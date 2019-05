Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 28.5.2019 – 129 866 euroa ekstraa

Päivän Pankki/Hyvä Suomi! -veto: 4 Fabulous Journey (Lähtö 5, T64-2)

Ideaveto: 5 Garrett Mix (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Ideavarma: 7 Le Crack Sox (Lähtö 7, T64-4, T4-3)

Päivän Pommi/Hyvä Suomi! -veto: 3 M.T.Magic Dream (Lähtö 4, T64-1)

Toto64-1 5 Dallas Brick kamppaili Solvallassa heti tauon jälkeen keulasta niukkaan voittoon hyvällä tuloksella 12,3. Åbyn 75:ssäkin ruuna kuului suosikkeihin, mutta juoksu pilaantui laukkaan 500 ennen maalia. Yannick Gingras kaasuttaa ajokillaan heti kohti kärkipaikkaa ja jackpot-rivi voi hyvinkin käynnistyä suosikkivoitolla. Kun laukkoja on kuitenkin tullut, tekee Dallas Brick mieli korkeilla prosenteilla varmistaa. 1 Enjoy’s Wifi palaa sairastauolta, mutta on treeneissä tuntunut valmentajan mukaan jopa epätavallisen hyvältä. Piikin pitäminen ei sisäradalta välttämättä onnistu, mutta pussituksen välttäessään Eirik Höitomtin ajokin pitäisi pärjätä. 4 Arctic Agent voitti Rommessa melko vaatimattoman tasoisen lähdön suuryllättäjänä. Pekka Korven valmennettavalla on parhaimmillaan hyvä luokka näihin sarjoihin ja sijoitus kolmen sakissa on lähellä. Yllättäjänä peleihin otetaan hyvää virettä esittänyt 3 M.T. Magic Dream, jolla kuskikin vahvistuu paljon aiemmasta.

Ranking: A) 5 B) 1, 4, 3, 8, 2, 9, 12 C) 11, 10, 6, 7 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5 Suuri: 5, 1, 4, 3



Toto64-2 Kierroksen luottohevosena toimii ensimmäistä voittoaan hakeva 4 Fabulous Journey. Tamma oli Gävlessä heti tauolta laukan jälkeen mainio ja kiihdyttänee tässä pitävään piikkiin. 11 Farica kulki Solvallassa hyvin lähtölaukan jälkeen. Tamma oli ainakin varhaisissa prosenteissa täysin pelaamaton, joten suosikkia varmistettaessa kuuluu Ville Karhulahden treenattava aikaisin kupongille. 5 Blownaway kesti Solvallassa hyvin paikan toisella ilman vetoapua. Helpommalla reissulla pitäisi totosijan olla nyt lähellä. Edellisen tapaan teki myös 1 Let It Go viime kilpailussaan rehdin esityksen johtavan rinnalta. Nyt kuitenkin taukoa on takana kaksi ja puoli kuukautta, joten vire ei välttämättä ole heti samalla tasolla. 9 Indie oli toissa kerralla Solvallassa vain kohtalainen kolmas ja voitti viimeksi matalatasoisen lyhyen voltin keulasta. Ainakin Fabulous Journeyn lyöminen tuntuu tässä vaikealta. 2 Real Marke ei ole esittänyt taistelijan lahjoja.

Ranking: A) 4 B) 11, 5, 1, 9, 2, 12, 3 C) 7, 8, 10, 6 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4 Suuri: 4



Toto64-3 Stayervoltissa on vahvoilla kovissa 75-ympyröissä karaistunut 8 Rafiki Fri. Se pääsi viimeksi Lindesbergissä vaihteeksi helpompaan tehtävään, mutta joutui silti tekemään täyden päivätyön jyrätessään kierroksen kirillä kolmatta rataa pitkin selvään voittoon. Ruunan olemus oli mainio, eikä kolmen kierroksen matka ole vahvalle menijälle ainakaan miinusta. 5 Garret Mix on kahdentoista startin kokemuksellaan porukan ylivoimaisesti rutinoimattomin. Kapasiteettiin peilaten ruuna on kuitenkin sarjassa hyvin sisällä ja lisäksi Jörgen Westholmin hevoset ovat esittäneet mainiota tallikuntoa. 10 Volocity de Vie lähti viimeksi 5. ulkoa kolmannelle jo 1500 jäljellä ja kiertyi tuhat ennen maalia toisen radan vetäjäksi. Raskas reissu näkyi maalisuoralla ja ruuna tippui Nobel Amokin voittamassa lähdössä viidenneksi. Nyt pääosa vastustajista on normaalia sopivampaa tasoa ja Volocity de Vien pitäisi kiertää aivan kärkeen. 7 Dennis de Castella ei aivan riittänyt Gävlen tasokkaassa 75-lähdössä 2. sisältä, mutta tässä tehtävässä ruuna tappelee sijoista kolmen porukassa.

Ranking: A) 8, 5, 10 B) 7, 13, 12, 11, 9, 14, 3, 4 C) 2, 1, 6 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 8, 5 Suuri: 8, 5, 10, 7



Toto64-4 7 Le Crack Soxissa on tauosta huolimatta ideavarman ainesta. Uransa kahdella voitolla aloittanut ruuna vaikuttaa tavallista paremmalta menijältä, eikä seiskaradan paikka ole nopealle avaajalle mikään merkittävä miinus. Toinen Ready Cashin poika 2 New Cash omaa myös korkean kapasiteetin, muttei välttämättä pääse sitä koskaan näyttämään. Ruunalla on ollut uran alkutaipaleella ongelmia, eikä ravirytmiä ole hyvistä sijoituksista huolimatta päässyt viime kisoissa kehumaan priimaksi. Tiukassa paikassa voi laukkakin nyt uudella kuskilla yllättää, joten sen edelle rankingin kakkospaikalle nostetaan 1 Pelle Roc. Ulf Ohlssonin ajokki eteni viimeksi Solvallassa 5. ulkoa 11,8/800m kirillä vahvasti kolmanneksi ja saa mainiolta lähtöpaikalta nyt helpomman reissun.

Ranking: A) 7 B) 1, 2, 9, 4, 11 C) 6, 8, 10, 3, 5, 12 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 7 Suuri: 7



Toto64-5 8 Argbiggan saa ykkössuosikin aseman huonolta lähtöpaikaltakin. Tamma palasi Solvallan tasokkaaseen lähtöön pitkältä tauolta, eikä saanut 3. sisältä loppusuoralla kunnolla vapaata. Hylkytuomio tuli tamman mentyä viimeisellä satasella peitsille, mikä johtui valmentaja Rickard Svanstedtin mukaan ilman kaikkia kenkiä ajamisesta. Nyt eteen jätetään kengät jalkaan, joten ravin pitäisi sujua loppuun saakka. Vastus ei näytä Argbigganille missään tapauksessa liian pahalta. 5 Celinn Palema kohtasi Solvallassa kaksi hirmuhevosta, kun edellä maalissa olivat derbyvoittaja Who’s Who ja lähtölaukan myötä paljon tasoitusta antanut huipputamma Dibaba. Celinn Paleman esitys oli kelvollinen ja nappisarjassa se on nyt Franck Nivardin ajamana perushevosia. 4 Idreamicanfly on ollut pitkään tuloillaan ja onnistui viimeksi vihdoin voiton arvoisesti. Ville Karhulahden suojatti ravasi Rommessa toista ilman vetoapua ja pusersi 14,2-vauhtisella päätöskierroksella sitkeästi ykköseksi. Tuosta kisasta vastus kovenee, mutta tamma on aiemmin näyttänyt riittävänsä hyvin tämänkin tason porukoissa. 12 Elise Andover vaatii huonolta paikalta juoksunkulkuun tuuria, mutta nappireissun päätteeksi tammalta irtoaa terävä spurtti.

Ranking: A) 8, 5, 4 B) 12, 3, 11, 7, 1, 9, 10, 2, 6 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 8, 5, 4, 12, 3, 11, 7 Suuri: 8, 5, 4, 12, 3, 11, 7



Toto64-6 8 My Dream Art on päätöskohteen kovaluokkaisin, mutta ulkoradan paikalta voi lisämetrejä olla paljon tiedossa. Ruuna tosin kestänee tässä seurassa kiertelytkin, sillä se jaksoi viimeksi kovatasoisessa Örebron stayerkisassa raskaalla reissulla hyvin viidenneksi. 1 Yankee Boy on nopeana avaajana loistopaikalla, mutta valmentaja Stefan P Pettersson kaipailee suojatilleen selkäreissua. Mikäli kiriluukut aukevat lopussa sujuvasti, pystyy ruuna spurttaamaan vaikka voittoon. 9 Lexington Hall palaa vajaan viiden kuukauden paussilta, mutta Timo Nurmoksen hevosia ei siitä syystä kannata jättää pelaamatta. Kovin paljosta työnteosta ruuna ei välitä, mutta sopivan mittaisella kirillä se on varmasti vaarallinen. 6 Fonda Boko tuli Gävlen 75:ssä vaikeista asemista mukavasti ja voimiakin vaikutti jonkin verran jäävän. Ruuna lähtee lujaa ja on yllätysvalmis välttäessään paikan johtavan rinnalla. 3 Lass Revenuen kilpaileminen on ollut katkonaista. Kovaa avaava ruuna on tässä todennäköinen johtonimi, mutta nähtäväksi jää riittääkö huumori tauon jälkeen voittoon saakka.

Ranking: A) 8 B) 1, 9, 6, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 7 C) 2 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 8, 1, 9, 6, 3, 10, 4, 11 Suuri: 8, 1, 9, 6, 3, 10, 4, 11



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5

Toto64-2: 4

Toto64-3: 8, 5

Toto64-4: 7

Toto64-5: 8, 5, 4, 12, 3, 11, 7

Toto64-6: 8, 1, 9, 6, 3, 10, 4, 11

Hinta: 11,20 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 5, 1, 4, 3

Toto64-2: 4

Toto64-3: 8, 5, 10, 7

Toto64-4: 7

Toto64-5: 8, 5, 4, 12, 3, 11, 7

Toto64-6: 8, 1, 9, 6, 3, 10, 4, 11

Hinta: 89,60 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

