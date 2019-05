Ravivihje: Toto75 Solvalla 26.5.2019

Suosikit: 5 Evaluaten Ruotsin voittosarja katkesi Kungapokal-finaalissa, jossa jenkki oli aseeton 3. ulkoa. Ei suoritus silti mitenkään huono ollut, sillä viimeiset 700 metriä sujuivat kuitenkin 09,9-kyytiä. Tällä kertaa kengät napataan pois ja laitetaan kokolaput, joten ori voi saada uutta virtaa otteisiinsa. Kuskinvaihdos ei toki ole plusmerkkinen. 1 Missle Hill aloitti Pohjoismaissa Vermon kakkossijalla Graceful Swampin takana. Jenkkiori näytti hyvältä ja sillekin on tulossa samat varustemuutokset kuin Evaluatelle. Daniel Redénillä on odotuksia jatkon suhteen, eikä voitto tässä yllättäisi kun lähtönopeuttakin löytyy. Mielenkiintoinen tapaus on myös 9 Fric du Chene, vaikka ranskalaisen statistiikka on hieman kummallinen. Se on kuitenkin juossut jatkuvasti kovissa lähdöissä ja kahdella viime kerralla lopetukset ovat olleet todella äkäisiä. Kuskikin vahvistuu nyt melkoisesti ja Björn Goop uskoi itse kovasti jenkkikärryillä tällä kertaa juoksevan ajokkinsa mahdollisuuksiin. Kirissä kova!



Haastajat ja yllättäjät: 6 Catherine's Chevy hallitsi Jarlsbergissa keulapaikalta 11,5-lopetuksessa, mutta vastus kovenee nyt. Norjalainen on toki hyvä itsekin ja kokolapuilla se voi olla alusta lähtien varsin meneväinen. 7 Patent Leather on kauden aloituksessaan luonnollisesti vielä arvoitus, mutta tallitiedot ovat olleet varsin positiivisia. 10 Jaguar Dream aloitti vuoden keulavoitolla ja punnersi viimeksi niukasti ykköseksi johtavan rinnalta. Takarivistä on nyt tiukempaa. 3 Fun Quick on juossut pääosin helpommissa lähdöissä kuin Fric du Chene ja hävinnyt tälle selityksittä kahdella viime kerralla.



Juoksunkulku: Missile Hill avaa sisältä hyvin. Evaluate voi olla myös uudella varustuksella heti paremmin mukana, mutta Catherine's Chevy voi päästä sen ohi alussa.



Pelijakauma: Evaluaten (32%) suosikkiasema on liian selvä. Fric du Chene (9%) on vielä edullinen, mutta pinnat tulevat nousemaan vielä reilusti. Jaguar Dream (9%) on ylipelattu.



Ranking: A) 5, 1, 9 B) 6, 7, 10, 3 C) 2, 4, 8 D) -