Ravivihje: Toto64 Jägersro 21.5.2019 – 182 111 euroa ekstraa

Amatöörilähdössä kuskien taso vaihtelee, mutta Dante Kolgjini taas on onnistunut 11 Elof Palemalla mainiosti. Viimeksi ruuna lopetti 800 metriä 3. ulkoa 12,1, mutta on tasavauhtisen oloinen, kuten myös 12 Royal Ice. Se lopetti toissa startissaan kierroksen hänniltä 12,0. 4 Hector Greenwoodilla on ajettu lähinnä autolähtöjä, mutta edellisen voltin se voitti nimenomaan valmentajansa Patricia van der Meerin ajamana. Matka oli 2140 metriä, mutta viime starttien perusteella ruuna olisi omimmillaan maililla. 2 Venere di Azzurra oli viimeksi kiimassa ja vaisu kuolemanpaikalta ja jäi edelliskerralla pussiin. Nyt on tarjolla suojajuoksu sisäradalla.

RANKING: A) 11, 12, 4 B) 2, 8, 3, 7 C) 5, 1, 9, 10, 13