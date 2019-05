Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto65 Solvalla 24.5.2019

Taktinen veto

Päivän Pankki: 3 Bythebook (Lähtö 2, T65-2)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ideavarma/Hyvä Suomi! -veto: 11 BWT Danger (Lähtö 3, T65-3, T4-1)

Ideaveto/Hyvä Suomi! -veto: 5 Carisma Sisu (Lähtö 5, T65-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Päivän Pommi 1/Hyvä Suomi! -veto: 4 Boulder Pearl (Lähtö 1, T65-1)

Päivän Pommi 2: 13 Tzatziki (Lähtö 6, T65-6, T4-4, Päivän Duo-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto65-1: 9, 3, 4

Toto65-2: 3

Toto65-3: 11

Toto65-4: 3

Toto65-5: 1, 5, 2, 3, 9, 10

Toto65-6: 13, 10, 4, 7, 1, 15, 5

Hinta: 12,60 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto65-1: 9, 3, 4, 7

Toto65-2: 3

Toto65-3: 11

Toto65-4: 3, 10, 9, 8, 1

Toto65-5: 1, 5, 2, 3, 9, 10

Toto65-6: 13, 10, 4, 7, 1, 15, 5

Hinta: 84,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

PieniToto65-1: 9, 3, 4Toto65-2: 3Toto65-3: 11Toto65-4: 3Toto65-5: 1, 5, 2, 3, 9, 10Toto65-6: 13, 10, 4, 7, 1, 15, 5Hinta: 12,60 €SuuriToto65-1: 9, 3, 4, 7Toto65-2: 3Toto65-3: 11Toto65-4: 3, 10, 9, 8, 1Toto65-5: 1, 5, 2, 3, 9, 10Toto65-6: 13, 10, 4, 7, 1, 15, 5Hinta: 84,00 €