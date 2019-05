Ravivihje: Toto75 Gävle 18.5.2019

Suosikit: Klass II:n suosikkitriosta asetelmat ovat ennakkoon 7 Falcon Amin puolella. Claes Sjöströmillä on erinomainen tilaisuus luotsata ruuna juoksuradalta keulaan, josta voitto olisi liki. Rommessa 4-vuotias ratkaisi johtavan rinnalta vaivattomasti ja tuli viimeksi takajoukoista päätöskierroksen hyvällä otteella 12,0-vauhtia. Kakkossuosikkina Falcon Am jää varmaksi. 5 Global Winner on osoittanut voittostarteissaan huippuotteita ja on viitosradan kunnialla selvittäessään kova vastustaja. Viimeksi se irrotteli keulasta letkeällä tyylillä karkuun vastustajiltaan. Erityisen liukasta avausta lähtöpaikka ei todennäköisesti tiedä, joten töitä on luvassa. Kolmas kova on 10 Hulk Boko, joka on ottanut uusissa käsissä kaksi keulavoittoa. Viimeksi se joutui pitkällä matkalla vähän tekemään töitäkin kärkipaikan eteen, mutta irrotti silti lopun 12-vauhtia. Tehtävä edellisten lyömiseksi on tietysti kova, jos nämä pääsevät heti kärkiporukkaan.



Haastajat ja yllättäjät: Muu porukka on tasainen. 9 Lyckans Star nousi Rättvikissä hänniltä 11,9-vauhtisella päätösringillä voittajan tuntumaan ja on 75-tasollekin kelpo menijä. 8 Moschino Degato eteni viimeksi 4. ulkoa päätöskierroksen alussa johtoon ja teki hyvän suorituksen. Kelvollisesti on mennyt myös 1 Running Like Hell, joka voi päästä tässä johtavan kantaan. Ilman kenkiä kokeilevat sen lisäksi myös 4 Eicas ja 3 Au Gratin, jotka ovat kumpikin hyvässä kunnossa.



Juoksunkulku: Falcon Am ottanee juoksuradalta johtopaikan. Running Like Hell pääsee myös hyvin matkaan.



Pelijakauma: Falcon Amin (26%) kuuluisi olla näistä asemista suosikki Global Winneriä (31%) vastaan.



Ranking: A) 7, 5, 10 B) 9, 8, 1, 4, 3 C) 11, 2, 12, 6 D) -