi parin kuukauden tauolta ja laukkasi painostuksen alla keulasta viimeisellä takasuoralla. Startti alla se lienee valmiimpi vastaanottamaan painetta. 4 Tangens Lilja laukkasi voittonsa keulasta viimeksi ja olisi sinne tai muihin asemiin päästessään yllätysvalmis. 6 Sundbo Rymling hallitsi viimeksi keulasta, mutta on takavoltin sisäradalta muiden armoilla. 13 Spang Victor kiersi samassa lähdössä 4. ulkoa vahvan 400 metrin kirin 3. rataa ilman vetoapua ja tavoitti selvästi voittajaa, ja 11 Calle Cornelius oli hyvä neljäs kuolemanpaikalta. 8 B.W. Mimmi laukkasi kärjen rinnalta 3. radalta puolikkaan jälkeen ja uudelleen lievästä noususta 9. sijalta loppukurvissa. RANKING: A) 7, 1, 4, 13, 6, 11 B) 8, 15, 3, 12, 10 C) 5, 14, 2, 9 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 7, 1, 4, 13, 6, 11, 8, 15 Suuri: 7, 1, 4, 13, 6, 11, 8, 15



Toto64-4 9 Orlando Trissillä on kovat näytöt pitkiltä matkoilta viime starteista. Toissa kerralla se kiri Bergsåkerin T75-lähdössä vahvasti kakkoseksi juostuaan alkumatkan 6. sisällä ja hävisi voitonkin vain puolella päänmitalla. Viimeksi ruuna tavoitti jo karkuun päässeen Noel Facen hienon kirin päätteeksi maalilinjalla. 10 Toutre voitti helpomman lähdön keulasta viimeksi 20 metrillä ja haastaa sinne päästessään suosikin tässäkin. Pitkä matka käy. 8 Hunkydory Degato oli viimeksi loppusuoran alkuun saakka pussissa ja kiri tilaa saatuaan hyvin. 7 Caraway taisteli kuolemanpaikalta viimeksi voitosta maaliin saakka, mutta lyhyellä matkalla ja helpommassa lähdössä. RANKING: A) 9 B) 10, 8, 7 C) 6, 5, 3, 1, 11, 4, 2 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 9 Suuri: 9, 10



Toto64-5 15 New Jokerilla on reilun kolmen kuukauden tauolta kova tehtävä edessä ja paljon kiertämistä luvassa. Tuoreemmat kuntonäytöt on 7 Everest Sisulla, joskaan ei vielä onnistumisia tältä vuodelta. 13 Balotelli Crown yllätti viikko sitten Hagmyrenin kuraraveissa 3. ulkoa. 4 Likeonway kiersi pääjoukon keulavoittajaa lukuun ottamatta viimeksi heittämällä viimeisellä takasuoralla, viimeiset 800 metriä 12,4. 6 Hunter Dillon lähtee lujaa ja saa hyvän juoksun keulassa tai kärjen takana. RANKING: A) 7, 15, 13, 14 B) 6, 3, 8, 5, 12, 10, 4, 11 C) 9, 2, 1 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7, 15, 13, 14 Suuri: 7, 15, 13, 14, 6, 3, 8, 5, 12, 10



Toto64-6 15 Global U.S.A. on voittanut kolme viime starttiaan vakuuttavasti. Tehtävä helpottuu viimeksi kerrasta, eikä putki ole katkolla. 9 Flame Of Fortune haparoi viimeksi puolimatkassa keulasta ja menetti paikkansa, mutta kiri loppusuoralla uudestaan kärkeen. 1 Morran laukkasi viimeksi voltin nelosradalta. Edelliskerralla Bergsåkerin T75-lähdössä se hävisi selvästi Global U.S.A:lle, vaikka sai suojajuoksun 2. sisällä. RANKING: A) 15 B) 9, 1, 14 C) 8, 2, 12, 7, 10, 11, 6, 4, 13, 3, 5 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 15 Suuri: 15



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 6

Toto64-2: 15, 8, 9, 2, 5, 3

Toto64-3: 7, 1, 4, 13, 6, 11, 8, 15

Toto64-4: 9

Toto64-5: 7, 15, 13, 14

Toto64-6: 15

Hinta: 19,20 €



Suuri

Toto64-1: 6

Toto64-2: 15, 8, 9, 2, 5, 3

Toto64-3: 7, 1, 4, 13, 6, 11, 8, 15

Toto64-4: 9, 10

Toto64-5: 7, 15, 13, 14, 6, 3, 8, 5, 12, 10

Toto64-6: 15

Hinta: 96,00 €



