Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 15.5.2019

Suosikit: 4 Alone teki hyvän suorituksen toissa kerralla kovavauhtisessa kisassa, jossa edelle jäi vain Vincero' Gar. Pokaalilähdön karsinnassa esitys 4. ulkoa oli kohtalainen, mutta valmentajan mukaan ori kärsi lähdön uusinnoista. Tässä Örjan Kihlströmin ajokilla on tilaisuus päästä eniten pelatun etupuolelle alussa ja sitä myöten voitto olisi ulottuvilla. Lähdön todennäköisin keulahevonen 5 Moa Margunn on ainakin alustavasti jäänyt käsittämättömän vähälle pelille. Suoritus viimeksi 4. sisältä oli aivan hyvä ottaen huomioon edeltävän tauon ja sen, että tamma on parempi vapaalta radalta. Koko matkan johtokaan ei yllättäisi. Vain tämä kaksikko lapulle.



Haastajat ja yllättäjät: Kovat pinnat alustavassa peliosuudessa kerännyt, 75-finaaliin valmistautuva 2 Twice Kronos on kyvykäs hevonen, mutta voittosummakin on kasvanut nopeasti. Molemmissa aikaisemmissa autolähdöissä se on laukannut jo ennen lähtölinjaa, mutta Ulf Ohlsson voi onnistua startissa tietysti valmentajaa paremmin. Lyhyellä matkalla ruuna tuntuu kuitenkin melko haavoittuvaiselta. Jos lähtöön rastaa enemmän merkkejä, takarivistä kannattaa mahduttaa mukaan kaksi hevosta. Rommessa vaille kiritilaa johtavan taakse jäänyt 12 Charlock Wiking omaa hyvän kapasiteetin, mutta voittoon nouseminen piippuhyllyn paikalta vaatii tietysti reipasta matkavauhtia. Kuntoa on osoittanut edelleen myös 10 Emotion Man, vaikka sijoitukset ovat heikentyneet. Vermon pitkällä matkalla jenkkiruuna pisteli loppua reippaasti. Keulasta Årjängissä voittanut 1 Mill Ultra oli viimeksikin asiallinen ja voi suotuisalla juoksulla kamppailla totosijasta. 3 Xylona G.T. ei ole ollut oikein voittajatyyppiä, mutta tässä on tarkoitus kokeilla jenkkikärryjä.



Juoksunkulku: Mill Ultra ja Xylona G.T. avaavat hyvin, mutta tuskin voivat silti mitään Moa Margunnille. Alone lähtee myös keskimääräistä paremmin ja voi ottaa rauhallisesti kuolemanpaikan haltuunsa.



Pelijakauma: Twice Kronos (44%) ainakin vielä liikaa pelattu. Alonen (27%) kuuluisi olla lähdön suosikki ja lopulta näin lieneekin. Moa Margunn (3%) on erittäin edullinen.



Ranking: A) 4, 5 B) 2, 12, 10, 1, 3, 6, 8 C) 9, 11, 7 D) -