Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 8.5.2019 – jättipottikierros

Suosikki: 6 Crazy First Love on laukannut tämän vuoden starteissaan, mutta osoitti viime syksynä vahvoja otteita naaraten mm. kaksi voittoa johtavan rinnalta. Viimeksi 75-kisassa ruuna kulki alkulaukan jälkeen tasaisesti taustalla. Auton takana debytoivalta 4-vuotiaalta otetaan nyt kenkiä pois, ja jos vaikutus on oikeanlainen, on sillä hyvä sauma niputtaa tämänkertaiset vastustajansa. Epävarmuustekijöitä on kuitenkin ilmassa, joten ei selvänä suosikkina varmaksi.



Haastajat ja yllättäjät: Edellisen tavoin myös 4 Bright Memphis on osoittanut hieman epävarmoja otteita, mutta piti viimeksi johtavan rinnalta vauhtinsa asiallisesti perille. Jos jenkkikärryistä on apua, voi Kaj Widellin ajokki kamppailla kärjessä. 7 Incan voittosarake jäi 3-vuotiaana merkinnöittä ja kauden avauksessa tamma laukkasi 2. ulkoa loppukaarteessa. Ei ulkona sopivassa lähdössä. 10 Västerbo Margaux ei pystynyt parantamaan viimeksi hänniltä, mutta oli ollut ennen sitä kisaa pari kertaa poissa. Parannusta voi olla luvassa tuntuvastikin. Viime syksynä tamma voitti vastaavista asemista hyvillä loppukireillä. 12 Twist n'Face piti viimeksi 13,6-lopetuksella keulasta varmasti pintansa, mutta tamman ravityyli ei ollut ihan priimaa. Tilaisuuden tullen se voi kiertää ajoissa eteenpäin. 9 Topnotch Liss on tehnyt takarivin lähtöpaikoilta kelvollisia suorituksia, eikä kärkipään sijoitus ole tässäkään mahdoton. 8 Flame Of Fortune menetti viimeksi sisällä väsyvä takana päätöskierroksella asemiaan tuntuvasti, mutta ehti vielä ulkokautta toiseksi. Jos hyvä lähtijä onnistuisi hankkimaan ulkoakin sopivat asemat, ei kärkisija olisi aivan poissuljettu. 1 Vallee de Lumieren ongelmana on puutteellinen lähtönopeus ja ruuna voi valua aivan hännille. Ylivauhtisella juoksulla kengittä nyt menevä 5-vuotias voisi kohota ylös.



Juoksunkulku: 2 Paradis d'Inverne voi olla ensi metreillä nopein, mutta luopunee keulasta toisessa vaiheessa. Robert Bergh voi yrittää Incalla alussa suosikkien etupuolelle kysymään ensimmäisenä vetotöitä.



Pelijakauma: Crazy First Loven (38%) ja Bright Memphisin (20%) peliosuus on muihin verrattuna turhan suuri. Västerbo Margaux (4%) tuntuu edulliselta.



Ranking: A) 6 B) 4, 7, 10, 12, 9, 8, 1 C) 2, 5, 3, 11 D) -