Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Jägersro 30.5.2019

Taktinen veto

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 4 Barack La Mark (Lähtö 6, T64-2)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 4 Burning Man (Lähtö 5, T64-1)

Päivän Pankki: 3 Admirer (Lähtö 7, T64-3, T4-1)

Ideaveto: 8 Wild Love (Lähtö 10, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4

Toto64-2: 4

Toto64-3: 3

Toto64-4: 9, 4, 8

Toto64-5: 4, 1, 2, 11

Toto64-6: 8, 7, 3, 1, 10, 2, 11

Hinta: 8,40 €



Suuri

Toto64-1: 4

Toto64-2: 4

Toto64-3: 3, 5

Toto64-4: 9, 4, 8

Toto64-5: 4, 1, 2, 11

Toto64-6: 8, 7, 3, 1, 10, 2, 11

Hinta: 16,80 €



Suomalaisvaljakot

Raveissa on paljon tuttuja suomalaiskasvojaja– kaikki nämä isot suomalaisprofiilit ovat vaikuttaneet jo kymmeniä vuosia Ruotsin länsirannikolla. Tämän päivän kilparata sijaitsee Malmössä lähellä naapurimaan eteläkärkeä.Kierros vaikuttaa varsin suosikkipainotteiselta ja ainoastaan kuusi oikein -voittoluokan pelaaminenkin tuntuisi fiksulta vaihtoehdolta. Kuitenkin juuri T64-kohteiden ajaksi on luvattu sadetta, ja jos ennuste toteutuu, olosuhteet luovat lisää haastetta pelaamiseen. Eli normaali ”karvalakkimalli” 64-pelistä lienee sittenkin hyvä vaihtoehto. Monia varmaehdokkaita voi esimerkiksi kierrättää tai hajottaa monelle lapulle niin, että vain osan tarvitsee onnistua.Montélähtö on pieni ja siinävalmentamaon selvällä erolla yli muiden. Lisäksi sen ratsastajaon lajissa tällä hetkellä ykkönen. Toissa kerralla ruuna kohtasi Ruotsin parhaat Åbyssä. Viimeksi taas volttilähetyksellä tuli iso lähtölaukka, mutta sen jälkeen ruuna kulki paljon lujempaa kuin muut, noin 15-tahtia viimeiset 2000 metriä, ja se nousi vielä peliin mukaan. Tässä seurassa lähes parhaalta mahdolliselta paikalta parhaalla ratsastajalla Barack La Marcin onnistuminen on nykyvireessä tosi liki.oli kova tipsi viime starttiin 75:ssä, muttavalmennettava olikin ottanut hieman itseensä kovista starteista, ja sen meno ei ollut rytmikästä. Nyt paikkoja on hieman hoidettu ja pidetty pieni paussi. Tällaiseen amatöörilähtöön ruuna on kyvyiltään täysin omaa luokkaansa. Sen kuskion hyvä tähän yhteyteen ja on ohjastanut hevosella aikaisemminkin. Vaikka lähtöön on kerääntynyt yllättävät hevoset ollakseen tosiaan amatöörilähtö, mm.ohjastamaon kovassa iskussa, ei Burning Man normaalitasollaan saa nyt vastusta.on loistavassa vedossa, kuten kokokilpailukalusto. Ori hallitsi viimeksi kovalla täyden matkan volttiajalla 13,8. Startti oli ensimmäinen monen kuukauden paussilta ja taakse jäi heti selvällä erolla mm. tänään vastassa oleva, joten homman hoituminen hyvältä lähtöradalta pienessä porukassa on enemmän kuin lähellä. Keulaan ja kukat!Päätöskohteen suosikkioli viimeksi huonolla ravilla vaikka 11-ajan menikin, ja pykälää ulompaa starttaavatuntuukin huomattavasti kiinnostavammalta pelikohteelta. Kengitysseppätamma on itse asiassa tosi kova hevonen tällaisiin lähtöihin. Viime syksynä se oli mm. neljäs nelivuotiaiden tammojen Breeders Crownissa mahtavalla kirillä. Tämä alkukausikin on mennyt hyvin hieman varovaisilla ajoilla. Nyt voisi pian olla taas aika ajaa eteenpäin ja vaikkapa riisua kengät pitkästä aikaa. Varustemuutoksia voi tarkkailla, mutta Wild Love on joka tapauksessa vankka hevonen iltapäivän lähtöönsä lähtöpaikastakin huolimatta.Lähtö 1:2 Chilli Reerstrup/Peter Ingves5 First Commandment/Henna Halme (Veijo Heiskanen)Lähtö 2:6 Ellen Degeneres/Peter IngvesLähtö 3:3 Here She Goes/Henna Halme (Veijo Heiskanen)Lähtö 4:1 Master Crowe/Christoffer Eriksson (Petri Puro)Lähtö 5:3 Quite E.Wood/Hanna Lähdekorpi4 Burning Man/Håkan B Johansson (Petri Puro)Lähtö 6:4 Barack La Marc/Sofia Adolfsson (Veijo Heiskanen)Lähtö 8:1 Yerbas Primavera/Peter IngvesLähtö 10:10 Ulena Car/Henna Halme (Veijo Heiskanen)