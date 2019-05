Ravivihje: Toto86 Örebro ja Åby 22.5.2019 – jättipottikierros

Suosikit: 10 Vichy Grif on tehnyt kevään aikana pelkästään hyviä suorituksia toissa kerran starttia lukuun ottamatta, jossa tamma väsyi johtavan rinnalta. Sitä ennen se voitti vahvalla kirillä takaa, viimeksi taas pussin suu sisältä ei auennut ja voimia jäi kosolti talteen. Tässä se pääsee aloittamaan kirinsä toiselta radalta, joten voitto on täysin mahdollinen. Kokeillaan ideavarmana, kun eturivin suosikeilla on omat kysymysmerkkinsä. 3 Ottens Dibaba pystyy parhaimmillaan erinomaisiin suorituksiin, mutta viimeksi Magnus Jakobssonin tamma laukkasi heti kiihdytyksessä. Ravin kanssa on ollut aika ajoin ongelmia muutenkin. Jos kaikki on mallillaan, voitto on tietysti mahdollinen. 4 Je t'Aime Lucky on tehnyt viime starteissa 2. ulkoa ihan kelpo suoritukset. Jos Erik Adielsson välttää paikan johtavan rinnalla, kärkeen on eväitä.



Haastajat ja yllättäjät: 2 Indian Front on myös kelpo menijä ja hyvältä paikalta mahdollinen. Viime kerralla se meni lopussa toisohjaiseksi ja onkin huilannut sittemmin kuukauden. Gävlessä keulasta voittoon kestänyt 6 Dictionary pyrkii ulompaakin alussa kärkikuvioihin, mutta täydellä matkalla voitto olisi ainakin johtopaikalta tiukemmassa. Kelpo menijöitä starttaa kehnoimmiltakin paikoilta. Rauhattomassa juoksussa niilläkin voi olla lopussa sanansa sanottavanaan.



Juoksunkulku: Ottens Dibaba lähtee reippaasti ja on normaalina keulapaikassa kiinni. Kovimman haasteen alussa voi tarjota Dictionary. Myös Je t'Aime Lucky pystyy avaamaan, muttei päässe ensin mainitun ohi.



Pelijakauma: Vichy Grif (18%) on jäänyt liian selvästi eturivin pelihevosten varjoon pinnoissa.



Ranking: A) 10, 3, 4 B) 2, 6, 12, 11, 7, 8 C) 1, 5, 9 D) -