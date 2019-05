Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Halmstad 13.5.2019 – 96 090 euroa ekstraa

Taktinen veto

Päivän Pankki: 9 Hillary B.R. (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Ideavarma: 2 Key West Snapper (Lähtö 4, T64-1)

Ideaveto: 11 Schweppes (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Päivän Pommi: 5 Dexter Brick (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Toto64-1 Jotta 2 Key West Snapper pystyy pitämään kovat takamatkalaiset kurissa, on Thomas Uhrbergin syytä asettaa matkavauhti sopivan reippaaksi. Miljoonahevosia ei kannata päästää matkalla iskuasemiin, sillä siinä tapauksessa ne saattavat jyrätä lopussa luokallaan edelle. Luotto Key West Snapperiin on Åbyn hienon voittojuoksun perusteella joka tapauksessa vahva.

Varsalähdöissä ikäluokkansa kärkeen kuulunut 6 Gareth Boko tekee paluuta pitkältä tauolta. Ori on esiintynyt molemmissa tämän vuoden starteissaan lupaavasti, mutta vielä tätä kisaa ei Conrad Lugauerin mukaan ajeta optimibalanssilla eli avojaloin.

Runsas vuosi sitten komean seitsemän voiton putken kovissa lähdöissä ottanut 7 Olle Rols ei ole hetkeen esiintynyt parhaalla tasollaan. Ruunan juoksutkaan eivät toki ole menneet aina helpoimman kautta, mutta jotain on silti puuttunut huippuesityksiin verrattuna. Viimeksi Uumajan 75:ssä Peter Ingvesin ajokki sai toiselle ilman vetoapua selän eteensä kierros jäljellä, mutta laukka pilasi juoksun hetkeä myöhemmin. Ennen tätä kisaa Olle Rolsin kanssa on otettu valmentajan mukaan rauhallisesti ja toiveissa on säästeliäs reissu.

Ranking: A) 2 B) 6, 7 C) 3, 4, 1, 8, 5 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 2 Suuri: 2



Toto64-2 5 Eric the Eel debytoi Johan Untersteinerin käsistä. Parhaalla tasolla esiintyessään ori tuskin on lyötävissä, mutta ainakin isommissa systeemeissä lienevät varmistukset paikallaan. Viime syksyn Breeders’ Course –finaalissa hevonen pelattiin suursuosikiksi, mutta se sortui päätössatasella voittotaistosta laukkaan. Tämän vuoden avausstartti tapahtui Italiassa Follonican radalla. Eric the Eel painui johtavan rinnalta loppukurvissa keulaan ja piti loppumetrien lievästä taipumisesta huolimatta varmaan voittoon.

2 Global Action oli Halmstadin keulavoitossaan mainio ja piti kohuvarsa Guzz Mearasin hallitusti takanaan. Piikkiin päästessään ori pystyisi vetämään tätäkin lähtöä pitkään.

7 Trix on Line oli kauden avauksessaan suuri pettymys ja osoittautui kipeäksi. Nyt oriin pitäisi kyetä parempaan, mutta kysymysmerkkejä on silti ilmassa.

6 Ultion Face kärsi 2-vuotiaana raviongelmista ja kauden päätöskisassa se laukkasikin kahdesti. Luokka riittää tässä tehtävässä korkealle, mutta kauden avauksessa suoritustasoa on vaikea veikata.

Ranking: A) 5 B) 2, 7, 6 C) 3, 4, 1 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 5 Suuri: 5, 2, 7, 6



Toto64-3 Suursuosikki 9 Hillary B.R.:n tappiolla lienee turha spekuloida, siksi ylivoimaista sen meno on Norjassa ollut.

Pelillinen mielenkiinto kohdistuu lähinnä suoran kaksarin etsimiseen ja siihen ideaksi kohoaa 8 Appaloosa. Tamman tehtävä meni viimeksi Kuningattaren Pokaalilähdön karsinnassa mahdottomaksi, kun se kasiradan paikalta jäi heti alkumatkalla porukan viimeiseksi. Bo Falsigin suojatilla ei ollut saumaa kuutossijaa ylemmäksi, vaikka se tuli takajoukoista vahvasti perille ja kulki viim. 700m 09,6-tahtia. Ulkoradan paikalta voi lisämetrejä olla taas tiedossa, mutta pienelläkin tuurilla Appaloosa nähdään kakkostaistossa.

12 Zeeland Kronos joutuu niinikään matkaan ikävältä paikalta, mutta kaksariin on silti täydet mahdollisuudet. Tamma paransi viimeksi avojaloin mentyään ja tuli sisäkautta hyvän oloisena ja voimissaan perille.

10 Ilydia Boko kärsi vuoden kahdessa ensimmäisessä kilpailussaan raviongelmista. Viimeksi meno oli keulasta selvästi parempaa ja tuloksena oli hallittu voitto. Vastus kovenee, mutta ravin luistaessa tamman luokka riittää korkealle.

Ranking: A) 9 B) 8, 12, 10, 6, 1, 3, 5 C) 2, 4, 7, 11 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 9 Suuri: 9



Toto64-4 Vaikeasti veikattava tammavoltti, jossa viimeksi ilman kenkiä hyvin toiseksi kirinyt 5 Babe Love saa suosikkiaseman. Meno oli Thomas Uhrbergin mukaan avojaloin hieman epävarmaa, joten tänään takana pidetään kengät.

12 Grace River lähti viimeksi Halmstadissa 6. ulkoa kolmannelle jo 1100 ennen maalia. Tamma kulki päätöslenkin 13,2-tahtia, muttei asiallisesta esityksestä huolimatta yltänyt rahasijoille. Nyt starttiväli on lyhyempi ja vastuskin ehkä pykälää helpompi.

10 Livi Magic oli toissa kerralla Jägersrossa hyvä kakkonen kovakuntoisen Victoria Lanen jälkeen, mutta viimeksi Halmstadissa huomattavasti vaisumpi. Tamma on sen perusteella vaikea veikattava, mutta pystyy hyvänä päivänään korkealle.

9 Zeit Holz lienee ylipelattu. Kyseessä ei ole luokaltaan mikään ihmehevonen ja taukoakin on takana runsaat viisi kuukautta.

Ranking: A) 5, 12 B) 10, 9, 3, 4, 1, 2, 11 C) 7, 8, 6 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5, 12, 10 Suuri: 5, 12, 10, 9, 3, 4, 1



Toto64-5 Axevallan voittojuoksussaan hienolta näyttänyt 11 Schweppes voi kehittyä vaikka ikäluokkansa tammaparhaimmistoon. Tänä iltana lähtöpaikka vaikeuttaa tehtävää, mutta Muscle Hillin tytär saa silti paikan rankingin kärjestä.

7 Global Anarchy kuuluu viime juoksujen perusteella kaikille lapuille. Joakim Lövgrenin suojatti spurttasi toissa kerralla Solvallassa loppusuoraa pirteästi ja otti viimeksi Åbyssä hallitun keulavoiton.

8 Jolie Deo oli ainakin varhaisessa prosenttijakaumassa roimasti alipelattu. Trixtonin tytär jäi viimeksi Örebrossa johtavan taakse kaikki tallella pussiin.

2 Golden Girl D.T. voitti toissa kerralla Jägersrossa keulasta helposti lopetettuaan viim. 700m 14,1-tahtia. Tamma oli viimeksikin vahva kolmas toiselta ilman vetoapua ja kuuluu aikaisin kupongeille.

6 Posh Shopping oli alustavasti kerännyt hurjat prosentit, mutta eiköhän tilanne järkevöidy maanantain aikana. Heavy Soundin pikkusisko aloitti uransa hyvällä keulavoitolla, mutta nyt taukoa on takana pari kuukautta ja porukka pari pykälää vaativampi.

Ranking: A) 11, 7, 8 B) 2, 6, 10, 9, 12, 3 C) 5, 1, 4 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 11, 7, 8, 2, 6 Suuri: 11, 7, 8, 2, 6



Toto64-6 Peter Untersteiner totesi jo alkuvuodesta, että hän odottaa 7 Adde S.H:n olevan tällä kaudella tallinsa viiden eniten tienaavan hevosen joukossa. Ruuna aloittikin kautensa komealla voitolla, mutta Jägersron 75:ssä juoksu pilaantui lähtölaukkaan. Åbyssä Kungapokalenin karsinnassa tehtävä oli takapareista liian vaikea, vaikka Adde S.H. viim. 800m mukavasti 10,9-kyytiä lopettikin. Ennen tuota kisaa hevosella ei ollut kunnon starttia alla puoleentoista kuukauteen, joten otteiden terävöityessä ruuna on nyt vahvasti voitossa kiinni.

5 Dexter Brick on pelillisesti lähdön mielenkiintoisin. Kauden avaus oli positiivinen ja meno todennäköisesti vain vahvistuu startin myötä.

4 Romero kiri toissa kerralla 4. ulkoa komeasti ykköseksi ja kulki viim. 09,9-vauhtia. Myös viimeksi esitys oli 5. ulkoa mainio, vaikka ruuna ei johtaneelle Viveur Bi:lle mitään voinutkaan.

3 Stand By Kenin ja 10 Hurricane Riverin esityksiä ei Kungapokalenin karsinnoissa voi moittia, mutta vastustajat olivat yksinkertaisesti liian kovia. Nyt tehtävä on sopivampi ja molemmat kuuluvat perusmerkkeihin. Alipelattuna mukaan kannattaa harkita myös 12 Rossi Palemaa.

Ranking: A) 7 B) 5, 4, 3, 10, 12, 6, 1, 9 C) 11, 8, 2 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 7, 5, 4, 3, 10, 12 Suuri: 7, 5, 4, 3, 10, 12



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 2

Toto64-2: 5

Toto64-3: 9

Toto64-4: 5, 12, 10

Toto64-5: 11, 7, 8, 2, 6

Toto64-6: 7, 5, 4, 3, 10, 12

Hinta: 9,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 2

Toto64-2: 5, 2, 7, 6

Toto64-3: 9

Toto64-4: 5, 12, 10, 9, 3, 4, 1

Toto64-5: 11, 7, 8, 2, 6

Toto64-6: 7, 5, 4, 3, 10, 12

Hinta: 84,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

