Ravivihje: Toto75 Åby 11.5.2019 – jättipottikierros

Suosikit: Alin 75-sarja on erittäin kiharainen. 6 Dallas Brick saa todennäköisimpänä keulahevosena niukan ykkösvihjeen. Se avasi viimeksi auton takaa suoraan keulaan ja hallitsi maaliin asti. Zenit Brickin pikkuveli ei kuitenkaan ole aiemmin ollut suoritusvarmimmasta päästä. 10 Victoria Lane on tehnyt vastaavista asemista hyviä suorituksia. Åbyn voitto tuli johtavan rinnalta, kahdessa viime kisassa tamma on latonut parijonosta lopun riuskasti. Färjestadissa johtavan rinnalta hyvin maaliin asti tullut 3 Viking Brodde hiljensi viime kerralla kärkipaikalta loppukaarteessa, mutta tuli kuitenkin suoralla taas ihan kelvollisesti. Ei ulkona sopivalta paikalta, vaikkei lyhyt matka varsinaisesti puollakaan.



Haastajat ja yllättäjät: 1 Gambit Broddella olisi edellytyksiä 75-voittoon, mutta kuntopuoli on lievä arvoitus. Toissa kerralla ruuna ei ollut aivan parhaimmillaan ja laukkasi viimeksi avauskurviin. 2 Iglesias Boshoeve esiintyi tauolta lupauksia herättävästi, mutta laukkasi viimeksi jo ennen linjaa. Tutulla kuskilla tulos lienee nyt parempi, takakengät napataan pois. Timo Nurmoksen kolmikon täydentävä 5 Global Utopia tulee tauolta, muttei menestyminen silti senkään kohdalla jättiyllätyksenä tulisi. Tammikuun voitto tuli samalla matkalla keulapaikalta, Bollnäsissä ruuna kamppaili hyvin johtavan rinnalta. Kengittä tällä kertaa kokeileva 9 All In A Dream hiipui viimeksi hieman keulasta loppumetreillä, Jägersron 75-lähdössä ruuna ei saanut lopussa mahdollisuutta. 4 Betting Rebel rikkoi toissa kerralla kuparisen johtopaikalta ja jäi viimeksi kärjen taakse vaille vapaata. Starttinopea 5-vuotias päässee nytkin hyviin asemiin. 8 Macelleria on osoittanut hyvää virettä. 11 Raja Piraya, 7 Look Håleryd ja 12 Marcello Wibb ovat kelpo 4-vuotiaita, joten kehnoista paikoista huolimatta nekin saavat paikan isommalta lapulta. Kahden viime mainitun balanssiakin kevennetään.



Juoksunkulku: Betting Rebel ja Dallas Brick ovat nopeimpia auton takaa, jälkimmäinen todennäköisemmin keulaan. Viking Brodde voi ilmaantua tallikaverin rinnalle.



Pelijakauma: Victoria Lane (10%) on jäänyt liian vähälle pelille, samoin Iglesias Boshoeve (4%). Gambit Brodde (17%) tuntuu liikaa luotetulta.



Ranking: A) 6, 10, 3 B) 1, 2, 5, 9, 4, 8, 11, 7, 12 C) - D) -