Ravivihje: Toto64 Boden 10.5.2019 – 71 389 euroa ekstraa

2 Quite Special on ollut kahteen viime starttiin laukan jälkeen karmea. Ihan niin vakuuttava kuin sen perusteella olisi saattanut luulla, se ei edellisessä ehjässä lähdössään – autolähdössä keulasta – ollut, joten keulajuoksu ei ole välttämättä Quite Specialin ”juttu”, mutta kuntonsa puolesta sen kuuluu pärjätä. 14 Rally Fanny on ollut kahteen viime starttiin tosi vakuuttava ja lähtee taas takaa heti reissuun kun vauhti hiljenee. 4 Lexington Tooma kiersi viimeksi ennen puolimatkaa kuolemanpaikalle ja marssi siitä 500 ennen maalia pitävään piikkiin. 11 Celsius Evon kunto on myös kiviaitaa, mutta matkaa saisi olla puolikas lisää.

RANKING: A) 2, 14, 4, 11 B) 3, 7, 5, 13, 15, 6 C) 9, 8, 10, 1, 12