Ravivihjeet Ruotsi

Toto64 Hagmyren 24.5.2019 – 115018 euroa ekstraa

Päivän pankki: 6 Kiss Of Judas (Lähtö 4, T64-1)

Hyvä Suomi! -veto: 4 Västerbo Grosbois (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Ideaveto: 15 Prediction (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän duo -1)

Ideaveto: 3 Texida (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Toto64-1 6 Kiss Of Judas haki viimeksi keulat ensimmäisessä kaarteessa ja johti maaliin saakka. Sama toistunee nyt, sillä 4 Acorn Shell on auton takaa nopeampi, mutta tyytynee suosikin selkään – niin kehno se oli viimeksi johtavan takaa ja toissa kerralla keulasta. 9 Chip'n Joy voitti viimeksi ja 2 Happy Ending toissa kerralla halvan lähdön keulasta suuremmin vakuuttamatta. Viimeksi Bollnäsissä Happy Ending oli johtavan takaa vaisu. RANKING: A) 6 B) 4, 9, 10, 2, 5, 7 C) 1, 3, 8, 12, 11 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 6 Suuri: 6



Toto64-2 6 Tekno Jerven on luokaltaan lähdön paras hevonen, mutta viimeksi ravi oli täysin kateissa. Se lähti hitaasti ja laukkasi kolmeen otteeseen. 5 Axel Sigfrid on kahden startin jälkeen tappioitta. Se lähtee liukkaasti ja saattaa edetä pienessä lähdössä pakiltakin nopeasti keulaan, mistä voitti viimeksi varmasti. 1 Rappjerv ei pystynyt haastamaan viimeksi Axel Sigfridiä tämän selästä. Nyt se on 20 metriä paremmin sarjassa sisällä. 4 Järvsö Elling hävisi Tekno Jervenille 26.4. Bollnäsissä selityksittä parikymmentä metriä. RANKING: A) 6, 5 B) 1, 4, 3, 2 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 6, 5, 1, 4 Suuri: 6, 5, 1, 4



Toto64-3 4 Västerbo Grosbois on juossut kovissa T75-lähdöissä yleensä selissä ja jäänyt usein pussiinkin. Iltaravimaili on luontevaa ajaa starttiraketilla keulasta, vaikka vastus ei olekaan väheksyttävä. 8 Whitehouse Express haastoi kovemmat hevoset Åbyn kultadivisioonassa keulasta ja johti loppusuoran alkuun saakka. 7 Going For Gold Zaz aloitti samassa lähdössä kuolemanpaikalla ja jatkoi 600 juostuna 2. ulkona. Edelliskerralla Rättvikissä ori oli 2. ulkoa parempi. 5 Weekend Fun sai viimeksi ilmaiseksi 800 juostuna keulat, mutta taipui päätöspuolikkaalla neljänneksi. 3 In Vain Sund hävisi Rättvikissä 3. ulkoa selvästi Going For Gold Zazille, mutta parantaa startti alla varmasti. RANKING: A) 4 B) 8, 7, 5, 3, 9 C) 1, 6, 2 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4 Suuri: 4



Toto64-4 12 Åsafaksenin 3 voiton putki katkesi viimeksi laukkoihin. Lähtölaukan jälkeen se kulki 2000 metriä 25,5 siitä jälkimmäisen kierroksen 3. rataa ilman vetoapua kiertäen, mutta väsyi sitten ja laukkasi loppukurviin. 3 Texida on jyskyttänyt helpommissa lähdöissä kahdesti ylivoimavoittoon. 7 Justus N.A. lopetti viimeksi 700 metriä 23,7 juostuaan 4. sisällä. Viimeksi se laukkasi viimeisellä takasuoralla. Bergsåkerin voittojuoksussa ruuna oli mainio kuolemanpaikalta. 11 Svärting A.C. lopetti viimeksi 3. ulkoa 800 metriä 24-vauhtia. 1 Thess Vilja oli alkulaukan jälkeen viimeksi vain kohtalainen, viimeiset 1800 m 28,7. RANKING: A) 12, 3, 7, 11, 1 B) 2, 9, 4, 5, 10, 6, 15 C) 14, 13, 8 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 12, 3, 7, 11, 1 Suuri: 12, 3, 7, 11, 1



Toto64-5 6 Min Vilja sai viimeksi ensimmäisellä takasuoralla keulassa tiukkaa prässiä, mutta kesti sen kunnialla. 15 Prediction on jäänyt kahdesti voimia tallella pussiin. 7 Tempel L.B. aloittaa uudessa kotimaassaan kovien tallikehujen saattelemana ja tuntuu treeneissä kuulemma todelliselta taistelijalta. 4 Lovely Flicka jäi viimeksi hyvän näköisenä pussiin juostuaan 4. sisällä. 3 Merrittin kaksarisijat ovat halvoista lähdöistä, ja se saattaa olla liiankin pelattu. Viimeksi se lopetti 700 metriä 2. ulkoa 12,0 loistamatta. Myös 12 Tsar Brodde ja 5 Ecco Hornline tuntuvat viime esitysten perusteella ylipelatuilta. RANKING: A) 6, 15, 7, 4 B) 3, 12, 8, 5, 11, 2 C) 1, 10, 9, 13, 14 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 6, 15, 7, 4 Suuri: 6, 15, 7, 4



Toto64-6 5 Myrsjös Stalo juoksi viimeksi lyhyen lähtölaukan jälkeen 6. ulkona ja lopetti 400 metriä vahvasti 25,5. Norjalaisvieras 4 Mjölner Marius on vauhdikas, mutta hieman epävarma tapaus. Se että Ruotsissa saa käyttää ajovitsaa toisin kuin Norjassa on sille selvä etu ja terävöittää sitä. 1 Skorpion oli viimeksi hyvä kuolemanpaikalta. 6 Zitor on juossut kovemmissa lähdöissä, muttei ole kiertelijä- eikä taistelijatyyppiä. Viimeksi se jäi 2. sisälle pussiin. 7 Björlifix kiri viimeksi kohtalaisesti 2. ulkoa 8 Höstbo Elis lopetti viimeksi kierroksen pienen laukan kera 25-vauhtia. 9 Delsbofaks ja 10 Lome Diamant paikkasivat alkulaukkansa Gävlessä kohtalaisesti. RANKING: A) 5, 4 B) 1, 6, 7, 8, 9, 10 C) 2, 3 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 5, 4 Suuri: 5, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 6

Toto64-2: 6, 5, 1, 4

Toto64-3: 4

Toto64-4: 12, 3, 7, 11, 1

Toto64-5: 6, 15, 7, 4

Toto64-6: 5, 4

Hinta: 16,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 6

Toto64-2: 6, 5, 1, 4

Toto64-3: 4

Toto64-4: 12, 3, 7, 11, 1

Toto64-5: 6, 15, 7, 4

Toto64-6: 5, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10

Hinta: 64,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

