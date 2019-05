Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihjeet: Toto64 Axevalla 23.5.2019

Päivän Pankki: 5 Kattis Palema (Lähtö 4, T64-1)

Ideavarma: 1 Puketorps Julius (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Ideaveto: 4 Vien Ici (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Ideaveto: 1 Sissy Face (Lähtö 5, T64-2)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pommi: 9 Portnahaven (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5

Toto64-2: 1, 11, 5

Toto64-3: 1

Toto64-4: 5, 1, 9

Toto64-5: 13, 12

Toto64-6: 4, 7

Hinta: 3,60 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 5

Toto64-2: 1, 11, 5, 10, 9

Toto64-3: 1

Toto64-4: 5, 1, 9, 10, 6, 2

Toto64-5: 13, 12, 5

Toto64-6: 4, 7

Hinta: 18,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

Avauskohteessa on pitävä pankki, ja jatkossa on sopivassa suhteessa tulevia ideavarmoja ja kunnon yllätyksiä. Vaikka Elitloppet ja Solvalla ovat tulossa, ei kannata ohittaa illan Axevallaakaan.Alustava 80% osuus on ylimitoitettu kokemattomalle, mutta lukema tullee laskemaan illan mittaan. Kattis on paras pankki illan peliin joka tapauksessa, sillä sen voitto on hyvin todennäköistä. Tamma on aloittanut lupaavasti ja käyttäytynytkin stabiilisti kisoissaan. Viimeksi Kattis oli vielä selvästi aiempaa parempi, kun se otti kyselemättä alussa keulan, luovutti sen matkalla pois, sai sopivasti tilaa ja kiri erittäin helposti ykköseksi Axevallan pitkällä loppusuoralla. Nyt vastus on tosi sopivan näköinen, ja Palema-tamma johtanee koko matkan.kuskiei ole taitavimpia, mutta hän on siinä mielessä pelaajaystävällinen, että yleensä ajosuoritukset ovat ”all in”. Tässäkään ei ole vaikea kuvitella, mitä kuskin mielessä liikkuu: keulaan ja kukat! Ruuna on myös niin loistoiskussa, ettei koko matkan johto voi olla kaukana. Viimeksi Carelin tuli loppumetreillä ohi, mutta esitys oli keulasta silti lähinnä jäätävä. Sitä ennen hevonen veti aivan liian lujaa, mutta kesti silti ykkösenä. Nyt jos alkuun ei tarvitse satsata kahden hevosen paalulta, voimia jää varmasti kirikierroksellekin, ja vastustajat ovat helisemässä.on kotiradalla ja keskipitkällä matkalla tosi sopivassa tehtävässä. Viimeksi ravi ei toiminut Solvallassa yhtään, joten toki asiaan liittyy epävarmuutta tämän hevosen tapauksessa, mutta fysiikaltaan se lienee lähinnä ylivoimainen tässä porukassa. Pitkä loppusuorakin on plussaa. Viimeksi ajoi kokemattomampi kuski oppilaslähdössä, nyt valmentaja. Jälkimmäinen on voitontahtoinen ajuri, kuten sukunsa edellyttää, onhan hänpoika. Tässä välissä ruunan jalkoja on sitä paitsi hoidettu, joten varsin todennäköisesti ravi soljuu nyt paremmin. Jostain syystä ainakaan alustavissa prosenteissa Vien Ici ei ole lähellekään yhtä paljon pelattu, kuin suosikki, ja näillä suhteilla se on mainio veto päätöskohteeseen!oli hieno viimeksi kiertäessään 15 hevosen ryhmälähdössä viimeiseltä sijalta 1700 metriä ennen maalia johtavan rinnalle. Keulahevonen sai johtaa maltillisesti, ja sen loppurykäisyyn ei ollut vastausta, mutta Sissy piti varmoin ottein kakkoseksi kuljettuaan ulkoratoja viimeiset 1600 metriä tasaista n. 14-vauhtia. Sitä edellisessä Gävlen 75:ssä tamma jäi väsyvän selkään, ja tuon sijoituksen voi unohtaa. Nyt Sissy Face ottanee lähdön haltuunsa, ja jos vahva tamma pääsee keulaan tekemään omaa juoksuaan, on näiden vastustajien tosi vaikea saada otetta missään vaiheessa.on lupaava aloittelija, jolla on ollut ennen taukoa hieman ongelmia ravin kanssa. Nyton varmasti koittanut rakentaa hevosta niin, että paketti pysyisi kasassa. Jos tamma menee kykyjensä mukaisesti, se voi voittaa tällaisen porukan vaikka heti tauolta. Vastus on todella arkinen 64-tasollekin, ja paikka mahdollisesti ihanteellinen, josavaa hyvin, kuten hevoset yleensäohjastuksessa tekevät. Tässä lähdössä voi jysähtää aika paukku, ja sen nimi on hyvinkin mahdollisesti Portnahaven.6 Never Stop/Lasse Punkari10 Charming Evy Sisu/Niclas Benzon (Kimmo Kyllönen)9 Portnahaven/Mikko Aho10 Outlaw Pete/Sebastian Hedblom (Ari Oinonen)