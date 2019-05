Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihjeet: Toto64 Åby 9.5.2019

Taktinen veto:

Ideaveto: 4 Upstate Face (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Ideaveto: 8 Ibelieveinamerica (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto: 4 Joyride Cane (Lähtö 4, T64-1)

Ideaveto: 13 Erwin (Lähtö 5, T64-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 2, 4

Toto64-2: 13, 5, 2

Toto64-3: 5, 4

Toto64-4: 10, 2, 1

Toto64-5: 8, 4

Toto64-6: 2, 3

Hinta: 14,40 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 2, 4

Toto64-2: 13, 5, 2

Toto64-3: 5, 4

Toto64-4: 10, 2, 1

Toto64-5: 8, 4, 7, 6

Toto64-6: 2, 3

Hinta: 28,80 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

Kotiradan suomalaisvalmentajantallin, joka kilpailee suomalaisomistuksessakin, saisi jo voittaa. Sen juoksut ovat jo jonkin aikaa olleet todella epäonnisia.Suursuosikkivarmistetaan tai siitä pelataan kokonaan ohi, sillä oriin 64-peliosuus ei lainkaan vastaa todennäköisyyksiä, niin lupaava kuin ori onkin. Kierrokselle löytyy neljä hyvää ideahevosta, ei ollenkaan kelpaavia pankkeja, ja yksi hyvä taktiikka voisi olla hajottaa pelit niin, että kahden noista neljästä ideahevosesta olisi onnistuttava. Peli on joko tehtävä kuudelle eri lapulle tai laadittava Veikkauksen totopelien hajotus-välilehdellä. Vihjesysteemeissä mennään puolestaan nyt ilman varmoja.Kolmoskohteessa on liian iso suosikki 5 Ecurie D., sillä esimerkiksion myös tosi lupaava. Toki Ecurien avausstartin tulos 14,3 täydellä matkalla tekee vaikutuksen, mutta muut vastasivat vauhdinpidosta, ja Ecurie D. sai nappijuoksun. Se ravasi lisäksi aika vinossa, mikä ei ole hyvä merkki. Kova oli Upstate Facenkin viime juoksu, kun se meni toiselta ilman vetoapua 15,6. Ori lopetti viimeisen puolikkaan 11, ja se vaikuttaa vielä enemmän vahvalta kuin nopealta. Ecurie D. saa luultavasti kovemman vastuksen tässä kolmevuotislähdössä, kuin mitä sen peliprosenteista voisi kuvitella (77% aamupäivällä!).on hyvä hevonen torstai-iltaraveihin. Ruuna voitti jo talvella 75-lähdön Axevallassa mahtavalla kirillä, ja viime startissaan se näytti siltä, että jatkoa voi seurata.ajokki näytti loppusuoralla siltä, ettei se olisi voinut hävitä millään muulla tavalla, kuin tapahtuneella. Kuski unohti kääntää viimeisen takasuoran alussa parijonosta, ja sen jälkeen kolmannella huonosti vetävän selän takana se jäi liian kauas. Ibelieveinamerica kiri niin eri vauhtia, että se oli vieläkin heti maalin jälkeen jo ykkösenä, vaikka loppukiri alkoi viimeisen puolikkaan jo alettua kymmenien metrien päästä kärjestä. Nyt pienessä lähdössä tuollaisia etäisyyksiä tuskin syntyy, ja Ibelieveinamericalla on hyvä sauma ehtiä kärkeen monenlaisillakin erilaisilla juoksunkuluilla.voisi jo vaihteeksi onnistua. Viime juoksut ovat menneet pieleen 75:ssä. Ensin ruuna ei oikein saanut tilaisuutta 3160 metrillä Färjestadissa – ei se hirveän paineissaankaan lopussa tosin vaikuttanut olevan. Sitten kotiradan Olympiaraveissa samalla matkalla ori laukkasi alkuun. Tätä edelsi kaksi järkyttävän kovaa juoksua johtavan rinnalta 11-tuloksilla. Ensimmäisessä ruuna avasi jopa 07 johtavan rinnalla ja kesti siihen nähden uskomattomasti. Noita raskaita esityksiä taas edelsi pussiin juuttuminen Solvallassa johtavan takana. Nyt on taas lyhyt matka, joka tuntuu sopivan paremmin, ja hevonen ansaitsisi jo täysosumankin – eri asia on, irtoaako sitä. Kuitenkin edellisten lyhyen matkojen juoksujensa tasolla voitto on lähellä, eikäajokkia ole tosiaankaan liikaa pelattu 64-jakaumassa.on urallaan kärsinyt vaivoista. Iso kyky se on ollut alusta saakka. Tänä vuonna ruuna on palannut aiempaa vahvemman ja terveemmän näköisenä, mutta juoksut ovat menneet pieleen. Viimeksi lähti aivan oikein ohjastettuna suosikkina kiertämään heti alussa hänniltä kolmatta, mutta sille vastattiin, ja ruuna sai viettää koko loppumatkan kolmannella ilman vetoapua. Nyt vire saattaa kahden startin jälkeen olla jo tosi kohdallaan, ja parin huonon tuurin juoksun jälkeen sitä ei pelata niin ankarasti. Vastus ei näytä ylitsepääsemättömältä.8 First One In/Peter Ingves10 Fiftyshadesof/Peter Ingves4 Joyride Cane/Henna Halme (Veijo Heiskanen, omistaa Valley Media Oy, Suomi)1 Bosse Rich/Michael J Andersson (Kimmo Kyllönen)3 Emmett Brown/Peter Ingves10 Eenymeenyminymoedk/Peter Ingves2 Wally Coktail/Peter Ingves (Veijo Heiskanen)10 Bag’s Simoni/Henna Halme (Veijo Heiskanen)6 Sun On Line/Mikko Aho