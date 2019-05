Ravivihje: Toto75 Charlottenlund 12.5.2019

Suosikit: Rivi päättyy tasaiseen Klass II -lähtöön, jossa osallistujien tulosrivit pursuilevat voittoja. Nopea 2 C You Again on ykkösrankkaus parhaalta paikalta, vaikka ruuna kohtaakin aiempaa selvästi kovemman vastuksen. Viime startissa se painui johtavan rinnalta keulaan loppukaarteen alussa ja meni menojaan. Vastaavien otteiden pitäisi riittää tässäkin pitkälle. 6 Zuleika Font koki viimeksi uran avaustappion, mutta suoritus oli vahva. Takajoukoissa matkannut tamma tuli päätöskierroksen alle 13-kyytiä, mutta keulassa juosseen 5 Officer Stephenin ohi ei ollut asiaa. Huhtikuun alussa Zuleika Font voitti johtavan rinnalta varmasti. Dion Tesselaarin Officer Stephen on jättänyt hieman puolilaiskan vaikutelman, mutta ottanut tämän vuoden ykkösensä keulasta varmaan tyyliin. Jos hyvin avaava 4-vuotias pääsisi keulaan, voitto olisi ulottuvilla jälleen. Muilta paikoilta tiukempaa.



Haastajat ja yllättäjät: Flemming Jensenin käsissä vahvasti kulkenut 3 Belladore jatkoi voittosarjaansa myös kauden avauksessa, jossa se haki vetotyöt avauspuolikkaan jälkeen. Kengät riisutaan nyt pois. Ei ulkona. 8 Viveur Bi aloitti Robert Berghin tallista laukkastartilla, mutta kaksi viimeistä ruuna on voittanut helposti johtopaikalta. Asetelmat ovat nyt aiempaa vaativammat, muttei 5-vuotias silti mahdoton ole. Vähemmälle pelille jääneistä kiinnostavimmalta tuntuu 1 Samson Ris, joka pisteli viimeksi hännillä oikein virkeällä otteella ja kiri lopussa vahvasti kärkirintamaan. Edellinen voitto tuli hallitusti keulasta. Sopivilla väylillä yllätyssauma. Takarivin 9 Iwan Boko, 10 Catch Me A Winner ja 12 Majestic Wine ovat osoittaneet myös kelpo otteita, mutta kaikkien paremmilta paikoilta starttaavien lyöminen voi olla työlästä.



Juoksunkulku: C You Again ja Officer Stephen ovat nopeimpia alussa. Jompi kumpi niistä lienee keulahevonen, vaikka myös Viveur Bi pystyy lähtemään ulkoa reippaasti.



Pelijakauma: C You Again (14%) vaikuttaa alipelatulta, mutta kuten todettua, lähtö on huipputasainen.



Ranking: A) 2, 6, 5 B) 3, 8, 1, 9, 10, 12 C) 4, 11, 7 D) -