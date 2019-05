Ravivihje: Toto86 Rättvik 29.5.2019

Suosikki: 6 Moa Margunn ei saanut toissa kerralla täyttä mahdollisuutta juostuaan 4. sisällä ja tuli viimeksi 2. ulkoa kovassa lopetuksessa asiallisesti perille. Vastus on tällä kertaa selvästi parin viikon takaista kevyempi ja keulaan päästessään Ulf Ohlssonin ajokki olisi voitossa kiinni. Kun se ei aivan varmaa ole, laitetaan suurelle suosikille isompaan systeemiin muutama kaverikin.



Haastajat ja yllättäjät: Sisäpuolelta kiihdyttävä 5 Bombibitt S.I.R. voi olla kovin vastustaja jo alussa, sillä sekin avaa reippaasti. Lindesbergissä se menetti paikkansa johtavan rinnalla viimeisellä takasuoralla, mutta pinnisti kuitenkin kelvollisesti perille. Ravi ei tosin ollut aivan priimaa lopussa, mutta alustakin oli ongelmallinen. 2 My Gifted My peri Rommessa keulapaikan päätöspuolikkaan alussa 2. sisältä, mutta ruunan askel lyheni lopussa sen verran, että pari ehti edelle. Tarjolla on nytkin hyvä juoksu kärjen tuntumassa sisällä ja parantaessaan sillä voisi olla pieni voittosaumakin, jos suosikki ei pääse liian helpolla. 11 Notation teki huhtikuun starteissa keulasta ihan hyvät suoritukset, vaikkei voittoon asti yltänytkään. Tehtävä on nyt toisenlainen. Maaliskuussa ulkoratoja pitkin voittoon kierrellyt 7 Castleman on pohjimmiltaan ihan kyvykäs hevonen ja mahdollinen menestyjä, jos vire on pieneltä paussilta kohdallaan. Myös hyvävireinen 10 Bear Briar ja isoja varustemuutoksia kokeva 3 Global Well Bred mahtuvat isompaan lappuun.



Juoksunkulku: My Gifted My on alussa nopein, mutta selkä kelvannee. Bombibitt S.I.R. pystynee rinta rinnan pitämään Moa Margunnin ulkopuolellaan ja on ensimmäinen johtopaikan kysyjä.



Pelijakauma: Moa Margunn (53%) on hieman liian tukeva suosikki. My Gifted Myn (4%) peliosuus tuntuu pieneltä, vaikkei varsinainen voittokone olekaan kyseessä.



Ranking: A) 6 B) 5, 2, 11, 7, 10, 3 C) 8, 4, 9, 1, 12 D) -