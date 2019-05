Ravivihje: Toto75 Solvalla 25.5.2019

Suosikit: Harper Hanoverin lähtö on erittäin tasainen. Elitloppet-kutsusta kieltäytynyt 15 Handsome Brad on lyönyt tänä keväänä lopullisesti läpi terävimmälle huipulle ja otti Copenhagen Cupin voiton hallitusti johtopaikalta. Tehtävä 40 metristä ei kuitenkaan ole missään tapauksessa simppeli, sillä paalulla on kovia. Silti niukka ykkösrankkaus. 2 Whipped Eggs sooloili toissa kerralla muiden edellä ylivoimaiseen voittoon, eikä viime suoritustakaan voi moittia. Juoksusta tuli vain liian vaativa kiertelyineen. Jos Per Lennartsson löytää keulaan, tulee takahevosille kiire. Keulaan mielii myös 6 Magic Cash, joka tosin oli pettymys viimeksi. Se oli hieman kipeä, mutta aiempien suoritusten perusteella sekin pystyy tässä paljoon. Vire on kuitenkin pieni arvoitus. Ruotsalaiset eivät tunnu arvostavan 5 Cyrius d'Arianea kovin paljon, mutta suomalaisruuna ei kalpene muille paalun pelihevosille millään tavalla. Vermossa Tapio Perttunen lisäsi vauhtia loppua kohti ja voitto oli hallittu. Sisäradalle pääseminen olisi tietysti tarpeen. 11 Son Of God on aloittanut kauden vahvasti ja tuntuu, että parempaakin voi olla vielä luvassa. Uumajan voitto tuli 3. ulkoa, viimeksi keulahevonen meni menojaan, mutta 5-vuotias tuli lopun itsekin alle 10-vauhtia.



Haastajat ja yllättäjät: 10 C.D. on saanut kovasti kehuja, mutta pari Ranskan kisaa eivät nyt suoranaisesti ole mitenkään häikäiseviä olleet, vaikka voitot ovatkin tulleet ihan mukavilla lopetuksilla. Ei tuomita kuitenkaan. Välipaalulta mukaan myös 8 Ragazzo Da Sopra, joka osoitti huhtikuun kisoissa hyvää virettä. Voltista sillä on toki pieni laukkariski. 14 On Track Piraten tuli Örebrossa maalisuoralla Mack Draganin ohittamaksi. Vastus on nyt eri luokkaa. 12 Canular tyytyi viimeksi seurailemaan 4. sisältä, mutta runnoi edellisessä startissa johtavan takaa sisäkautta voittoon.



Juoksunkulku: 1 Eelis pitää aluksi keulat, mutta luovuttaa ne paalun pelihevosista ensimmäisenä kysymään ehtivälle. Vauhtia pysyy reippaana alusta alkaen.



Pelijakauma: Cyrius d'Ariane (5%) on alipelattu. C.D. (16%) noussee hehkutusten myötä vielä pinnoissa, jotka ovat liian suuret.



Ranking: A) 15, 2, 6, 5, 11 B) 10, 8, 14, 12 C) 13, 1, 3, 7, 9, 4 D) -