Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: GrandSlam75 Årjäng 19.5.2019

Päivän Pankki/Ideavarma: 2 Tindra Star (Lähtö 9, GS75-6, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideavarma: 2 R.K.Queen (Lähtö 4, GS75-1)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto: Yaganashi (Lähtö 5, GS75-2)

Ideaveto: 1 Cash Cow Pellini (Lähtö 6, GS75-3)

Päivän Pommi: 1 Dale Anne (Lähtö 8, GS75-5, T4-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 2

Toto75-2: 5, 8

Toto75-3: 5, 1

Toto75-4: 8, 3, 1

Toto75-5: 4, 1, 14

Toto75-6: 2

Toto75-7: 1, 10

Suuri

Toto75-1: 2

Toto75-2: 5, 8, 12

Toto75-3: 5, 1

Toto75-4: 8, 3, 1

Toto75-5: 4, 1, 14

Toto75-6: 2

Toto75-7: 1, 10, 2, 7

GS75:ssä on tarjolla aina jättipotti, jos löytyy vain yksi seitsemän oikein -tulos. Takuupotti tarjoaa 1,5 miljoonan euron voiton tuolle osumalle. Peli on tavallista 75:ttä haastavampi, sillä minimipanos on 10 senttiä viiden sijaan.Suomalaistaustaisia valjakoita raveissa on vain pari, joistaohjastama ja valmentamaonkin hyvä peli-idea. Sen sijaan Norjan puolelta tulee rynnäkkö hevosia kilpailemaan naapurimaahan.tuntuu toimivan erityisen hyvin kengittä, joten kannattaa tsekata balanssi vielä ennen pelipäätöstä. Tamma oli niin jäätävä viimeksi huonolta paikaltaan kotiradallaan juuri kengittä, että jos se toistaa esityksen, ei muilla ole helppoa. Edellinenkin voitto tuli tammalle kengittä, ja noiden starttiensa tasolla se on vahva hevonen näihin porukoihin. Tindra ei avaa mitenkään raketin lailla, mutta sillä kestää ajaa aikaisessa vaiheessa eteenpäin, ja nämä hevoset ovat voitettavissa.Kotiradallaan kilpailevaon lähellä johtaa koko matkan, vaikka paalulla on tässä pienessä lähdössä muitakin hyvävireisiä hevosia. R.K.Queen on kuitenkin ollut niin jäätävän hyvä uran kaikissa kolmessa juoksussa, että samaa jatkaessaan onnistuminen on edelleen liki. Tamma on mennyt kaikilta paikoilta hyvin, muttaon aktiivinen kuski, ja hän tuskin jää odottelemaan muita. Lisäksi kotiradan volttauskuviot sujuvat varmasti hyvin. R.K.Queenillä on jäänyt sekä esitysten että varustusten perusteella vaihteita käyttämättä kaikissa starteissaan.Päivän ainoa ”suomalaisvaljakko”,rattaillaan Veijo Heiskanen, on vahvoilla tammojen keskipitkällä matkalla. Se on ollut vahvanoloinen menijä, ja vastus kevenee edellisistä. Viimeksi 75-raveissa se tosin laukkasi heti startissa. Sitä edellisessä esitys koko matkan toista rataa ilman vetoapua oli tosi vankka, ja sitäkin edelsi vahvoja juoksuja toivottomista asetelmista. Heiskanen ei yleensä piilottele ajokkejaan parijonoon, ja tässäkin on odotettavissa aktiivinen ajosuoritus.aloitti uransa vakuuttavalla keulavoitolla. Seuraavaksi se oli vahva johtavan rinnalta, mutta sitä seuranneissa kevään kahdessa startissa on ollut ravin kanssa vaikeuksia. Viimeksi se laukkasi loppukaarteessa todennäköisen kolmossijan. Nyt ensimmäisessä ryhmälähdössäänvalmennettava voisi pitää keulan sisäradalta, mikä tuntuisi toimivan tälle hevoselle taktiikkana. Lisäksi sisärataa juokseminen varmasti olisi etu ravin kasassa pysymisen kannalta.on mennyt lupaavasti tämän kauden juoksuissaan, mutta kokematon ja epävarma ravuri tuntuu kuitenkin ainakin alustavasti aivan liikaa pelatulta (61%) riskeihin nähden.lähtee hyvin liikkeelle voltista ja ykkösradalta on luvassa kärkipään juoksu hyvin todennäköisesti – ehkä jopa keulajuoksu. Tamma on ollut lupaava uransa alun ja nyt tapahtuu merkittävä ohjastajanmuutos, kun kaikki startit kärryillä istunutvaihtuu paljon voitokkaampaan. Dale Anne on lisäksi juossut vain kahdesti Ruotsin puolella, missä ajovitsa on sallittu, ja varsinkin Årjängin juoksussaan viime syksynä se tuntui pysyvän tuon varusteen läsnä ollessa paremmin fokusoituneena tehtäväänsä eli tuostakin saattaa tulla plussaa. Jostain syystä Dale Anne on alustavasti vain muutaman prosentin arvoinen pelihevonen GS75:ssä (4%), ja näillä suuruusluokilla se tuntuu erikoistarjoukselta.