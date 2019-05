Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Solvalla 7.5.2019 – 152157 euroa ekstraa

Taktinen veto

Päivän Pankki: 7 Nobel Amok (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Ideaveto: 7 Karat Band (Lähtö 5, T64-2)

Päivän Pommi 1: 3 Kentin Day (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Päivän Pommi 2: 12 Wingmaster (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Toto64-1 T64-1: Selvä perushevonen on huippukuntoa lähestyvä 3 Chapter N.Deo. Se teki jo toissa kerralla pienen tauon jälkeen hyvän nousun kakkoseksi ja voitti viimeksi Rommen 75:ssä vahvalla kirillä neljännestä ulkoa. Ainakin kapeampiin systeemeihin Daniel Redénin valmennettavaa voi kokeilla varmana. 1 Ilona Hålerydillä oli pitkä voitoton kausi, mutta viimeksi Solvallassa tamma löi mainiolla kirillä mm. EL Fitzgeraldin. Piikin pitäminen tuskin sisäradalta onnistuu, mutta tilaa saadessaan tamma spurttaa taas aivan kärkeen. 2 Havefunwithme on maaliskuun vahvojen juoksujen jälkeen pilannut kaksi viime starttia laukkoihin. Viimeksi hyppy tuli päätössatasella tamman haettua kiriväyliä open stretchiltä. Kunto tuskin on kadonnut mihinkään ja ravilla Erik Adielssonin ajokki on yksi voitontavoittelijoista. 4 Ma Running avaa kovaa ja pystyy parhaana päivänään johtamaan pitkään.

Ranking: A) 3 B) 1, 2, 4, 6, 5, 7 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3 Suuri: 3, 1, 2, 4



Toto64-2 7 Karat Bandin viime startin veroista huippuesitystä eivät muut tämän lähdön osallistujat olisi kyenneet tekemään. Samanlaisena ori tuskin kohtaa tässä parempaansa, mutta ennen pelipäätöksiä kannattaa varmistaa jätetäänkö kengät viime startin tapaan tallin perukoille. 5 Easy So Easy eteni viimeksi 12,8/700m lopetuksella niukaksi kakkoseksi, eikä voittoon ollut Acciaioa vastaan realistista mahdollisuutta. Jos ei laita Karat Bandia varmaksi, kuuluu Claes Sjöströmin ajokki ehdottomasti kupongille. 10 Galantis sinnitteli viimeksi toiselta ilman vetoapua rehdisti kakkoseksi ja kamppailee vastaavalla suorituksella taas aivan kärjessä. Viimeksi sisäkautta pirteästi kolmanneksi lopettanut 1 Roller Coaster Ås kuuluu myös varhain huomioitaviin, mutta 3 Dontloosemematen pitää voittaakseen viime kerroista parantaa.

Ranking: A) 7 B) 5, 10, 1, 3, 4, 2, 12, 9, 8, 11, 6 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 7 Suuri: 7, 5, 10, 1



Toto64-3 Uransa kaksivuotiaana lupaavasti aloittanut 6 Grande Diva Sisu saa luokallaan ykkösvihjeen. Tauon jälkeen tamma ei kuitenkaan tunnu saletilta menestyjältä, sillä kauden päätähtäimet ovat luonnollisesti vasta syksyssä. 3 Kentin Day jäänee reippaasti alipelatuksi, eikä alustavissa prosenteissa liikaa oltu luotettu myöskään 4 On Fleekiin. Se piti viimeksi toiselta ilman vetoapua vauhtinsa hyvin ja on tulosriviään vaarallisempi. Etukenkien poisotto tuonee tamman menoon vielä lisätehoja. 10 Luna Brodda joutui Jägersrossa tekemään työt toisen radan vetäjänä ja riitti asiallisesti neljänneksi. Ainakin varhaisen prosenttijakauman perusteella tamma tuntui hieman ylipelatulta, vaikka Björn Goopin ajamana vaarallinen toki onkin.

Ranking: A) 6, 3, 4 B) 10, 9, 7, 2, 1, 5 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 6, 3, 4, 10, 9 Suuri: 6, 3, 4, 10, 9



Toto64-4 7 Nobel Amok ei ole mikään vuoden luotettavin varma, mutta kelpaa vaikeahkolla kierroksella kuitenkin systeemien tukipilariksi. Jos ruuna pääsee johtopaikalle ilman älytöntä revitystä, on sen ohittamisessa muilla työläs tehtävä. 11 Adiago Trot kohtasi Färjestadissa hurjan vastuksen Perfect Spiritistä alkaen ja oli vailla mahdollisuuksia kärkeen laukatessaan loppukaarteessa. Nyt porukka on sopivampi ja hyvän selkäjuoksun päätteeksi ruuna kirii korkealle. 4 Partizan Face teki maaliskuussa Wingait C.H:n takana kovan 10,1-tuloksen. Viimeksi Färjestadin pitkällä matkalla ruuna esitti kunnon olevan edelleen mainio, joten Nobel Amokin varmistajille kyseessä on yksi perusrasteista. 6 Eder Bob kohtasi Porin Kultaloimessa tasokkaan vastuksen ja teki kolmannesta ulkoa hyvän 11,0/800m kirin. Alustavassa pelijakaumassa ori oli vain muutaman prosentin luotettu, mikä tuntuu ehdottomasti liian pieneltä lukemalta. 9 Volocity de Vie laukkasi viimeksi loppusuoralla kadotettuaan ravinsa. Ruunaan on vaikea koskaan luottaa sataprosenttisesti, mutta kykyjä on tälläisen lähdön voittoonkin.

Ranking: A) 7 B) 11, 4, 6, 9, 3, 2, 8, 5 C) 10, 12, 1 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 7 Suuri: 7



Toto64-5 Viides kohde tuntuu kahden kaupalta, kun yhteen ottavat viime kaudella kolmevuotiaiden tammaparhaimmistoon kuuluneet 4 A Sweet Dance ja 3 Staro Miami. Hevosten peruskapasiteetissa ei liene suurtakaan eroa, mutta A Sweet Dance saa ykkösvihjeen juostuaan tällä kaudella jo yhden startin. Johnny Takterin ajokki siirtyi Solvallassa johtavan rinnalta loppukaarteessa kärkeen, mutta joutui loppusuoralla antautumaan hurjan kirin tehneelle Racing Broddalle. Vaikka tuosta kisasta on aikaa jo toista kuukautta, lienee vire kuitenkin nyt pykälää parempi. Staro Miamin on vaikea kuvitella olevan puolen vuoden paussilta huipputikissä, mutta kovalla luokallaan se voi toki heti onnistua A Sweet Dancen lyömisessä.

Ranking: A) 4, 3 B) 9, 11, 6, 7, 5, 2, 1, 12, 8, 10 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4, 3 Suuri: 4, 3



Toto64-6 6 Jaguar Dream kiri jo Örebron kauden avauksessaan terävästi kolmanneksi ja oli viimeksi ilman kenkiä johtopaikalta omaa luokkaansa. Tällä kertaa ei piikkiin pääsy ole kirkossa kuulutettua, mutta Love Youn poika pystyy voittoon muualtakin. 5 Forfantone Amin meno ei ollut viime kaudella aivan tyylipuhdasta. Siihen nähden ori menestyi jopa yllättävän mainiosti ja selvisi karsintavoittajana mm. Kriteriumin finaaliin. Taustavoimien mukaan hevonen on treenannut talvella hyvin, joten sitä ei tauosta huolimatta kannata sivuuttaa mistään peleistä. 9 Global Withdrawl luovutti Örebrossa vetotyöt Evaluatelle runsas kierros jäljellä ja seurasi vanavedessä varmaksi kakkoseksi. Yhtä kovaa menijää ei ole nyt vastassa ja startti vei kuntoa varmasti eteenpäin. 2 Night Brodde pyrkii loistopaikalta keulaan ja voi parhaimmillaan johtaa joukkoa maaliin asti. 12 Wingmaster on kuntonsa puolesta lähdön ehdotonta kärkeä ja pystyy kaiken onnistuessa yllätykseen.

Ranking: A) 6, 5, 9 B) 2, 12, 10, 4, 11, 8 C) 3, 1, 7 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 6, 5, 9, 2, 12 Suuri: 6, 5, 9, 2, 12



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3

Toto64-2: 7

Toto64-3: 6, 3, 4, 10, 9

Toto64-4: 7

Toto64-5: 4, 3

Toto64-6: 6, 5, 9, 2, 12

Hinta: 5,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 3, 1, 2, 4

Toto64-2: 7, 5, 10, 1

Toto64-3: 6, 3, 4, 10, 9

Toto64-4: 7

Toto64-5: 4, 3

Toto64-6: 6, 5, 9, 2, 12

Hinta: 80,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

