Ravivihje: Toto64 Åby 16.5.2019 – 102845 euroa ekstraa

Päätöskohteesta löytyy pelien pankiksi 3 Zizou. Veijo Heiskasen suojatti kärsi viimeksi Åbyn 75-lähdössä maalikuvatappion, mutta saanee nyt haettua johtopaikan haltuunsa ja on sieltä paha ohitettava.

6 Corroded on luokaltaan iltaraveihin kova hevonen, mutta viime kilpailun perusteella vire on arvoitus. Örebron kovassa stayerlähdössä ei johtopaikalla juokseminen toki ollut herkkua, mutta silti ruuna sammui turhan pahoin ja tuli viim. 400m vain 25,4-vauhtia.

2 Bellini Face meni ohjelmatiedoista poiketen viimeksi ilman kaikkia kenkiä ja samalla balanssilla on tarkoitus ajaa tänäänkin. Ruunan paransi paljon aiemmasta, kun se jyräsi hänniltä pitkällä ja väkevällä kirillä ykköseksi ja kulki viim. 1400m ulkoratoja pitkin 13,8-vauhtia. Jos suosikin varmistaa, on Bellini Face ilman muuta kuponkitavaraa.

9 Pacific W.F. riittää kykyjensä puolesta korkealle, mutta pitkältä paussilta tulisi ainakin voitto yllätyksenä.

Ranking: A) 3 B) 6, 2, 9, 5, 8, 11, 12, 7, 4 C) 10, 1