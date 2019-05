Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihjeet: Toto64 Solvalla 14.5.2019 138984 euroa ekstraa

Taktinen veto:

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 6 Short In Cash (Lähtö 4, T64-1)

Hyvä Suomi! -veto/Ideavarma: 6 Flavienne Lascaux (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Ideavarma 2: 10 Perfect Spirit (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pommi: 7 Arnie Express (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Toto64-1 T64-1 (Lähtö 4): 6 Short In Cash on kyvyiltään ylivoimainen tällaiseen lähtöön, ja kyse on siitä, onnistuuko ori vai ei? 8 Wreckless M.M. on aloittanut kautensa hyvin ja on myös kyvykäs näihin lähtöihin, mutta ei ollenkaan saman sarjan lahjakkuus kuin suomalaisen Stall Nikkasen omistama ja kasvattama Short In Cash. 9 Zafiro G.Z.O. on ollut vahva kotimaassaan Italiassa ja se oli epäonninen avauksessaan Ruotsissa juuttuessaan sisäradalla väsyvän hevosen taakse. Jos suosikki pettäisi, voittaja todennäköisesti löytyisi mainitusta kaksikosta.

A) 6 B) 9, 8, 3, 5, 2 C) 1, 11, 4, 7, 10



Toto64-2 T64-2: Vaikka monté- eli raviratsastuslähtö on pieni, vain viisi ratsukkoa, se on vaikea ratkaistava. Jopa Katja Melkon tallin 1 Tarabuso Jet voisi yllättää. Se oli Vermossa epäonninen juoksun kulun suhteen, väylät olivat monta kertaa tukossa ja hevonen tuli jopa voimissaan maaliin. Neljä muuta suosikkia ovat jokseenkin tasaisesti pelattu, ja myös näytöiltään ne ovat tasaisia, eikä tulojärjestyksen veikkaaminen ole nyt helppoa.

A) - B) 2, 4, 3, 5, 1 C) -



Toto64-3 T64-3: 3 Juncio Boko, 2 Alert Kronos ja 1 Taxi Out ovat aloittaneet lupaavasti uransa, mutta niin on tehnyt myös 7 Arnie Express, eikä peliosuuksissa kuuluisi olla noin isoja eroja. 6 Wild N.Crazy W.F. tuli myös hyvin loppua hänniltä viimeksi, mutta jostain syystä lähdössä ei tultu mitenkään erityisen kovaa loppua. Kyseisen hevosenkaan lopetus ei ollut kellosta katsottuna mitenkään huiman vauhdikas, päälle 13:a viimeiset 800 metriä.

A) - B) 3, 2, 7, 1, 6 C) 5, 9, 8, 4



Toto64-4 T64-4: 6 Flavienne Lascaux aloitti kautensa häikäisevän hienona pari viikkoa sitten. Saman menon jatkuessa se pärjää edelleen. 9 Real Caviar on kova haastaja. Jälkimmäinen voitti myös keulasta viimeksi ja oli jo sitä ennen hieno kakkonen johtavan rinnalta. 4 Young Spirit on myös tehnyt hyvän vaikutuksen parissa viime juoksussaan. Lähtö on kahden suosikin takana kuitenkin erittäin tasainen, ja jos Flavienne tai Real Caviar pettävät, voi melkein mikä tahansa voittaa.

A) 6 B) 9, 4, 2, 1, 7, 3, 12 C) 10, 5, 11, 8



Toto64-5 T64-5: 2 Cameron Dreamilla on paalulta etu. Se päässee hakemaan keulapaikan, kun sisäradalta starttaa tallikaveri 1 Shorthanded Jag, joka on myös Short In Cashin tallikaveri Stall Nikkasen kasvattien joukossa. Takamatkalta tulevat kuitenkin kivikovat 9 Bravo Navarone ja 10 Mellby Drake, ja matkaa piisaa. Myös 6 Västerbo Grosbois, 12 Qahar Q.C., 8 Sir Q.C. ja jopa 11 Cupido Sisu ovat parhaina päivinään 75-tasoa eli on kyseessä kova pitkän matkan testi kaikille osallistujille.

A) 2, 9 B) 10, 1, 6, 12, 8, 7, 11 C) 5, 4, 13, 3



Toto64-6 T64-6: 10 Perfect Spirit tuntuu muista huippuhevosista huolimatta lähdön selvästi kovimmalta, mutta takarivi tasoittaa puntteja. Eturivin hevoset vaikuttavat sellaisilta, että matkalle saataneen kova vauhti, ja tämä tietysti nostaisi Perfect Spiritin saumoja. Toisaalta tempon rauhoittuessa sillä voi ajaa eteenpäin vaikka johtavan rinnalle tarvittaessa. 6 Nadal Broline on toki näytöiltään myös hurja, mutta suomalaisruuna palaa paussilta, ja vaatimustaso on heti huipussaan. 1 Milliondollarrhyme yllätti viime kerralla avaamallakin lujaa, ja siitä on myös kehittymässä aivan huipputason menijä, jos kaikki sujuu toivotusti. Voitto tuskin karkaa tämän kolmikon ulkopuolelle, vaikka muillakin on vauhtia ja kokemusta kovista paikoista. A) 10 B) 6, 1, 8, 2, 9, 5, 7 C) 4, 3



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 6

Toto64-2: 2, 4, 3, 5, 1

Toto64-3: 3, 2, 7, 1

Toto64-4: 6

Toto64-5: 2, 9, 10

Toto64-6: 10, 6, 1

Hinta: 18,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 6

Toto64-2: 2, 4, 3, 5, 1

Toto64-3: 3, 2, 7, 1

Toto64-4: 6, 9, 4, 2, 1, 7, 3

Toto64-5: 2, 9, 10

Toto64-6: 10

Hinta: 42,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

Muun muassa Solvallassa starttaa viime kevään Elitloppet-kolmonen, jonka omistaa suomalainen. T64-täysosumalla voi voittaa jopa 500000 euroa, kun kuusi oikein -potissa ovat nyt viime tiistaina jakamatta jääneet n. 139000 euroa bonusta. Tehtävä on suomalaispelureille mukava, sillä tipsien joukossa on paljon sinivalkoista väriä.Peli on myös sikäli sopivalla tavalla haastava, että kierrokselle ei löydy mitään jättipankkeja. Paras pankki on heti avauskohteessa vastaan tuleva suomalaisori, joka on liki voittaa suoraan tauoltakin. Se on kyvyiltään niin ylivoimainen sarjoihinsa (lue perustelut alla), että kannattaa lähteä siitä, ettäonnistuu nyt Stall Nikkasen kykyhevosella. Muissa lähdöissä voi joko harrastaa useita merkkejä per lähtö tai vaikkapa jakaa ideavarmatjakahdelle eri lapulle ajatuksella, että ainakin toinen niistä onnistuu.Avauskohteessa starttaa todella mielenkiintoinen suomalaishevonentallista uuteen kauteen. Ori ei ollut parhaimmillaan viime syksynä kauden viimeisessä startissaan siirryttyään Goopille, mutta se on hirmuisen kyvykäs voittosummaansa nähden. Ori oli mukana jopa Villiamin voittamassa UET Grand Prixin finaalissa Vincennesissä, mutta siinäkään ei tullut onnistumista. Sitä edelsi mm. pari 07-vauhtista lopetusta Petri Puron valmennuksesta kaukaa parijonoista, mutta Short In Cashin viime voitosta on jo lähes vuosi. Osasyy on toki, että hevonen on kilpaillut pääasiassa Ruotsin kovimpia ikätovereitaan vastaan. Tässä sen kapasiteetti todennäköisesti on niin ylivoimainen, että se kilpailee lähinnä itseään vastaan. Goop lienee tehnyt kaikkensa, jotta oriin terveys, vire ja varustus olisivat kohdallaan, ja voiton täytyy olla liki tänä iltana Solvallassa.valmentama nelivuotiason ikänsä ollut lupaus, mutta se on herkästi sotkenut pelinsä laukkoihin. Uusi kausi alkoi mitä parhaalla tavalla, kun tamma lähti vaikealta voltin kakkosradalta ravia, meni ensimmäisessä kaarteessa keulaan ja katosi lopussa ”maisemaan” jopa parastaan näyttämättä. Tässä vaiheessa uraa monilla varsoilla sekä kroppa että psyyke kehittyvät, ja näin näytti käyneen talven aikana Flaviennellekin. Josajokki edelleen onnistuu, ovat vastustajat helisemässä, eikä tamma vieläkään ole liikaa pelattu alustavalla 21% T64-merkkien osuudellaan.valmentamaon ollut niin jäätävä oikeastaan koko uransa, että on hieman yllättävää, ettei se ole pelattu tänä iltana alustavasti edes ykkössuosikiksi. Hambovoittajaori on ottanut kaksi todella helppoa voittoa keulasta kauden alkajaisiksi, mutta olennaisinta on ollut se, että se on näyttänyt todella upealta. Toki nyt on takarivi lyhyellä matkalla, ja se ei ikinä ole plussaa. Kuitenkin pahin vastustaja 6 Nadal Broline palaa pitkältä paussilta uudesta tallista, mikä on toki mahdollisuuskin mutta myös riski. Nadalia tuskin päästetään ilmaiseksi keulaan, sillä vastassa on muitakin kovia. Esimerkiksiotti viimeksi yllättävän helposti keulat Åbyssä ja meni komeasti ennätyksekseen 10,3. Tässä moni muukin hakee näyttöjä kevään ja kesän suurkilpailuihin eli vauhtia lienee tulossa. Tämä auttaisi takarivin mahtihevosen 10 Perfect Spirit ehtimistä kärkeen ”Vallan” pitkällä loppusuoralla.ajokkion aivan turhaan unohdettu peleissä kolmoskohteessa. Ori on juossut kovempiakin hevosia vastaan. Viimeksi Gävlessä ori meni täyden matkan aikaan 14,2, vaikka se oli Korven mukaan kipeä. Sitä ennen tuli varma voitto ensin johtavan rinnalta, sitten keulassa juosten. Edellisissä starteissa oli kosolti epäonnea, eikä oriilla ole kuudesta startista kuin tuo yksi täysosuma. Kuitenkaan ei ole poissuljettua, että siinä olisi jopa ikäluokka-ainesta, ja kannattaa sisällyttää se tänään peleihin ainakin pikkupanoksella.4 Cherie Lascaux/Jorma Kontio (Pirjetta Laakso)10 Simba/Jarno Koskela (Heikki Koskela)11 Pelle Roc/Kaj Widell3 Sahara Peyote (FI)/Jorma Kontio (Markku Nieminen, kasvattaja Oskari Mäenpää ja omistaja Fincumet Group, Suomi)5 Alvena Warrior/Kaj Widell6 Short In Cash/Björn Goop (Omistaa ja kasvattanut Stall Nikkanen Oy, Suomi)1 Tarabuso Jet/Isabelle Orsimo (Katja Melkko, omistaa Talli Tarabuso, Suomi)7 Arnie Express/Janne Korpi (Pekka Korpi, omistaa ja kasvattanut IMT-Talli Oy, Suomi)6 Flavienne Lascaux/Jorma Kontio (Pirjetta Laakso)1 Shorthanded Jag/Kaj Widell (Omistaa ja kasvattanut Stall Nikkanen Oy, Suomi)6 Västerbo Grosbois/Rauno Pöllänen8 Sir Q.C./Jorma Kontio11 Cupido Sisu/Kevin Oscarsson (Petri Salmela)5 Policy Of Truth/Erik Adielsson (Reijo Liljendahl)6 Nadal Broline/Björn Goop (Omistaa Onkel Invest Oy, Suomi)9 Viscarda Jet/Jorma Kontio