Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihjeet: Toto64 Romme 17.5.2019 – 104 762 euroa ekstraa

Taktinen veto:

Hyvä Suomi! -veto/Ideavarma: 2 Mellby Fantom (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Päivän Pommi: 5 Thought Hanover (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pommi 2: 8 Arctic Emma (Lähtö 5, T64-2)

Päivän Pommi 3: 5 Rasmus Karma (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pommi 4: 4 True Vision (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Toto64-1 T64-1 (Lähtö 4): Kierros alkaa heti aivan huipputasaisella lähdöllä, jossa lähes kaikilla on mahdollisuus. Hyvien paikkojen 2 Oh Lordilla ja 1 Racine P.Hillillä on iso etu, mutta molemmat palaavat tauolta. Samoin 5 Diggerman, joka on hyvä hevonen tällaiseen lähtöön sekin. Lähtö saattaa silti sisältää jättiyllätyksen heti kärkeen. Siinä tapauksessa voittajan nimi voisi olla vaikkapa 9 Photo, jolla on tuoretta näyttöä hyvästä iskusta tai 10 My Gifted My, jolla on jäänyt jossiteltavaa viime juoksuissa, silläkin on tosin nyt taukoa välissä.

A) - B) 2, 1, 5, 12, 7, 9, 10, 11, 13 C) 4, 3, 15, 8, 6, 14 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 2, 1, 5 Suuri: 2, 1, 5 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-05-17&track=Rs



Toto64-2 T64-2: Tässä erottuvat ehkä 2 Sunettan Palema, joka on voittanut molemmat kisansa hyvällä tyylillä ja 5 Avena Jet, jolla on kokemusta jo tätä kovemmista lähdöistä: toissakerralla se ei pystynyt vastaamaan lopussa Mascate Matchille! Viimeksi jäi jossiteltavaa, kun valjakko ei päässyt kirimään. Kuitenkin tekee mieli ottaa mukaan Janne Korven ajokki 8 Arctic Emmakin peleihin, kun se on oikein lupaavan oloinen ja lähes täysin pelaamaton. Viimeksi sekin kohtasi ylivoimaisen vastustajan, mutta tuli itsekin lujaa kirituhannen.

A) 2, 5 B) 8, 1, 3 C) 4, 6, 7 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 2, 5, 8 Suuri: 2, 5, 8 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-05-17&track=Rs



Toto64-3 T64-3: 1 Orvar Mollyn voi olla illan paras pankki, mutta se ei viimeksi täysin vakuuttanut, ja takamatkalla vaanii hyviä hevosia pienillä prosenteilla. Toki suosikki oli jäätävä viimeistä edellisessä raskaalla juoksulla, ja on ollut sitä monta kertaa muutenkin. 5 Rasmus Karma on hirmukyvykäs, mutta se ei aina onnistu, 13 El Viktor on voitokas, mutta alkukausi on ollut hieman tahmeaa, 9 Finnskog Nox on myös vauhdikas, mutta se on voltista epävarma ja esimerkiksi 7 Järvsö Irene on nyt tulosriviään paremmassa iskussa.

A) 1 B) 5, 13, 9, 7, 11 C) 2, 4, 3, 12, 6, 8, 15, 10, 14 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1, 5 Suuri: 1, 5 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-05-17&track=Rs



Toto64-4 T64-4: 2 Mellby Fantomilla on ollut huonot lähtöradat viimeisissään, ja tästä se voisi johtaa koko matkan. Ruuna on vauhdikas, mutta saa liian harvoin tiliä kyvyillään. 10 Moveslikejagger on juossut usein ihan Norjan parhaitakin vastaan, ja se on vahva hevonen tähän lähtöön. Viimeksi kauden toisessa startissa vire oli loksahtanut kohdilleen, ja ori kiersi kovavauhtisessa juoksussa kivikovat vastustajat kiripuolikkaalla kolmatta rataa pitkin kolmannesta ulkoa – vastus ei ainakaan kovene tuosta lähdöstä, jossa se ohitti lopussa mm. N.Y.Coeur De Soleilin ja Rapide Frecelin. 7 Global Unlimited on myös vahva hevonen tähän porukkaan. Se ei viimeksi päässyt ohi lauantaina 75:ssä starttaavasta Donners Amista tämän ulkopuolella juosseena mutta haastoi hyvin kovassa lopetuksessa eli on vireessä.

A) 2, 10 B) 7, 1, 3, 4 C) 5, 6, 9, 8 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2 Suuri: 2, 10 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-05-17&track=Rs



Toto64-5 T64-5: Tasainen tammalähtö, jossa astelemat tulevat ratkaisemaan paljon. Suosikki 3 Bear Victory avaa lujaa, mutta niin lähtee moni muukin. Se otti viimeksi 08,4-avauksella keulan, mutta luopui siitä sitten ymmärrettävästi Gocciadoron Zanzibar Asille. Lopussa Torbjörn Janssonin ajokilla näytti olevan voimia, mutta se laukkasi loppusuoralla todennäköisen kakkossijan käännettäessä kiriin. 4 True Vision avaa myös kovaa ja on mukavassa vireessä, sekä sen kuski on nyt siis edellistä taitavampi. 2 Undazzled Eyes lähtee myös hyvin ja 9 Fruska AM voisi hyötyä, jos edellä mainituilla tulee kiistaa keulapaikasta. Fruska oli sitkeä viimeksi keulasta ja sitä ennen pussissa kahdesti peräkkäin. Myös 7 Keycard avaa rajusti välillä. 8 Virunga voisi jo pikkuhiljaa saada täysosumankin vireellään, mutta taas on surkea paikka.

A) - B) 3, 4, 9, 2, 7, 8, 10 C) 1, 5, 11, 6 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 3, 4, 9 Suuri: 3, 4, 9, 2, 7 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-05-17&track=Rs



Toto64-6 T64-6: Vaikka 4 Knifetown Winner on megaluokan suosikki, ei se välttämättä ole juurikaan parempi hevonen kuin 5 Thought Hanover, ja molemmat avaavatkin lujaa. Suosikki on todennäköisempi saamaan keulan, ja siksi sen kuuluukin olla eniten pelattu, mutta ei lähellekään noin isosti. Porukassa on vielä muutama muukin kiinnostava vähän pelattu hyvä hevonen, 11 U.Bergs Svante, 6 Il Mio Hooligan, 10 Nouvelle Avenue, 3 Global Trader ja 7 Primus Altero. Jälkimmäisellä on tosin haastava asetelma ja pitkä tauko takana.

A) 4, 5 B) 11, 6, 10, 3 C) 7, 12, 2, 1, 9, 8 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4, 5 Suuri: 4, 5 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-05-17&track=Rs



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 2, 1, 5

Toto64-2: 2, 5, 8

Toto64-3: 1, 5

Toto64-4: 2

Toto64-5: 3, 4, 9

Toto64-6: 4, 5

Hinta: 10,80 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 2, 1, 5

Toto64-2: 2, 5, 8

Toto64-3: 1, 5

Toto64-4: 2, 10

Toto64-5: 3, 4, 9, 2, 7

Toto64-6: 4, 5

Hinta: 36,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

PieniToto64-1: 2, 1, 5Toto64-2: 2, 5, 8Toto64-3: 1, 5Toto64-4: 2Toto64-5: 3, 4, 9Toto64-6: 4, 5Hinta: 10,80 €SuuriToto64-1: 2, 1, 5Toto64-2: 2, 5, 8Toto64-3: 1, 5Toto64-4: 2, 10Toto64-5: 3, 4, 9, 2, 7Toto64-6: 4, 5Hinta: 36,00 €

Pankit ovat hakusessa, mutta hyviä ja oikein maksavia peli-ideoita löytyy nyt roppakaupalla. Muutaman prosentin jättiyllättäjät eivät tietenkään onnistu aivan joka kerta.Jackpotkierroksen peli on siis hyvin kiintoisa, kun kierroksella on kaksi isoa suosikkia,ja, joista kumpikin tuntuu karkeasti yliarvostetulta. Vaikeus piilee vain siinä, ettei tarjolla ole oikein maistuvia pankkiehdokkaita, vain jättiyllätyksiä ja ideavetoja. Täytyy joko tehdä lappu yhdellä varmalla, keulaidealla, osallistua kimppoihin, joista löytyy maistuvia hevosia tai tehdä hajotuksia, joissa esimerkiksi toisen jättisuosikeista on hävittävä ja toisen voitettava. Tarjolla on joka tapauksessa isoa rahaa.valmentamaon ikänsä ollut lupaus, mutta onnistumisia tulee vain harvakseltaan. Parissa viime juoksussa jo lähtöpaikat ovat olleet isona esteenä, ja ruuna osaa myös laukata. Kolme kisaa sitten se kuitenkin avasi lujaa keulaan ja voitti Solvallassa tätä lähtöä kovempia vastustajia. Rinnalla ravannut Kungapokalen-finalisti Brother N.Arms ei saanut mitään otetta kovasta yrityksestä huolimatta. Nyttähdännee vauhdikkaalla ruunalla taas piikkipaikalle, ja sen jälkeen vastustajien tehtävä voi olla hankala.on hyvin todennäköinen menestyjä päätöskohteessa, vaikka pelipanokset tuntuvat menevän lähes yksinomaansuuntaan. Thought Hanover voi olla ensi metreillä jopa nopeampi, kuin suosikki. Se voi keskipitkällä matkalla luopuakin keulasta taisaattaa hakea muutenkin selkäjuoksua, mutta oriilla on kaiken lisäksi tuoreempaa näyttöä vireestä kuin jättisuosikilla. Kungapokalenin karsinnassa vastus oli alunpitäenkin liian kova Campo Bahian viedessä, muiden vikistessä, ja kasiradalta juoksu meni alusta alkaen pieleen. Siihen nähden Thouhght Hanover kesti raskaan reissun hyvin, vaikka se olikin viimeinen maalissa. Ori tuli kuitenkin kovassa lopetuksessa maalin asti hyvin. Nyt vastus on eri luokkaa, ja kauden kolmannessa startissa virekin voi olla vielä nousussa.Illalle löytyy tosiaan lisää muhevia pommivirityksiä.ajokki 8ei ole kolmevuotiaiden tammojen E3-bonuksessa ollenkaan niin aseeton, kuin alustavasta yhden prosentin peliosuudesta voisi päätellä. Sille on sattunut hanttikortti rata-arvonnassa, mutta lähtö on pieni, ja vastus jopa helpottuu. Viimeksi sillä eikä kellään muullakaan ei ollut jakoa Alessandro Gocciadoron lupausta Asiaa vastaan, mutta Arctic Emma piti ajamatta alussa keulan sisäradalta ja tuli itsekin kuitenkin viimeisen 1000 metriä 12,5:n paikkeille ja piti kakkoseksi helposti. Edellisessään tamma tuli voimissaan pussissa maaliin, ja kyse on tulosrivistä huolimatta varsin lupaavasta aloittelijasta.ajokkion ehdottomasti riittävä peli tässäkin tehtävässä, mutta epävarmuus nostaa sen kertoimia. Ruuna on oikeastaan aina vahva, mutta välillä tulee laukkoja ja ajotkaan eivät aina mene nappiin. Viimeksi valjakko lähti 40 metrin takamatkalta pitkällä matkalla ja ajolinjat onnistuivat. Rasmus lähti kuudennesta ulkoa ”tien päälle” 1200 metriä ennen maalia, kiersi kärjen tuntumaan ja ratkaisi loppusuoralla aivan ajamatta. Tässä ei ehjällä juoksulla olla kaukana kärjestä missään vaiheessa, ja jättisuosikkisaa olla varuillaan Rasmuksen kirin kanssa.avaa lujaa, ja se saa tässä hyvältä lähtöradaltaan varsin todennäköisesti paikan kärjestä tai sen tuntumasta. Kuski paranee taas olennaisesti, kun amatöörivalmentajavaihtuu suomalaislähtöiseen ohjastaituriin. Viimeksi tamma jäi toisesta sisältä ajamattomaksi. Sitä edeltäneet juoksutkin ovat olleet aivan hyviä, monta kertaa on jäänyt jossiteltavaa. True Vision tarvitsee voittaakseen toki nappireissun, mutta sellaiseen on tässä myös hyvä mahdollisuus.7 Confess To None/Kaj Widell12 Delerious Rain/Kaj Widell13 Arctic Agent/Janne Korpi (Pekka Korpi, omistaa ja kasvattanut Star Racing Oy, Suomi)8 Arctic Emma/Janne Korpi (Pekka Korpi, omistaa ja kasvattanut Star Racing Oy, Suomi)2 Mellby Fantom/Ulf Eriksson (Reijo Liljendahl)4 True Vision/Kaj Widell12 Show Time/Barbro Carlsson (Omistaa Rebecka Eriksson, Ahvenanmaa)8 Harlekin Sign/Kaj Widell11 Idreamicanfly/Ville Karhulahti